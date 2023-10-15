«Попробую догнать Овечкина». Малкин вошел в топ-3 россиян по голам и шутит о результативности

Форвард «Питтсбурга» сильно провел стартовый уик-энд в НХЛ.

Малкин в топ-3 российских снайперов НХЛ

Евгений Малкин здорово начал регулярный чемпионат. Для 37-летнего Джино это 18-й сезон в НХЛ, россиянин вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом вошел в историю всех профессиональных лиг Северной Америки — ни у каких одноклубников больше не было такого числа совместно проведенных лет.

Малкин остался на втором плане в стартовой игре «Питтсбурга» против «Чикаго»: лига свела Сидни Кросби с канадским гением нового поколения — Коннором Бедардом, «Пингвинз» на своем льду упустили перевес 2:0 и проиграли (2:4). В двух следующих матчах за два дня Евгений был среди главных звезд вечера — в гостях с «Вашингтоном» (4:0) и дома с «Калгари» (5:2).

Сначала Малкин поучаствовал во всех голах в ворота «Кэпиталз», которые никогда ранее не начинали регулярку с сухого поражения. Центрфорвард попытался забить броском с заведенной между коньками клюшкой, открыл счет после ошибки Александра Овечкина при выходе из зоны. Евгений также припечатал соотечественника и тезку Кузнецова (вышло не так эффектно, как Овечкин хитанул новичка «Пингвинз» Эрика Карлссона), попал в каркас ворот в очередном розыгрыше и собрал три передачи. Центрфорвард дважды выступил ассистентом Сидни Кросби в большинстве, в концовке после перехвата выдал пас от своей до чужой синей линии на Райлли Смита.

В Вашингтоне у «Питтсбурга» мощным получился второй период, против «Калгари» — третий с его первой минуты. Малкин снова попал в штангу ворот в одном из розыгрышей большинства и ассистировал Смиту в контрвыпаде, а затем после передачи нового партнера по тройке забил сам — сместился из правого круга для вбрасывания и классно бросил в дальний угол.

У Евгения — 6 очков (2 гола, 4 передачи) в трех матчах этого сезона, он делит лидерство в списке лучших бомбардиров лиги. За всю карьеру у магнитогорца — 1235 (473+762) очков в 1066 играх в регулярных чемпионатах. Лучший ассистент и второй бомбардир среди россиян в истории лиги вышел на третье место по голам. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сравнялся с Александром Могильным (473 гола и 1032 очка в 990 матчах), на пути к отметке в 500 шайб — теперь ориентир Сергея Федорова (483 гола и 1179 очков в 1248 матчах). Больше — понятно, только у Овечкина (Александр начал новый сезон погони за рекордом Уэйна Гретцки с 822 голами и 1485 очками в 1348 матчах).

Евгений Малкин празднует гол в матче «Вашингтон» — «Питтсбург» (0:4) 13 октября в Вашингтоне. Фото USA Today Sports

«Такой Джино — доминирующий игрок во всей лиге»

В «Питтсбурге» оценили результативную игру Малкина с «Вашингтоном». За всю карьеру Евгений против команды Овечкина набрал 77 (26+51) очков в 59 матчах регулярного чемпионата (плей-офф — отдельная история).

«В такие дни, когда Джино так чувствует игру, он выводит на завершение ребят или создает моменты себе. Он буквально везде на льду, постоянно с шайбой», — сказал капитан «Питтсбурга» Кросби о Малкине после матча в столице США.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан о Евгении тогда же заметил: «Он по-прежнему доминирующий игрок, думаю, он был на своем лучшем уровне. Он очень здорово видит площадку. В том моменте, когда он сделал гол для Райлли в конце, это был просто невероятный пас».

Салливан после матча с «Калгари» так оценил роль Малкина и Кросби: «Очевидно, что они — элитные игроки, по-прежнему показывают элитную игру. У обоих есть возможность прибавить в любой момент матча, чтобы попытаться помочь нам победить. Думаю, два дня подряд Джино и Сид доминировали в нужные моменты игры. Оба выделяются в протоколе эти два дня, но они делают намного больше. Они усердно защищаются, делают много всяких мелочей. Вчера перед голом Райлли Смита в третьем периоде все началось с отличного бэкхенда Джино. Просто отличный эпизод: он отработал сзади, отобрал шайбу, а затем сделал невероятную передачу. И я думаю, что таких мелочей много».

Тренер «Питтсбурга» также сказал о связке Малкина и Смита: «Мы надеялись, что эта пара сможет что-нибудь найти, и это одна из причин, почему мы поставили их вместе с первого дня. С учетом его хоккейного IQ, мы чувствовали, что Райлли способен читать Джино, как с шайбой у себя, так и у него. Райлли достаточно хорош в атаке, поэтому считаю, что он способен дополнить в этом Джино. И при этом у него отличное понимание, он способен увидеть уязвимость звена и переключиться на оборону. Мы надеемся, что они прибавят и найдут химию. Думаю, Джино при контроле шайбы и принятии решений о развитии атаки во многом играет на инстинктах. Он просто учитывает, что дает игра и что он видит. Если он видит возможность для паса, делает его, если нет, то ведет дальше и меняет угол, чтобы попытаться открыть возможность для партнеров. Думаю, Джино сейчас, в начале сезона, играет очень здорово. Он постоянно с шайбой, играет с огромным желанием, энергией, уверенностью. И когда он такой, то это доминирующий игрок во всей лиге».

Евгений Малкин в игре «Питтсбург» — «Калгари» (5:2) 14 октября в Питтсбурге. Фото USA Today Sports

«Надеюсь, сезон завтра закончится и я выиграю «Арт Трофи»

Малкин после матча с «Калгари» сначала оценил значение первого гола звена Кросби. «Питтсбург» уступал в счете 0:1, Брайан Раст провел ответную шайбу броском из-за ворот через 18 секунд после начала третьего периода.

«Первое звено выскочило и забило важнейший гол. Это очень ценно в таких играх. Удачный отскок от борта, Расти забил из-за ворот. А после мы почувствовали момент, забили снова и контролировали всю игру», — сказал Евгений.

О своем лидерстве в списке бомбардиров после старта сезона Малкин сначала пошутил в фирменном стиле: «Надеюсь, сезон завтра закончится и я выиграю «Арт [Росс] Трофи». Но на самом деле — да, это не так уж плохо. Чувствую себя прекрасно. У нас отличное звено. Было длинное лето, чтобы немного отдохнуть и соскучиться по хоккею. Знаете, я хочу выигрывать, хочу играть здорово. В прошлом году закончили иначе (и много говорили об этом), а мы не любим пропускать плей-офф. Тренер не просто так сейчас говорит, что эти два очка — те же два очка, что в марте или феврале. Сейчас нам нужно играть сильно, по крайней мере каждую домашнюю игру. Думаю, третий период как раз получился классным для всех».

Джино ответил на вопрос о поиске химии в звене с Райлли Смитом: «Надеюсь, мы продолжим так же. Он отличный игрок с классным броском, мастеровитый парень. Я просто отдаю ему шайбу. Последние пару матчей мы сыграли очень хорошо. И не хочу много говорить об этом. Просто нужно сохранять фокус и позитив, помогать друг другу».

Выход в тройку лучших снайперов НХЛ из России магнитогорец оценил не без иронии: «Я не знаю, не думал об этом. Знаете, может быть, я попробую догнать Овечкина, но это непросто. И снова: я стараюсь делать все возможное. Надеюсь, когда закончу карьеру, оглянусь назад и смогу сказать что-то вроде того, что сделал для себя все. А прямо сейчас не думаю об очках и всем таком, просто стремлюсь выкладываться по полной».

На вопрос о мотивации в начале своего 18-го сезона центрфорвард улыбнулся: «Сезон только начался, ребята, только три игры. Мотивации сейчас хватает, в том числе — забивать голы, быть лучшим из россиян. Не хочу выходить на лед и ничего не делать, просто кататься туда-сюда. Интерес в том, чтобы выигрывать. После побед хорошее настроение, просто посмотрите кругом — все сейчас улыбаются, это намного лучше. На завтрашней тренировке выйдем на каток в хорошем настроении».