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НХЛ

Сегодня, 09:30

Малкин — третий российский снайпер в истории НХЛ. Реально ли догнать Овечкина?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Еще одно достижение звезды «Питтсбурга».

Евгений Малкин открыл счет в матче против «Детройта» (3:6), забросив свою 474-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард, начавший свой 18-й сезон в составе «Питтсбурга», вышел на чистое третье место в списке российских снайперов лиги. Магнитогорец обогнал Александра Могильного, выступавшего за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Еще до Нового года Малкин, скорее всего, достанет и Сергея Федорова, в активе которого 483 гола. Мечтать о рекорде страны Евгению, конечно, не приходится — на счету Александра Овечкина 822 точных броска.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Александр Овечкин

Вашингтон

1350

822

Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

483

Евгений Малкин

Питтсбург

1067

474

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

473

Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

443

Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

437

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

430

Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

356

Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

337

Павел Дацюк

Детройт

953

314

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

648

278

Владимир Тарасенко

Сент-Луис, Рейнджерс, Оттава

579

308

В игре с «Детройтом» Малкин в седьмой раз в сезоне принял участие в результативной атаке «пингвинов». Всего один раз за долгую карьеру 37-летний форвард начинал регулярку убедительнее — пять лет назад к голу в ворота «Вашингтона» он добавил целых семь передач. Любопытно, что снайперский рекорд Малкина для четырех стартовых матчей держится 17 лет. Воспитанник «Металлурга» дебютировал в НХЛ семью шайбами в шести первых встречах (и четырьмя — в четырех).

Все случаи, когда Евгений Малкин набирал больше четырех очков в первых четырех матчах сезона

Сезон

Соперники

Голы

Передачи

Очки

2018/19

Вашингтон (д) — 7:6 ОТ, Монреаль (д) — 1:5, Вегас (д) — 4:2, Монреаль (г) — 4:3 Б

1

7

8

2023/24

Чикаго (д) — 2:4, Вашингтон (г) — 4:0, Калгари (д) — 5:2, Детройт (г) — 3:6

3

4

7

2014/15

Анахайм (д) — 4:6, Торонто (г) — 2:5, Даллас (д) — 2:3, Айлендерс (д) — 3:1

2

5

7

2006/07

Нью-Джерси (д) — 1:2, Айлендерс (г) — 4:3 ОТ, Коламбус (д) — 5:3, Нью-Джерси (д) — 4:2

4

2

6

2022/23

Аризона (д) — 6:2, Тампа-Бэй (д) — 6:2, Монреаль (г) — 2:3 ОТ, Лос-Анджелес (д) — 6:1

3

2

5

2007/08

Каролина (г) — 1:4, Анахайм (д) — 5:4, Монреаль (д) — 2:3, Торонто (г) — 6:4

1

4

5

2012/13

Филадельфия (г) — 3:1, Рейнджерс (г) — 6:3, Торонто (д) — 2:5, Виннипег (г) — 2:4

1

4

5

Благодаря мощному старту сезона Малкин вплотную подобрался к топ-40 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас российский нападающий с 1236 (474+762) очками занимает в общем зачете 42-е место. Однако уже следующее результативное действие позволит ему подвинуть пропускающего начало сезона Патрика Кейна, следом неизбежно падет и результат Петера Штястны. Из действующих игроков Малкина опережают только многолетний партнер по «Питтсбургу» Сидни Кросби (15-е место) и другой великий форвард из России Александр Овечкин (16-е).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

2857 (894+1963)

2. Яромир Ягр

Чехия

1733

1921 (766+1155)

3. Марк Мессье

Канада

1756

1887 (694+1193)

4. Горди Хоу

Канада

1767

1850 (801+1049)

5. Рон Фрэнсис

Канада

1731

1798 (549+1249)

6. Марсель Дионн

Канада

1348

1771 (731+1040)

7. Стив Айзерман

Канада

1514

1755 (692+1063)

8. Марио Лемье

Канада

915

1723 (690+1033)

9. Джо Сакик

Канада

1378

1641 (625+1016)

10. Фил Эспозито

Канада

1282

1590 (717+873)

14. Пол Коффи

Канада

1409

1531 (396+1135)

15. Сидни Кросби

Канада

1194

1507 (553+954)

16. Александр Овечкин

Россия

1350

1486 (822+664)

20. Адам Оутс

Канада

1337

1420 (341+1079_

30. Матс Сундин

Швеция

1346

1349 (564+785)

40. Петер Штястны

Словакия

977

1239 (450+789)

41. Патрик Кейн

США

1180

1237 (451+786)

42. Евгений Малкин

Россия

1067

1236 (474+762)

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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