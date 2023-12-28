Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:20

Исторический матч Малкина: обошел Федорова по голам за карьеру в НХЛ

Малкин обошел Федорова и стал вторым по голам в истории НХЛ среди россиян
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Питтсбург» разгромил «Айлендерс», забросив 6 шайб за период.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)
Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7.
Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7).
Наши: Романов (22.23/2/-3) — Малкин (17.48/5/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

«Питтсбург», вероятно, самая нестабильная команда НХЛ сейчас. Они могут здорово отыграть два матча подряд, набрав 4 очка, а уже через два дня сгореть 0:7 «Торонто», играя, как клуб ВХЛ. Могут и переигрывать соперника по всем фронтам два периода, а в третьем просто отдать игру. Могут не забивать в большинстве более 10 матчей, а потом класть голы в формате «5 на 4», как не в себя. В этом прелесть просмотра игры «Пингвинз» для сторонних любителей хоккея и ужас для фанатов «Питтсбурга».

В очередной раз эту свою способность превращаться из старых «Жигулей» в гоночный «Феррари» «Питтсбург» продемонстрировал сегодня. В первом периоде команда нанесла всего 5 бросков в створ, причем назвать какой-то из них «очень опасным» язык не повернется. И это «пингвины» еще 4 минуты играли в большинстве.

Зато на второй период «Питтсбург» вышел разрывать. Первый гол случился на седьмой минуте, а его автором стал Рикард Ракелл, для которого это всего вторая шайба в сезоне. Затем дважды подряд отличился Джейк Генцель — лучший бомбардир «Пингвинз» при живых Кросби и Малкине. А между его голами прошло всего 12 секунд.

Евгений Малкин празднует гол в&nbsp;матче с &laquo;Миннесотой&raquo;. Малкин спас «Питтсбург» от новой катастрофы. Команда ветеранов не оправдывает надежд

Затем дуплетом выстрелил и сам Евгений. Сначала за счет хорошего движения игроки «Питтсбурга» вывели его на рандеву с Сорокиным, и Малкин не промахнулся. Через три минуты форвард оказался один на «пятаке» и переправил шайбу в ворота «Айлендерс». Теперь на счету Малкина в этом сезоне уже 13 шайб. По голам за карьеру Джино обошел Сергея Федорова (484).

На второй перерыв команды ушли при счете 6:0. Окончательный счет установил Валттери Пуустинен, на счету которого уже 6 результативных действий в 8 матчах. Неплохо для новичка, который попал в состав только за счет травм лидеров.

Четвертый «сухарь» в сезоне оформил Тристан Джарри, которому этим летом Дубас выписал контракт с кэпхитом в 5,3 млн долларов. Многие пытались усмотреть в этом подписании чуть ли не коррупционные мотивы, но пока голкипер с лихвой отрабатывает новый контракт.

Хоккеисты &laquo;Питтсбурга&raquo; поздравляют вратаря Тристана Джарри с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Тампы-Бэй&raquo;. Вратарь «Питтсбурга» сделал этот день: сначала пытался сломать чужую клюшку о ворота, а потом забил гол!

Сейчас «Питтсбург» находится на 11 месте на Востоке. До зоны плей-офф всего три очка. Если «пингвинам» удастся найти стабильность и выдать победную серию из 4-5 матчей, то эта команда может претендовать не только на выход в плей-офф, но и на проход во второй раунд.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
1
Обсудить
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Разгром в Нью-Йорке: Овечкин и «Вашингтон» беспомощны против «Рейнджерс» Панарина!