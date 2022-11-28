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Сегодня, 16:15

Малкин на самом деле круче Овечкина? Почему он навсегда останется в его тени

Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Статистика Евгения Малкина и Александра Овечкина в регулярных чемпионата НХЛ.
Статистика Евгения Малкина в НХЛ.
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Форвард «Питтсбурга», благополучно продолжающий свою карьеру, войдет в историю хоккея великим игроком. Он мог стать еще более великим, но пропустил более 250 игр.

Два суперталанта поколения

Противостояние Александра Овечкина и Евгения Малкина — наш хоккейный аналог футбольной дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Два таланта поколения. Две суперзвезды. Две знаковые фигуры российского спорта. Споры о том, кто из нападающий оставил более значимый след в хоккейной истории, продолжаются бесконечно. Аргументов достаточно у обеих сторон. Благо нападающие, несмотря на солидный возраст, продолжают давать новые поводы для дискуссии.

Евгений Малкин. «Со временем он будет лучше Овечкина». 16 лет назад Малкин ворвался в НХЛ и установил суперрекорд

Славные годы Малкина и Овечкина связаны с двумя командами. Форварды-однолюбы посвятили энхаэловское время «Питтсбургу» и «Вашингтону», заработали на безбедную старость, выиграли множество личных призов и привели клубы к чемпионству. Карьеры обоих смело признаем суперуспешными. За скобками оставим выступления на топ-турнирах сборных. Они так и не выиграли с Россией Олимпиаду и Кубок мира, ограничившись лишь золотыми медалями чемпионатов мира.

Сравнение Малкина и Овечкина осложняют разные позиции нападающих. Евгений — центрфорвард. Творец и универсал, больше нацеленный на созидание и организацию игры пятерки. Александр — вингер, снайпер и наконечник атак. В спорте не вывели формулу, оценивающую значимость и величие игрока для конкретной эпохи. Учитывать стоит как личные, так и командные достижения. Статистика в регулярных чемпионатах на стороне Овечкина. За Малкина говорят три Кубка Стэнли и лучшая результативность в плей-офф. Не только в споре с Александром, но среди россиян, выступающих в НХЛ.

Статистика Евгения Малкина и Александра Овечкина в регулярных чемпионата НХЛ.
Статистика Евгения Малкина и Александра Овечкина в регулярных чемпионата НХЛ.

Малкин vs травмы

Травмы преследуют Малкина всю карьеру. Евгений дебютировал в НХЛ на год позже Овечкина, при этом провел на 293 матча меньше. Только вдумайтесь: последний полноценный сезон нападающий отыграл в 2009 году. Череда микротравм и серьезных повреждений мешала ему раскрыться еще ярче. От проблем со здоровьем не застрахован ни один профессиональный спортсмен. Хоккей — контактная игра. Травмы получают на ровном месте — соперникам, желающим выключить лидера, необязательно прикладывать колоссальные усилия.

Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Питтсбурга&raquo; 14&nbsp;января 2009 года. «В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Больше всего матчей Малкин пропустил в сезоне-2010/11 из-за жуткой травмы колена. Перед игрой с «Баффало» Евгений испытывал проблемы с левым коленом. А в матче с «Клинками» столкнулся с Тайлером Майерсом и повредил правое. Сезон для форварда закончился в начале февраля. Около 30 матчей вычеркнуты из-за разрыва связок колена. Проблемы со здоровьем мешали Евгению и в прошлом сезоне, когда форвард не вышел на лед в 41 матче. Малкин долго восстанавливался после перенесенной летом операции на правом колене. Однако не все игры Джино пропустил из-за проблем со здоровьем. Так, четыре матча нападающий смотрел с трибуны из-за дисквалификации. Малкин разбил клюшкой лицо защитнику «Нэшвилла» Марку Боровецки и был справедливо наказан.

Воздержусь от утомительного пересказа больничной карты Евгения. Понимая неравнодушие Малкина, уверен, что на часть повреждений хоккеист закрывал глаза и выходил на лед. Тем не менее нападающий за 17 лет насыщенной энхаэловской карьеры пропустил, не считая дисквалификации, 254 матча. Большинство, разумеется, из-за травм и восстановления после операций, которых к 36 годам накопилось немало. Нехитрым математическим подсчетом, проанализировав среднюю результативность каждой регулярки, определим: Малкин лишился около 266 очков. Получается, к текущей результативности можно прибавить 103 гола и 163 ассиста.

Евгений Малкин. Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей

Арифметические закономерности не всегда дееспособны в хоккее. С точностью до очка вычислить прогнозную результативность невозможно. В тексте приведено только предположения, руководствуясь правилами математики, сколько очков набрал бы Малкин, если бы форвард чаще находился в ресурсе и провел больше матчей. Язык цифр только подтверждает величие Малкина. По результативности в регулярках магнитогорец шел бы вровень с Овечкиным и претендовал на русский очковый рекорд НХЛ. Сейчас Евгений занимает третье место. Чтобы опередить легенду «Детройта» Сергея Федорова (1179), Малкину осталось набрать 11 очков. «Питтсбургу» пора готовиться к новому достижению Джино.

Статистика Евгения Малкина в НХЛ.
Статистика Евгения Малкина в НХЛ.

Недооценка Малкина

Карьера Малкина — путь преодоления. Преодоления травм, проблем со здоровьем и выхода из тени других культовых хоккеистов его эпохи. Евгению, отчасти, не повезло, что в «Питтсбурге» его считают вторым после канадского гения Сидни Кросби. В России с большим пиететом относятся к Александру Овечкину, который мчится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Магнитогорец не обделен вниманием и уважением, но, рассуждая о главном таланте поколения, многим первыми приходят на ум фамилии Кросби и Овечкина. Несмотря на то, что праймовый Малкин доминировал в НХЛ круче партнера по «Пингвинз» и капитана «Вашингтона».

Малкин построил выдающуюся карьеру. Выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли. Собрал кучу личных наград. Начал с «Колдер Трофи», продолжил двумя «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Коллекция для Зала славы. Малкин — лучший российский ассистент НХЛ, но разумно ли оценивать Евгения, как главного таланта эпохи и ставить по величию выше Овечкина?

Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (5:3) на&nbsp;арене United Center. «Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций

Споры об этом продолжатся даже, когда форварды завершат карьеры. Приведенный выше расчет потенциальных очков Евгения в регулярке сходится с моей внутренней позицией. По командному вкладу и игровой универсальности Малкин опережает Овечкина. Накопившиеся травмы мешали (и, думаю, мешают) Евгению, но совокупность заслуг подтверждает величие форварда, как главной русской звезды НХЛ.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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