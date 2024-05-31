Окно возможностей «Каролины» захлопнулось. Нового менеджера-дебютанта ждет сложное лето

Владелец клуба выбрал тренера.

Кажется, после очередного вылета из плей-офф в «Каролине» решили сделать ремейк фильма «Однажды в Нижнем Новгороде». Только в роли Игоря Ларионова в энхаэловской драме оказался канадец Род Бриндамор, а Максима Гафурова сыграл американец Дон Уодделл. Главным же действующим лицом местного каста стал миллиардер и владелец клуба Том Дандон, примеривший роль губернатора Глеба Никитина, которому пришлось делать сложный выбор между двумя одинаково ценными ему лагерями. Правда, его сценарий несколько адаптировали к североамериканским реалиям.

Официально Уодделл покинул кресло генерального менеджера «Харрикейнз» по собственному желанию после разговора с Дандоном. Однако фактически его уход означает только одно — он был категорически не согласен с решением первого человека франшизы дать новый длинный контракт Бриндамору, проиграв аппаратную борьбу последнему. Владелец «Ураганов» никогда не скрывал, что испытывает огромные симпатии к тренеру от сохи, чья игровая модель ограничивала потенциал собранной менеджером команды. Поэтому, когда последний решил расстаться с коучем после очередного сезона без кубка, миллиардер решил защитить того, кто ему дорог чуть больше.

Хотя работал последний точно на совесть. Уодделл успел натворить дел в давно почившей в небесной лиге «Атланте», где над ним смеялась вся лига. Но в Роли сумел построить полноценного претендента на Кубок Стэнли, здорово работая как на рынке, так и на драфте. Из пятен можно вспомнить только пляску с вратарями и оффершит Йеспери Котканиеми, докатившегося до четвертого звена. Впрочем, последний пришлось сделать только из-за желания Дандона отомстить «Монреалю» за страшную обиду и попытку выкрасть Себастьяна Ахо.

И если он ответственен за очередную осечку «Каролины», то из-за того, что не настоял на увольнении Бриндамора раньше за постоянные пляски на граблях и нежелание отступать от своего прямолинейного хоккея со ставкой на большое количество мусорных бросков. Результат за шесть лет работы главным в «банде придурков» Род не дал во многом именно из-за своей твердолобости и неумения адаптироваться под изменчивый мир.

Без работы опытнейший менеджер с большим количеством важных связей сидел недолго, практически сразу высадившись в «Коламбусе», где уволенный в середине сезона Ярмо Кекяляйнен собрал для него великолепное молодежное ядро, вокруг которого можно строить элитную команду. Теперь уживаться с Бриндамором придется его бывшему помощнику Эрику Тульски, вступившему в новую должность с приставкой «и.о».

Фото USA Today Sports

Биография Тульски точно заслуживает отдельного внимания. У временного босса «Харрикейнз» нет опыта игры в хоккей даже на любительском уровне. Зато есть диплом Гарварда и невероятный аналитический склад ума. В 2014-м химик по образованию, долгое время проработавший в сфере нанотехнологий, получил должность рядового аналитика в «Каролине» еще при предыдущем генменеджере Роне Фрэнсисе и достаточно быстро получил повышение до директора по аналитике.

А вот местом ассистента ГМ некогда хоккейного гика, частенько публиковавшего статьи про расширенную статистику на любительских сайтах, наградил уже Уодделл, расширив его зону ответственности с анализа до про-скаутинга. Главным же достижением американца в Роли считается создание собственной цифровой платформы. Причем, как утверждают некоторые сотрудники клуба, аналогов ей нет во всей НХЛ.

«Также могу выделить Эрика Тульски, который отвечает за про-скаутинг и работает ассистентом генменеджера по аналитике — это человек, которого некоторые клубы уже видят в будущем генменеджером. Честно говоря, он в какие-то моменты кажется волшебником, когда работает с цифрами — его расширенная статистика на другом уровне. У него тоже многому можно поучиться», — рассказывал в интервью «СЭ» российский скаут «Ураганов» Олег Смирнов.

Сейчас главная задача Тульски — попытаться утрамбовать ногами в платежку максимальное количество лидерских контрактов и определиться с тем, кто уже точно не нужен Бриндамору. Одновременно сохранить выходящих на рынок Джейка Гюнцеля, Теуво Теревяйнена, Тони Деанджело, а также элитных домоседов Брэди Шея, Бретта Пеши и Джейлена Чэтфилда, имея всего 26,5 млн долларов под потолком, будет просто нереально. Тем более что этим летом нужно будет давать первый большой контракт в карьере Мартину Нечасу, «мостик» малышу Сету Джарвису и решать вопросы с другими ОСА.

Фото USA Today Sports

Немалая часть хлопот преемника Уодделла будет связана с организационной перестройкой «Чикаго Вулвз», о покупке которого Дандон должен объявить в ближайшее время — со следующего сезона бывший партнер «Каролины» в АХЛ должен стать ее полноценным фарм-клубом, целиком и полностью ориентированным на развитие молодежи. И это огромная победа для «Харрикейнз», которые весь минувший сезон вынуждены были раскидывать собственных проспектов по клубам, аффилированным с другими командами НХЛ.

Нужно ли говорить, что образовавшиеся дыры придется затыкать дешевой молодежью? В том числе Александром Никишиным, давно уже ставшим для клуба «белым китом» и чуть ли не мессией для всей фан-базы. Так или иначе, в новом сезоне «Каролина» уже не будет обладать той глубиной, что раньше. Своим окном возможностей Бриндамор воспользоваться не сумел, и винить в этом можно только себя и собственную твердолобость.