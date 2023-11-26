Сорокин снова бесподобен! Русский вратарь — главный спаситель «Айлендерс»

Правда, выиграть все равно не удалось.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Форстер.

Вратари: Сорокин — Эрссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+6+3) — 40 (12+12+12+4).

Наши: Романов (22.52/0/0) — -.

Нью-Йорк. UBS Arena.

Новый сезон недавний номинант на «Везину Трофи» Илья Сорокин начал откровенно средне. Если в прошлом чемпионате голкипер почти в одиночку выигрывал матчи для «Айлендерс», то сейчас россиянин не выглядит супергероем, способным спасти команду, которая переживает кризис идей в нападении. В НХЛ невозможно постоянно играть на сверхвысоком уровне, заданном Сорокиным в сезоне-2022/23. Накапливается не только физическая, но и эмоциональная усталость. В «Айлендерс» из Ильи сделали спасителя человечества — и несмотря на просадку на старте регулярки, вратарь выдает невероятные матчи, когда партнерам остается только рассыпаться в благодарностях.

К игре с «Филадельфией» команда Лейна Ламберта подошла с серией из трех побед подряд, две из которых одержала с Сорокиным в воротах. В матче с «Оттавой» тренер дал голкиперу выходной — с «Сенаторз» справился Семен Варламов. Против «Флайерз» отдохнувший Илья выдал одну из лучших игр сезона: отразил 40 бросков и дотянул партнеров до серии буллитов. Матч свелся к вратарской дуэли Сорокина против Самуэля Эрссона. «Островитяне» предложили шведу меньше работы — достаточно проанализировать статистику бросков и времени в атаке.

Сорокин сегодня был бесподобен. Ровно за такую игру голкипер вошел в число номинантов на «Везину». Для «Айлендерс» вратарь — больше чем полкоманды. Игра в обороне строится от надежных действий голкипера. С уверенностью можно говорить, что Сорокин — главная звезда команды, которая чересчур зависима от вратаря. Спасать родину Илье пришлось с первого периода. Хоккей Джона Тортореллы понятен и предсказуем: «Филадельфия» ставит на большой объем катания и агрессию по всей площадке. Моментами команда излишне прямолинейна, но вратарю с таким стилем нужно сохранять полную концентрацию и ждать неприятностей в любой атаке. Что, собственно, и делал Сорокин.

Илья Сорокин в матче против «Филадельфии». Фото USA Today Sports

Не забудем похвалить Эрссона. Голкипер «Летчиков» старался не отставать от конкурента и выручал команду, особенно в концовке третьего периода, когда партнеры подсели физически. На опасные контратаки «Филадельфия» нарывалась в овертайме. Самуэль, вдохновившись игрой Сорокина, отказался пропускать сегодня, и матч затянулся до буллитов. Эрссон справился со всеми попытками «Айлендерс», а гости с четвертого броска расколдовали российского голкипера. Постарался Тайсон Форстер, отправивший шайбу с кистей в дальний угол. «Островитяне» довольствовались одним баллом, за который стоит поблагодарить поймавшего кураж Сорокина.

Илья оформил «сухарь» и повторил шестой результат в НХЛ по количеству матчей на ноль до достижения отметки в 150 игр в лиге. Сорокин не пропустил в 18 матчах из 149 — аналогичного показателя к этому моменту достигли Пекка Ринне и Глен Холл. Контракт россиянина с «Айлендерс» действует до 2032 года. В ближайшие сезоны Илья перепишет ряд клубных вратарских рекордов — никаких сомнений. Вот только о больших делах в плей-офф Сорокину пока мечтать не придется. «Островитяне» отказались от перестройки, но производят печальное впечатление, особенно если разбирать игру в атаке. Безыдейность накрыла команду в матче с «Филадельфией» — не самому выдающему голкиперу Эрссону ньюйоркцы не забросили ни одной шайбы. Ни с игры, ни с буллитов.