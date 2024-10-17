Нападающий «Питтсбурга» достиг отметки в 500 голов за карьеру.

Евгений Малкин набрал 4 (1+3) очка в матче против «Баффало» (6:5 ОТ) и продлил результативную серию до четырех игр. После унизительного домашнего разгрома от «Рейнджерс» на старте сезона «Питтсбург» одержал три победы в четырех встречах, а его 38-летний российский форвард принял участие в 11 (2+9) результативных атаках.

Никогда в своей заокеанской карьере Малкин не проводил первые пять матчей настолько мощно. Ранее лучшими были первый (2006/07) и тринадцатый (2018/19) сезоны магнитогорца, когда он набирал в пяти встречах по девять очков. Хуже всего Евгений начал укороченный сезон-2020/21, когда ограничился всего одним голом и одной передачей.

Во встрече с «Баффало» Малкин отметил уже третий за неделю статистический юбилей. После 800-й передачи и 1300-го очка Евгений записал на свой счет 500-й гол в регулярных чемпионатах. Российский нападающий стал 48-м хоккеистом в истории, покорившим полутысячную отметку. Из действующих игроков он занимает четвертое место, уступая Александру Овечкину (второе место), Сидни Кросби (21-е) и Стивену Стэмкому (30-е).

В бомбардирском рейтинге Евгений занимает 36-е место и стремительно движется в направлении Жильбера Перро, который принял участие в 1326 голевых атаках. Первая голевая комбинация в игре с «Баффало» оказалась знаковой для многолетнего партнера Малкина по атаке «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец вместе с россиянином организовал гол в большинстве для Брайана Раста и достиг отметки в 1600 очков. Ранее эту вершину покоряли всего девять игроков, в том числе и владеющий до сих пор рекордом «пингвинов» Марио Лемье, на счету которого 1723 очка.

Заодно Малкин, выступающий на протяжении всей заокеанской карьеры за клуб из Пенсильвании, догнал Марселя Дионна по числу очков за один клуб. От исторических топ-10 Евгения теперь отделяют четыре бомбардира и 52 очка, которые при таком старте вполне посильно набрать уже ближайшей зимой.