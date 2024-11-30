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Малкин и Задоров оштрафованы на 5000 долларов. Россияне едва не устроили драку во время матча «Бостона» и «Питтсбурга»

Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Артемий Кутейников
Корреспондент
Хоккеисты Евгений Малкин и Никита Задоров
Евгений Малкин и Никита Задоров едва не устроили драку в матче «Питтсбург» — «Бостон».
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, Getty Images
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Кажется, конфликт исчерпан.

Ночью 30 ноября «Питтсбург» обыграл «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ (2:1). Одним из самых запоминающихся событий матча стал конфликт россиян Никиты Задорова и Евгения Малкина — хоккеисты едва не подрались клюшками около скамейки «Брюинз».

Что случилось у скамейки «Бостона»

Конфликт рванул на последней минуте первого периода при счете 1:0 в пользу «Бостона». Малкин расположился спиной к скамейке соперника и почувствовал тычок клюшкой в спину — он прилетел от Задорова. В ответ Евгений размахнулся в сторону игроков «Брюинз» и попал по Мэйсону Лорею, не имеющему отношения к инциденту. Обоих россиян удалили на две минуты.

Никита Задоров. Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой в матче «Бостона» и «Питтсбурга»

«Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьезное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади, вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание. Обоих удалили по итогам эпизода? Конечно, клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял», — поделился мнением для «ВсеПроСпорт» трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Удаления игроков никак не повлияли на ход матча. Следующий гол случился только на последних секундах второго периода — Рикард Ракелль сравнял счет за несколько мгновений до перерыва. В заключительном отрезке «Питтсбург» вырвал победу — Филип Томасино приговорил «Бостон» с передачи Малкина.

Хоккеисты Никита Задоров и Брайан Раст в матче «Питтсбург» — «Бостон»
Никита Задоров и Брайан Раст.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Игроков оштрафовали

После игры Задоров сказал, что у них с Малкиным нет конфликта и они вообще являются старыми друзьями. Однако НХЛ все равно расследовала инцидент и выписала игрокам дополнительное наказание — по 5000 долларов штрафа. Это максимально возможное наказание за неспортивное поведение, деньги пойдут в Фонд чрезвычайной помощи игрокам. Изначально наказывать собирались только Малкина, но в НХЛ посчитали, что Задоров равноценно виноват в случившемся.

Как они выступают в этом сезоне

17 октября в игре против «Баффало» 38-летний Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ, став вторым россиянином, которому это удалось. Перед этим Джино преодолел отметки в 800 передач и 1300 очков в лиге, а всего в этом сезоне отметился 22 результативными действиями. Правда, на результатах «Питтсбурга» рекорды нападающего не отражаются: команда идет 14-й в Восточной конференции, однако до топ-8 ей не хватает лишь трех баллов.

Задоров выступает не так результативно: 29-летний защитник набрал лишь семь результативных действий, зато вместе с Брэди Ткачуком является лидером НХЛ по штрафным минутам (по 50). «Бостон» находится на девятой строчке «Востока».

Евгений Малкин
Никита Задоров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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