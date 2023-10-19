Сегодня, 09:30
Евгений Малкин открыл счет в матче против «Детройта» (3:6), забросив свою 474-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард, начавший свой 18-й сезон в составе «Питтсбурга», вышел на чистое третье место в списке российских снайперов лиги. Магнитогорец обогнал Александра Могильного, выступавшего за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Еще до Нового года Малкин, скорее всего, достанет и Сергея Федорова, в активе которого 483 гола. Мечтать о рекорде страны Евгению, конечно, не приходится — на счету Александра Овечкина 822 точных броска.
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1350
|
822
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
483
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
1067
|
474
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
473
|
Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
443
|
Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
437
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
430
|
Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
356
|
Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
337
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
314
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
648
|
278
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис, Рейнджерс, Оттава
|
579
|
308
В игре с «Детройтом» Малкин в седьмой раз в сезоне принял участие в результативной атаке «пингвинов». Всего один раз за долгую карьеру 37-летний форвард начинал регулярку убедительнее — пять лет назад к голу в ворота «Вашингтона» он добавил целых семь передач. Любопытно, что снайперский рекорд Малкина для четырех стартовых матчей держится 17 лет. Воспитанник «Металлурга» дебютировал в НХЛ семью шайбами в шести первых встречах (и четырьмя — в четырех).
|
Сезон
|
Соперники
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
2018/19
|
Вашингтон (д) — 7:6 ОТ, Монреаль (д) — 1:5, Вегас (д) — 4:2, Монреаль (г) — 4:3 Б
|
1
|
7
|
8
|
2023/24
|
Чикаго (д) — 2:4, Вашингтон (г) — 4:0, Калгари (д) — 5:2, Детройт (г) — 3:6
|
3
|
4
|
7
|
2014/15
|
Анахайм (д) — 4:6, Торонто (г) — 2:5, Даллас (д) — 2:3, Айлендерс (д) — 3:1
|
2
|
5
|
7
|
2006/07
|
Нью-Джерси (д) — 1:2, Айлендерс (г) — 4:3 ОТ, Коламбус (д) — 5:3, Нью-Джерси (д) — 4:2
|
4
|
2
|
6
|
2022/23
|
Аризона (д) — 6:2, Тампа-Бэй (д) — 6:2, Монреаль (г) — 2:3 ОТ, Лос-Анджелес (д) — 6:1
|
3
|
2
|
5
|
2007/08
|
Каролина (г) — 1:4, Анахайм (д) — 5:4, Монреаль (д) — 2:3, Торонто (г) — 6:4
|
1
|
4
|
5
|
2012/13
|
Филадельфия (г) — 3:1, Рейнджерс (г) — 6:3, Торонто (д) — 2:5, Виннипег (г) — 2:4
|
1
|
4
|
5
Благодаря мощному старту сезона Малкин вплотную подобрался к топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас российский нападающий с 1236 (474+762) очками занимает в общем зачете 42-е место. Однако уже следующее результативное действие позволит ему подвинуть пропускающего начало сезона Патрика Кейна, следом неизбежно падет и результат Петера Штястны. Из действующих игроков Малкина опережают только многолетний партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби (15-е место) и другой великий форвард из России Александр Овечкин (16-е).
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
2857 (894+1963)
|
2. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1921 (766+1155)
|
3. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
1887 (694+1193)
|
4. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
1850 (801+1049)
|
5. Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1731
|
1798 (549+1249)
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
1771 (731+1040)
|
7. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
1755 (692+1063)
|
8. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
1723 (690+1033)
|
9. Джо Сакик
|
Канада
|
1378
|
1641 (625+1016)
|
10. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
1590 (717+873)
|
14. Пол Коффи
|
Канада
|
1409
|
1531 (396+1135)
|
15. Сидни Кросби
|
Канада
|
1194
|
1507 (553+954)
|
16. Александр Овечкин
|
Россия
|
1350
|
1486 (822+664)
|
20. Адам Оутс
|
Канада
|
1337
|
1420 (341+1079_
|
30. Матс Сундин
|
Швеция
|
1346
|
1349 (564+785)
|
40. Петер Штястны
|
Словакия
|
977
|
1239 (450+789)
|
41. Патрик Кейн
|
США
|
1180
|
1237 (451+786)
|
42. Евгений Малкин
|
Россия
|
1067
|
1236 (474+762)