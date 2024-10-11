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Сегодня, 10:30

«Многие закончили, я все еще играю». Малкин вышел на отметку в 800 передач и остается в двух шагах от 500 голов

Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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Российский форвард «Питтсбурга» добрался до красивого достижения.

«Цель — четыре очка за игру»

Евгений Малкин вошел в этот сезон в двух шагах от двух крутых отметок — в 500 голов и 800 передач за карьеру в НХЛ, а вместе с тем оставался в четырех очках от 1300. Джино рассчитывал закрыть обе цели в конце предыдущего регулярного чемпионата и не хотел пропускать плей-офф во второй раз подряд, но обидным образом не сложилось ни с командными, ни с личными результатами. Весной «Питтсбург» и Малкин после позднего зажигания оказались очень близко, только не решили свои задачи.

«Первое — забить два гола. В двух следующих играх. Не в предсезонке, а в регулярном чемпионате. Моя цель всегда — вроде как четыре очка за игру. И чтобы команда побеждала в каждом матче. Я все еще голоден, все еще хочу выигрывать каждый матч. Снова, моя цель — где-то одно-два очка каждую игру. Мой персональный настрой — вроде такого: нужно выигрывать каждый матч. Это то, что я делал всю свою жизнь. В последние два сезона было невесело. Когда ты проигрываешь, то не попадаешь в плей-офф, а это совсем не здорово для города, для болельщиков», — сказал Малкин во второй половине сентября после открытия тренировочного лагеря «Питтсбурга».

38-летний российский центрфорвард входит в тройку самых результативных игроков в истории «Пингвинз». За 18 сезонов в НХЛ магнитогорец набрал 1296 (498+798) очков в 1145 матчах. Больше только у капитана Сидни Кросби — 1596 (592+1004) в 1272 матчах (за 19 сезонов) и легенды предыдущего поколения Марио Лемье — 1723 (690+1033) в 1033 матчах (за 17 сезонов с серьезными паузами).

«В игре выделяется его уверенность в своих способностях. Когда у тебя столько уверенности, ты буквально вселяешь страх в соперников. Очевидно, я никогда не испытывал это в игре против него, но могу представить, как это ощущается, когда он летит на тебя на полной скорости со своими габаритами и всем мастерством. Ты даже понятия не имеешь, что он будет делать. Неважно, что ты попытаешься предпринять, ты знаешь, что он, вероятно, добьется своего. Так что невероятно, чего он добился [за карьеру]. И очевидно, что у него есть бросок. У него есть все», — сказал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

Евгений Малкин в&nbsp;игре &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Калгари&raquo; (5:2) 14&nbsp;октября в&nbsp;Питтсбурге. «Попробую догнать Овечкина». Малкин вошел в топ-3 россиян по голам и шутит о результативности

Малкин и Летанг играют вместе после дебюта в НХЛ в сезоне-2006/07, на год раньше в лигу ворвался Кросби. Эта тройка владеет рекордом всего североамериканского профессионального спорта по числу совместных лет в одной команде (теперь — 19). Вместе они взяли три Кубка Стэнли, 16 лет подряд не пропускали плей-офф и разделили немало личных достижений — таких, как 1000 матчей в лиге. Малкин также ассистировал Кросби на 500-й гол в середине февраля 2022 года и позже в речи на торжественной церемонии выразил надежду, что когда-то Сидни поможет ему забросить юбилейную шайбу. Сам капитан вошел в новый сезон в четырех очках от отметки в 1600 и в восьми голах от 600, но не воспринимает такие достижения как само собой разумеющееся.

«Я думаю об этом каждый раз, когда мы оказывается в таких ситуациях. Вы оглядываетесь на определенные моменты за все эти годы или имевшиеся возможности, достижения, такие вехи, которые будете помнить, они навсегда останутся с вами. Весело быть частью такого. Мы все знаем, насколько он близок [к 500 голам]. Надеюсь, в первой же игре увидим, как он это сделает», — сказал Кросби.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан работает с командой с декабря 2015 года и привел ее к двум из трех Кубков Стэнли эры Кросби, Малкина и Летанга. Джино был самым ценным игроком плей-офф-2009, внес значительный вклад в два подряд чемпионства в 2016-м и 2017-м.

«Они напоминают мне братьев тем, как взаимодействуют друг с другом. У них случаются стычки в раздевалке, что напоминает мне моих детей, когда они задираются. Но считаю, они так же искренне, от всего сердца заботятся о друзьях. Вы можете видеть, как они поддерживают друг на друга на льду, когда игра становится несколько напряженной. Как пример, они первыми врываются в заварушки. Может быть, мне нужно будет поставить Джино на фланг к Сиду, чтобы мы смогли осуществить [500-й гол Малкина]», — сказал Салливан.

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
Фото Getty Images

«Это моя игра, мне нравится»

«Питтсбург» провалил стартовый матч в регулярном чемпионате, на своем льду был засушен и разгромлен «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и Артемия Панарина (0:6). Через сутки «Пингвинз» отыгрались на «Детройте» в гостях (6:3). Малкин во втором периоде проходом от своей зоны до чужих ворот после передачи Эрика Карлссона организовал гол Дрю О'Коннора, а в начале третьей 20-минутки вместе с Летангом вывел на завершение Карлссона при розыгрыше большинства.

Пока все ждут 500-й гол Малкина, Евгений начал с 800-й передачи. Он первым из россиян в истории НХЛ стал автором такого достижения (у Сергея Федорова — 696 за 1248 матчей, у Александра Овечкина сейчас — 697 за 1426). Всего в лиге 34 хоккеиста добирались до данной отметки, действующих — трое, два других также были на льду в Детройте в этот вечер — Кросби (1006) и экс-звезда «Чикаго» Патрик Кейн из «Ред Уингз» (813).

Евгений Малкин. «Он совершенный». Малкин обошел Федорова и назвал его лучшим всех времен

«Главное — сегодня была отличная игра, знаете ли, намного лучше вчерашней. Это наш хоккей. Мы играли все три периода, большинство прошло лучше. А что касается меня, то все завязано на партнерах. Знаете, я вроде как играл с многими парнями. Вероятно, большинство из этих парней завершило карьеры, а я все еще играю. Всегда получал удовольствие от игры с каждым. Знаете, у нас всегда была отличная команда, мы подписывали потрясающих хоккеистов. Я играю с Сидом в большинстве, вероятно, он отдал мне больше всего передач, а я — ему за всю мою жизнь. Снова: это отличное достижение для меня. Но мне нужно больше, наверное, немного больше», — сказал Малкин после матча.

Евгений ответил на вопрос о преображении «Питтсбурга» после разгромного поражения: «Вероятно, все потому, что мы были не очень довольны собой вчера, немного обсудили это и просто сыграли сильнее. Мы не можем играть так, как вчера, знаете ли. Требуется отрабатывать во всех зонах. Сегодня все отлично сделали свою работу, сыграли просто пару периодов. Забили гол — стали чувствовать себя лучше, забили еще. Вроде как простые передачи в большинстве, но оно заработало. Сегодня все было лучше».

Малкин вместе с одноклубниками оценил дебют вратаря «Питтсбурга» Йоэля Бломквиста. Отдельный разговор — о голе О'Коннора и первой передаче Евгения в этот вечер. Центрфорвард обыграл на пути от своей зоны к воротам Кэма Тэлбота нескольких соперников, в том числе проскочил Владимира Тарасенко (двукратный обладатель Кубка Стэнли позже отметился своей первой шайбой в «Детройте»). Болельщики и журналисты оценили слаломный проход в стиле классического Джино.

«Неплохо, считаю. Да, вроде как я отлично разгоняюсь в нейтральной зоне. Это моя игра. Знаете, когда владею шайбой чуть глубже, получаю ее в нашей зоне и набираю скорость из нейтральной — это моя игра, мне нравится такое. Попытался изобразить бросок, а вратарь вроде как попытался его заблокировать, после чего увидел ОуСи перед открытыми воротами и просто отдал ему, знаете ли», — сказал Евгений.

Малкин остается в двух шагах от 500 голов и теперь в двух очках от 1300 за карьеру. Кросби тоже нужно два результативных балла для выхода на свою красивую отметку в 1600. Дальше «Питтсбург» ждут матчи с «Торонто» и «Монреалем» в Канаде и возвращение домой на игры с «Баффало» и «Каролиной».

Евгений Малкин
Крис Летанг
Сидни Кросби
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан

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