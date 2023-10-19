Малкин — третий российский снайпер в истории НХЛ. Реально ли догнать Овечкина?

Еще одно достижение звезды «Питтсбурга».

Евгений Малкин открыл счет в матче против «Детройта» (3:6), забросив свою 474-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард, начавший свой 18-й сезон в составе «Питтсбурга», вышел на чистое третье место в списке российских снайперов лиги. Магнитогорец обогнал Александра Могильного, выступавшего за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Еще до Нового года Малкин, скорее всего, достанет и Сергея Федорова, в активе которого 483 гола. Мечтать о рекорде страны Евгению, конечно, не приходится — на счету Александра Овечкина 822 точных броска.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок Команды Матчи Голы Александр Овечкин Вашингтон 1350 822 Сергей Федоров Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон 1248 483 Евгений Малкин Питтсбург 1067 474 Александр Могильный Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто 990 473 Илья Ковальчук Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон 926 443 Павел Буре Ванкувер, Флорида, Рейнджерс 702 437 Алексей Ковалев Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида 1316 430 Вячеслав Козлов Детройт, Баффало, Атланта 1182 356 Алексей Яшин Оттава, Айлендерс 850 337 Павел Дацюк Детройт 953 314 Никита Кучеров Тампа-Бэй 648 278 Владимир Тарасенко Сент-Луис, Рейнджерс, Оттава 579 308

В игре с «Детройтом» Малкин в седьмой раз в сезоне принял участие в результативной атаке «пингвинов». Всего один раз за долгую карьеру 37-летний форвард начинал регулярку убедительнее — пять лет назад к голу в ворота «Вашингтона» он добавил целых семь передач. Любопытно, что снайперский рекорд Малкина для четырех стартовых матчей держится 17 лет. Воспитанник «Металлурга» дебютировал в НХЛ семью шайбами в шести первых встречах (и четырьмя — в четырех).

Все случаи, когда Евгений Малкин набирал больше четырех очков в первых четырех матчах сезона

Сезон Соперники Голы Передачи Очки 2018/19 Вашингтон (д) — 7:6 ОТ, Монреаль (д) — 1:5, Вегас (д) — 4:2, Монреаль (г) — 4:3 Б 1 7 8 2023/24 Чикаго (д) — 2:4, Вашингтон (г) — 4:0, Калгари (д) — 5:2, Детройт (г) — 3:6 3 4 7 2014/15 Анахайм (д) — 4:6, Торонто (г) — 2:5, Даллас (д) — 2:3, Айлендерс (д) — 3:1 2 5 7 2006/07 Нью-Джерси (д) — 1:2, Айлендерс (г) — 4:3 ОТ, Коламбус (д) — 5:3, Нью-Джерси (д) — 4:2 4 2 6 2022/23 Аризона (д) — 6:2, Тампа-Бэй (д) — 6:2, Монреаль (г) — 2:3 ОТ, Лос-Анджелес (д) — 6:1 3 2 5 2007/08 Каролина (г) — 1:4, Анахайм (д) — 5:4, Монреаль (д) — 2:3, Торонто (г) — 6:4 1 4 5 2012/13 Филадельфия (г) — 3:1, Рейнджерс (г) — 6:3, Торонто (д) — 2:5, Виннипег (г) — 2:4 1 4 5

Благодаря мощному старту сезона Малкин вплотную подобрался к топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас российский нападающий с 1236 (474+762) очками занимает в общем зачете 42-е место. Однако уже следующее результативное действие позволит ему подвинуть пропускающего начало сезона Патрика Кейна, следом неизбежно падет и результат Петера Штястны. Из действующих игроков Малкина опережают только многолетний партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби (15-е место) и другой великий форвард из России Александр Овечкин (16-е).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ