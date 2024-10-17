Малкин еще раз вписал свое имя в историю! Вторым после Овечкина из россиян забил 500 голов в НХЛ

Мощнейшее достижение форварда «Питтсбурга».

Евгений Малкин в свои солидные 38 шикарно начал регулярный чемпионат, словно за лето сбросил с себя лет десять. Россиянин опасен чуть ли не в каждой смене и набирает очки со стабильностью элитного бомбардира, заметно опережая всех своих партнеров по «Питтсбургу», в том числе самого Сидни Кросби. Рассуждать о том, сколько продлится этот ренессанс, бессмысленное занятие. Надо наслаждаться моментом и гордиться выдающимся соотечественником. Сейчас он играет великолепно.

К величественной отметке «500 голов за карьеру в НХЛ» Малкин подкрался почти незаметно. Об ожидаемой круглой цифре никто не говорил с придыханием до тех пор, пока нападающий «Пингвинз» не забросил шайбу в ворота «Баффало».

Малкин, как минимум не уступавший Александру Овечкину по таланту, всегда предпочитал оставаться в тени других за пределами льда. На фоне «Великой погони» и медийной раскрученности своего старинного партнера по сборным России всех возрастов магнитогорец едва заметен. Хотя ему тоже есть чем гордиться. Он стал всего вторым русским игроком в истории лиги, наколотившим полтысячи шайб. Дело совсем не в их количестве, а фирменном шике, с которым Малкин творил невероятные вещи. Его ни с кем не спутаешь.

Как тут не вспомнить, что в начале заокеанской карьеры россиянина вовсю сравнивали с главной легендой за все время существования клуба. Самим Марио Лемье. Впоследствии Малкин своей ярчайшей игрой заставил всех уйти от сравнения даже с самыми большими хоккеистами. Он быстро стал самодостаточной фигурой, на которую можно равняться уже более молодому поколению.

До сих пор сложно отделаться от мысли, что по совокупности физических данных, хоккейного интеллекта, техники и катания Малкин был лучшим российским игроком, когда-либо выходившим на энхаэловский лед. Три Кубка Стэнли, индивидуальные призы, уважение болельщиков «Пингвинз» на вечные времена — это неплохо, но мало, учитывая шикарные вводные данные.

В какой-то момент игрока подводило здоровье. Иногда он недружелюбно ворчал и уходил в себя, создавая образ вечно чем-то недовольного буки. Чем явно не способствовал росту своей популярности среди болельщиков и журналистов. К тому же всю карьеру в «Питтсбурге» ему пришлось провести рядом с главной канадской звездой современности Кросби. Понятно, что в первую очередь команда и ее победы ассоциировались с капитаном.

Малкин сознательно игнорировал медийное внимание, довольствуясь тем, что у него есть. Он не закрывался на все замки, как Никита Кучеров, но о собственном продвижении не думал. Возможно, именно этот образ больше подходил его натуре и помог ему быть успешным при исполнении своих прямых обязанностей.

В его карьере когда-то случались и неприятные моменты — допинговая история, побег из Магнитогорска из цепких лап Геннадия Величкина, конфликт с Овечкиным, прогоревшие бизнесы сомнительного характера. При этом за Малкиным этот скандальный шлейф не закрепился. Он все время оставался простым человеком, который искренне обожает свое любимое занятие и делает сотни тысяч человек счастливыми. Это невозможно переоценить.