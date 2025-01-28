Слабый сезон, ограбление, тяжелая травма. Вернется ли Малкин в Россию после окончания контракта?

Евгений Малкин получил травму колена и пропустит несколько недель.

Судя по всему, «Питтсбург» в третий раз подряд пропустит плей-офф. Ко всем игровым проблемам «Пингвинов» добавилась еще и травма Евгения Малкина, которому мощно прилетело в колено в игре с «Сиэтлом». The Athletic пишет, что отек на ноге россиянина до сих пор не спал, поэтому точных сроков восстановления нет, но примерный прогноз — несколько недель покоя.

Этот сезон Малкин в свои 38 лет начал здорово, набрав 11 очков в пяти играх. Довольно быстро форвард пробил важные юбилейные статистические показатели в 500 голов и 1300 очков. И после этого что-то Евгения покинуло. Статистику россиянина нельзя назвать ужасной: 34 очка в 47 матчах — вполне хорошие цифры, особенно для такого возраста. Но на фоне неважных результатов команды всегда требуют большего именно от лидеров. И если Кросби удается всю карьеру держать планку в очко за игру, то Малкину — нет.

По ходу сезона пришла еще одна новость, которая изначально звучала очень страшно: дом Евгения Малкина ограбили. Сопровождалось это все пугающими подробностями, мол, ограбление — дело рук опасной банды, которая уже обчистила дом Патрика Махоумса (звезды НФЛ). Правда, уже очень скоро этот неприятное известие превратилось скорее в повод для шуток, когда чемпионские перстни Малкина нашлись у него же дома. И никого уже не волновало, что ограбление действительно было.

Теперь на этот темный фон наложилась еще и травма, а «Питтсбург» неожиданно остался без второго центра. На месте Малкина сейчас выходит Коди Гласс с 12 (3+9) очками в этом сезоне. Вообще, у всей второй тройки совокупно очков столько же, сколько и у одного Сидни Кросби.

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Несмотря ни на что, Малкин — легенда «Питтсбурга». Фанаты команды в соцсетях скорее грустят, что Кросби и Джино не удастся завершить карьеру в качестве претендентов на чемпионство, и винят в этом не игроков, а руководство, которое не смогло подобрать лидерам хорошую поддержку в нижние звенья.

Осенью Малкин говорил, что готов поиграть и после завершения нынешнего контракта, «если ситуация будет складываться хорошо». Но на настоящий момент матчи «Питтсбурга» больше похожи на мучения. Если генменеджер Кайл Дубас срочно ничего не поменяет, то уже через год, возможно, нам удастся увидеть Малкина в форме «Металлурга».