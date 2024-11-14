Грустный праздник Малкина в Питтсбурге: получил подарки, растрогался и остался без победы

«Пингвинз» провели церемонию в честь российской легенды.

«Рад за тебя, мужик»

Евгений Малкин начал этот регулярный чемпионат с трех крутых достижений, которые перенеслись на осень с весны. Центрфорвард «Питтсбурга» дождался окончания лета и последовательно сделал по два недостающих шага к красивым отметкам — 800 передач, 1300 очков и 500 голов в НХЛ. Пятисотую шайбу в лиге нападающий забросил почти месяц назад — 16 октября в домашнем матче с «Баффало» (6:5 ОТ). В той игре на своей арене Джино отличился с передачи капитана Сидни Кросби, две звезды создали и разделили еще один запоминающийся момент.

«Питтсбург» назначил чествование Малкина после 500-го гола на домашний матч с «Детройтом». Гостями торжественной церемонии стали родители магнитогорца Владимир и Наталья, сын Никита. Свои обращения для видеоролика записали близкие форварда, одноклубники и соперники разных поколений — в том числе Кросби и главный российский снайпер в истории Александр Овечкин. Подборка также включила знаковые голы Евгения и другие памятные события, от первой шайбы в ворота Мартина Бродера до пятисотой с тремя чемпионствами.

«Привет, Джино! Поздравляю с твоим 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик», — сказал Овечкин. Капитан «Пингвинз» в видеообращении заметил: «Джи, я видел твои невероятные голы все эти годы. И я определенно имел лучшую точку, чтобы посмотреть на 500-й. Как всегда, ты забил его в своем стиле. Просто хочу поздравить тебя с еще одной невероятной вехой и поблагодарить за еще одно отличное воспоминание. Продолжай забрасывать шайбу в сетку. Мои поздравления».

Малкин получил от Кросби и третьего суперветерана клуба Криса Летанга золотую клюшку и памятную табличку с числом 500. До игры в раздевалке россиянина ждал сюрприз: ему снова подарили билеты на финал Лиги чемпионов. В 2025 году решающий матч пройдет в Мюнхене 31 мая — тогда, когда в НХЛ еще будет идти плей-офф. «Футбол — это жизнь», — подписали командное фото в соцсетях «Пингвинз».

Результаты и состояние «Питтсбурга» этой осенью оставляют вопросы, способна ли команда Майка Салливана выйти в плей-офф. «Пингвинз» оставались за пределами кубковой восьмерки Восточной конференции два сезона подряд после того, как прервали впечатляющую серию из 16 участий в Кубке Стэнли. Малкин и Летанг после дебюта вместе с Кросби не пропускали розыгрыши Кубка Стэнли до весны 2023-го. Этой весной они прочувствовали, что позднее включение в гонку может только усилить разочарование от ее исхода.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Одна победа может изменить все»

«Питтсбург» штормит на старте сезона. На прошлой неделе команда Салливана одержала важную победу над «Вашингтоном» в столице США (4:2), Малкин в третьем периоде вернул гостям лидерство в счете и забил победный гол. «Пингвинз» вернулись домой и провалили матч с «Далласом» (1:7). Шесть безответных шайб в первом периоде и крупное поражение испортили всему городу настроение перед игрой с «Детройтом».

«Тяжело, у нас то подъем, то спад. Мы хорошо сыграли с «Вашингтоном», вернулись домой, и следующий матч — что-то странное. Трудно сказать, что происходило в первом периоде вчера вечером. Но опять, мы должны бороться все 60 минут. Каждый. Я надеюсь, мы найдем хорошее направление. Снова, мы вроде как все еще ищем способ построить команду. Мы хорошо поговорили сегодня со всеми. И опять, мы должны играть лучше дома. За вчерашний вечер хочу принести извинения болельщикам. Они посмотрели очень плохую игру. Я надеюсь, мы все вместе найдем правильный путь, выиграем завтра и начнем выстраивать команду как нужно», — сказал Малкин между матчами со «Старз» и «Ред Уингз».

В тот день Салливан собрал команду после тренировки в центральном круге и провел длительный разговор. Евгений не стал раскрывать детали, только обозначил контекст.

«Спросите его, не хочу говорить. Он сказал что-то вроде такого: это был тяжелый вечер для всех, не только для игроков или тренеров, а всего города, вероятно. Но опять, завтра будет новый день. Да и сегодня уже другой день, а завтра — новая игра. Время играть дома лучше, это точно, и показать свою сильную сторону. Мы можем играть лучше, определенно, потому что наша команда, как сказать, мне она нравится. Здесь хорошие парни. Мы собранны. Мы едины. Возможно, нужно перестать смотреть друг на друга. Мы просто должны играть друг с другом. Сейчас все команды играют просто, сразу вперед, в зону атаки, к воротам, при этом все действуют с полной отдачей. И снова, в этом году мы пару раз играли так, что показали отличный хоккей. Если будем делать то же самое каждый вечер, то у нас вроде как будет хороший шанс побеждать, знаете ли», — сказал ассистент капитана «Пингвинз».

Малкин после резвого старта стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в этом сезоне. Теперь у него 18 (5+13) очков в 18 матчах, у Кросби — 17 (6+11). Однако россиянин не отделяет свою игру от результатов команды.

«Знаете, когда мы так проигрываем со счетом 1:7, вроде как каждый провел плохой матч. Не имеет значения, кто забил этот один гол. У всех есть матчи, когда мы играем хорошо, как у меня с «Вашингтоном». Я забил и был рад, наверное, потому что помог команде победить. Но следующий матч — и мы проигрываем 1:7, вроде как у всех теперь плохое настроение. Главное — команда. Когда команда выигрывает, ты чувствуешь себя лучше, твоя игра лучше, твоя уверенность выше. Мы все связываем одно с другим», — сказал Евгений.

Центрфорвард при этом согласился, что в любом случае нужен позитивный настрой. У «Пингвинз» есть время исправить ситуацию, вопрос в ресурсах и решениях после заявления генменеджера Кайла Дубаса о единственном неприкасаемом в составе — Кросби.

«Вы не сможете побеждать, если не настроены оптимистично. Это длинный сезон. Сколько игр осталось, 65? Это все еще длинный путь. И тяжело говорить, если нет оптимизма. Нельзя сходить с ума каждый день. Это новый день. Жизнь хороша. Все здоровы. Почему нет — просто делаем что можем. Мы хорошо потренировались, посмотрим, что случится завтра. Одна победа может изменить все», — сказал магнитогорец.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Маленький шаг к лучшему»

«Питтсбург» не добился победы в матче с «Детройтом» (2:3 ОТ), во втором периоде отпустил соперника в отрыв и отыграл две шайбы. Малкин в этот эмоциональный вечер не отметился результативными действиями, Кросби остался стоять в паре шагов от очередного достижения — 600 голов за карьеру в лиге. Евгений знакомо чередовал смены в одном звене с капитаном и выходы на позиции центрфорварда с другими партнерами. Россиянин был на льду, когда гости открыли счет и провели победный выпад в овертайме. В первом случае у Джино не получилось забросить шайбу в чужую зону и вернуться назад, а Владимир Тарасенко вывел на завершение Джонатана Берггрена. Во втором — Кэм Тэлбот лишил магнитогорца гола, в следующей атаке Симон Эдвинссон закончил розыгрыш точным броском.

«Хорошая игра. Равный матч с овертаймом, в котором мы уступили. Эта игра лучше предыдущей, знаете ли. Вроде как допустили пару ошибок. Первый гол — моя ошибка, я не пошел глубже. Но сегодня все четыре звена играли лучше, это точно. Это отличный вечер для нашей команды, как считаю. Сегодня сделали маленький шаг к лучшей игре. Мне это непросто объяснить, но снова надеюсь, что в следующем матче мы сыграем так же и будем иметь больше шансов победить. Чуть лучше [игра] и немного удачи, мы выиграем следующий матч, уверен», — сказал Малкин.

Евгений оценил предматчевую церемонию в свою честь и эмоции своих близких.

«Это здорово для моей семьи. Вы знаете, мои родители совершили долгий перелет, чтобы быть здесь, пару дней назад летели около 20 часов. Это все для них. Хочу сказать, что они делали все для меня, когда я рос. Теперь я делаю маленькие вещи для них. Для моего сына это тоже довольно эмоциональный момент. Я горжусь им, ему было непросто сегодня. Я понимал, что будет происходить. Знал, что будет много эмоций. И я рад, что вся семья была здесь», — сказал Джино.

Форвард отдельно поблагодарил «Питтсбург» за приезд своих родителей из России на церемонию.

«Знаете, это непростой вечер для всех. Но я рад, что он был. Хочу поблагодарить «Питтсбург», все здорово поработали и сделали это для меня. Так же, как делают каждый год и каждый день. Опять же, здесь мой второй дом. Я рад быть тут. Не так важно, побеждаем или проигрываем, хочу быть здесь, как и всегда, все вместе, как мы с Сидом, Тангером. Понимаем, что сейчас трудное время, мы только вчера обменяли Ларса [Эллера в «Вашингтон"]. Хочу, чтобы мы оставались вместе. Сегодня играли с полной отдачей и будем сражаться в каждом матче, знаете ли. Непростой период, но мы остаемся вместе», — сказал Малкин.