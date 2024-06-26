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Сегодня, 18:15

Россияне из клуба Овечкина выиграли трофей! Фарм-клуб «Вашингтона» вынес всех в АХЛ

Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» выиграл плей-офф АХЛ второй год подряд.
Фото ХК «Херши Беарз»
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Мирошниченко и Тринеев сыграли важную роль в победе.

«Херши» — уникальный клуб для АХЛ. Только ему удавалось взять два Кубка Колдера подряд в XXI веке, причем дважды: в 2009 и 2010 годах, а также в 2023 и 2024.

В списке лучших бомбардиров «Херши» не так много молодых игроков, поэтому развитию Ивана Мирошниченко, которого выбрали в первом раунде драфта-2022, уделяют особое внимание. В России, кажется, не особо верили, что Мирошниченко уже в первом сезоне сможет зайти в основу «Вашингтона», а у него это почти получилось. Иван набрал 6 очков в 22 матчах.

Иван Мирошниченко. Наследник Овечкина, переживший страшную болезнь, идет к первому кубку в Америке. Фарм-клуб «Вашингтона» — в финале АХЛ

После поражения в первом раунде от «Флориды» «Вашингтон» отправил Мирошниченко, форварда Хендрикса Лапьера и защитников Винсента Иорио и Дилана Макилрата помогать фарму.

Первые два раунда, которые в Кубке Колдера играются до трех побед, для «Херши» получились проходными. В играх против фармов «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс» «медведи» потерпели лишь одно поражение.

Иван Мирошниченко с Кубком Колдера.
Фото ХК «Херши Беарз»

Мирошниченко осваивался в плей-офф всего три матча, зато потом выдал отрезок с пятью голами в следующих трех встречах. Здорово смотрелся и Хендрикс Лапьер (его «Вашингтон» выбрал в первом раунде драфта-2020). Именно Лапьер и стал лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф. На том же драфте, кстати, был выбран и Богдан Тринеев, правда, в четвертом раунде. За весь плей-офф Тринеев не забросил ни одной шайбы, но в команде у него была другая роль.

«Он сильный форвард, поэтому у него не будет такого же эффекта, как у Миро. Но это нормально. Командам нужны разные эффекты и разные роли, и нужно смешать их все вместе. Богдан отличный товарищ по команде, отличный парень, он чертовски забавный», — сказал в интервью RMNB форвард «Херши» Гаретт Рой.

Тринеев играл в «чеккерской» четвертой тройке и выходил на меньшинство. Во многом игра спецбригады и помогла «Херши» победить в финале: «Коачелла» в финальной серии реализовала лишь одну попытку большинства из 17.

Самой сложной для «Херши» получилась серия третьего раунда с «Кливленд Монстерс» — фармом «Коламбуса». Исход ее решился в овертайме седьмого матча, а победную шайбу забросил тот самый Рой, хваливший в интервью Тринеева.

Также в разговоре с журналистами игроки «Херши» отмечали и игру Мирошниченко. Иван в плей-офф забросил семь шайб, уступив по этому показателю в команде только форварду Этену Франку.

«Для меня было честью играть с этим ребенком. Он задает мне вопросы, он пытается учиться. Я знаю, что он чистый бомбардир, поэтому я просто старался «кормить» его пасами как можно лучше», — говорил после финала Майк Веккьоне, игравший в одной тройке с Мирошниченко.

Во время празднования чемпионства россияне были самыми заметными.

Иван Мирошниченко
ХК Вашингтон Кэпиталз
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