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Сегодня, 16:00

Есть юбилей! Малкин творит историю для россиян в НХЛ

Евгений Малкин первым из россиян сделал 800 голевых передач в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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Первый из запланированных юбилеев Евгений отпраздновал во втором матче сезона.

Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в гостевой встрече с «Детройтом» (6:3) и стал первым российским игроком, которому удалось добраться до рубежа в 800 передач в регулярных чемпионатах. Форвард «Питтсбурга» давно владеет национальным рекордом.

Евгений Малкин. У Малкина уже 800 передач в НХЛ! Мощнейший юбилей российской звезды «Питтсбурга»

Вышедший весной 2024 года на второе место Александр Овечкин сделал 697 результативных пасов, многолетний лидер рейтинга Сергей Федоров — 696. Стартовавший сезон интересно будет рассматривать и с точки зрения прорыва в ассистентском рейтинге Никиты Кучерова. Сейчас нападающий «Тампы-Бэй» занимает в российском зачете девятое место, но весной вполне может оказаться и в топ-4. От Сергея Зубова его отделяют 66 передач.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

Малкин — 34-й игрок в истории НХЛ, ассистировавший партнерам 800 раз. Из действующих ориентирами для Евгения остаются многолетний партнер по атаке «Пингвинов» Сидни Кросби (не отыгрываемые 206 передач отставания) и форвард «Детройта» Патрик Кейн (разница всего в 13 пасов). Американец сейчас как раз замыкает третий десяток лучших ассистентов в истории и, вероятно, в ближайшие дни продолжит свое восхождение, поэтому Малкину для подъема в топ-30 нужно будет опережать Жильбера Перро (814 передач). Вполне доступной для магнитогорца представляется и двадцатка (101 передача до Брайана Троттье), а вот о топ-10 остается только мечтать.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ

Малкин, который завершил прошлый сезон на пороге трех юбилейных отметок, в ближайшее время еще дважды попадет в статистические сводки лиги (когда наберет 1300-е очко и забьет 500-й гол). Сейчас российский нападающий занимает 37-е место в историческом бомбардирском списке и готовится потеснить Джерома Игинлу.

Евгений Малкин. «Многие закончили, я все еще играю». Малкин вышел на отметку в 800 передач и остается в двух шагах от 500 голов

От замыкающего топ-30 Матса Сундина Евгения отделяет 51 балл. Лучший российский бомбардир Александр Овечкин сейчас располагается на 13-й строчке (1550 очков) и готовится атаковать позиции Рэя Бурка и Фила Эспозито.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

Нужно отметить, что всю карьеру Малкин проводит в составе «Питтсбурга». По количеству очков за один клуб южноуралец занимает 15-е место, уступая среди прочих и двум легендам «Пингвинов». От Сидни Кросби он отстает ровно на 300 очков, от Марио Лемье — на 425.

Лидеры НХЛ по очкам за один клуб
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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