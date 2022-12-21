Исторический матч Малкина: он догнал легендарного Федорова по очкам в НХЛ!

При этом Евгений сыграл намного меньше.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Крайдер — 15 (Трочек), 0:22 — 0:1. Малкин — 11 (бол., Кросби), 34:24 — 1:1. Раст — 8 (бол., Жозеф, Зукер), 39:47 — 2:1. Кросби — 18 (Гюнцель, Ракелль), 48:40 — 3:1. Крайдер — 16 (Трочек, Бродзински), 50:03 — 3:2.

Вратари: Джерри — Шестеркин (58:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+10+10).

Наши: Малкин (19.55/3/0) — Кравцов (7.18/0/0), Панарин (22.17/4/0).

21 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 005 зрителей.

Новое достижение Малкина

«Питтсбург» и «Рейнджерс» роднят разборки по Столичному дивизиону. До старта плей-офф еще далеко, но каждый очный матч конкурентов по таблице уже сейчас стоит рассматривать как игру за четыре очка. Обе команды набрали прекрасный ход в декабре. «Пингвинз» проиграли один из восьми матчей. Ньюйоркцы выдали семиматчевую победную серию. Отличившийся уже на 22-й секунде Крис Крайдер подтвердил, что скучать сегодня не придется. Быстрая шайба не успокоила темп игры. Работы голкиперам предложили немного, но пару раз Игорю Шестеркину пришлось постараться, чтобы не пропустить до первого перерыва.

Матч, что называется, смотрелся. Команды не отсиживались в обороне. «Рейнджерс» к середине второго периода могли вести с серьезным отрывом, но Тристана Джарри трижды выручил каркас ворот. Хоть в церковь игрокам «Рейнджерс» иди. Не скучал в противоположных воротах и Шестеркин. Чего только стоит сейв Игоря после броска в упор Брайана Раста. «Питтсбург» бился о стену до 35-й минуты, пока Евгений Малкин не реализовал большинство. Травма, полученная в матче с «Флоридой», оказалась несерьезной. Форвард вернулся в состав и отметился передачей против «Каролины», а сегодня забросил важную шайбу блистательному Шестеркину.

В матче с «Рейнджерс» Евгений не только разбудил партнеров, но и набрал 1179-е очко в НХЛ и догнал Сергея Федорова. За насыщенную энхаэловскую карьеру Малкин отметился 455 шайбами и 724 передачами. У Федорова — 483 гола и 696 ассистов. Теперь они делят второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян. Вот только Сергей провел на 235 матчей больше.

«Питтсбург» показал превосходную реализацию большинства. Из трех удалений «бродвейцев» хозяева вынесли две шайбы. За 13 секунд до второго перерыва Раст расколдовал-таки Шестеркина. «Рейнджерс», как и в моменте с голом Малкина, проиграли пятак и позволили Брайану изменить направление броска. У ньюйоркцев продолжала солировать тройка Трочека. Крайдер упустил верный момент в начале третьего периода, когда выскочил один на один с Джарри, но не переиграл голкипера. «Пингвинз» отнеслись к созданным моментам ответственнее. Сидни Кросби отгрузил Шестеркину третий гол после лихой контратаки. Все попытки «Рейнджерс» перевести матч в овертайм иссякли на шайбе Крайдера, оформившего дубль. Артемий Панарин сегодня остался в тени: четыре раза бросил по воротам, но не набрал очков.

Евгений Малкин бросает по воротам Игоря Шестеркина. Фото USA Today Sports

Марченко осваивается в НХЛ

«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Голы: Конекны — 13 (мен., Лотон), 13:48 — 1:0. Марченко — 3 (Кристиансен, Робинсон), 25:58 — 1:1. Джонсон — 8 (Годро, Лайне), 28:41 — 1:2. Фрост — 6 (Йорк, ван Римсдайк), 30:04 — 2:2. Типпетт — 9 (Фараби, Йорк), 34:18 — 3:2. Конекны — 14, 42:45 — 4:2. Пик — 3 (Рословик, Нюквист), 51:11 — 4:3. Типпетт — 10 (п.в.), 58:41 — 5:3.

Вратари: Харт — Тарасов (58:01 — 58:41).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 39 (13+13+13) — 33 (8+12+13).

Наши: Проворов (19.17/3/0) — Гавриков (21.27/1/-2), Марченко (16.26/3/+1).

21 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19 432 зрителя.

«Коламбус» ведет отчаянную борьбу с эпидемией травм. Главному тренеру Брэду Ларсену не позавидуешь. «Блю Джекетс» и так не впечатляли в первой части сезона, а теперь приходится латать дыры в составе неокрепшей молодежью. Боквист, Бланкенбург, Ворачек, Веренски, Бин, Дженнер, Дэнфорт, Чинахов, вратари Мерзликин и Корписало — лазарет «Коламбуса» наводит на мысль, что команду сглазили. Рассчитывать в таких условиях на положительные результаты не приходится. Сегодня «Блю Джекетс» уступили «Филадельфии» — брату по несчастью из Столичного дивизиона — и проиграли пятый матч подряд.

Травмы ведущих игроков помогли зайти в основу Кириллу Марченко. Форвард справился с командировкой в фарм-клуб, показал солидную статистику в АХЛ и получил заслуженное повышение. Россиянин стабильно играет как минимум по 10-11 минут. Марченко сравнял счет в начале второго периода. Кирилл отборолся в углу, сохранил шайбу для партнеров, выехал на пятак и подставил клюшку под бросок Джейка Кристиансена. Это лишь третий гол барнаульского самородка в сезоне — но не стоит отрицать, что Кирилл постепенно осваивается в НХЛ.

Матч с «Филадельфией» продолжился голевой перестрелкой. Какое-то время «Блю Джекетс» вели в счете, но более сбалансированная «Филадельфия» в третьем периоде не упустила игру. «Коламбус» скатился на последнее место в дивизионе — шансы на попадание в плей-офф если и остаются, то только теоретические. Порадоваться стоит за Марченко, который, хочется верить, закрепился в основе. Наивно было ждать от Кирилла результативности, подобной той, что показывает в «Ванкувере» Андрей Кузьменко. Марченко — более универсальный форвард. Эти навыки и ценит Ларсен, который выпускает нападающего и в равных составах, и в большинстве.