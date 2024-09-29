Феерия Мичкова на предсезонке НХЛ продолжается! Первый дубль и победный гол в овертайме

«Филадельфия» обыграла «Бостон» — 3:2.

НХЛ. Предсезонный матч

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Продолжаем следить за игрой Матвея Мичкова на предсезонке. Россиянин стабильно попадает в состав «Филадельфии» и привыкает к североамериканскому хоккею.

Джон Торторелла перед матчем с «Бостоном» поменял Мичкову партнеров. Если раньше Матвей играл в одном звене с Оуэном Типпеттом и Морганом Фростом (которые сегодня отдыхали), то на этот раз вышел с Тревисом Конекны с краю и капитаном Шоном Кутюрье в центре. С ними он успел провести несколько тренировок.

Место в воротах занял Иван Федотов — для вратаря это первый полноценный матч на предсезонке. Он уже выходил против «Вашингтона» в начале недели, но тогда разделил игровое время с молодым Карсоном Бьярнасоном. Пока российский вратарь выглядит увереннее, чем в концовке прошлого сезона, когда он приехал в НХЛ — сегодня из 40 бросков пропустил лишь два. Сыграл за «Филадельфию» и Егор Замула — в первой паре обороны и второй бригаде большинства.

«Бостон» выглядел агрессивнее и энергичнее хозяев. «Филадельфия» слабовато сыграла в равных составах, даже звено Мичкова выделялось не так ярко, особенно в первой половине матча. Ключевые броски «Флайерз» нанесли в большинстве, которого было очень много — «Бостон» удалился восемь раз.

И самое главное: Мичков забил первый полноценный гол! Не в пустые ворота, а в разгар матча, когда команда проигрывала. Во втором периоде, во время очередного большинства, Матвей встал у ворот, а шайба пришла прямо в крюк клюшки.

Заходил Матвей на дубль уже в следующей смене и точно таким же способом. Не вышло — хоккейная судьба уготовила ему второй гол позже, сделав более важным. Мичков провел матч активно — помимо заброшенной шайбы, никуда не делись его интересные передачи, пытался он забить и лакросс. А еще всем своим существом россиянин прилично раздражал соперника.

Дважды Матвея пытались спровоцировать на драку. В первом периоде — Билл Суизи (Кутюрье вполне доходчиво объяснил ему, что трогать молодого форварда игрокам соперника запрещается), во втором — Трент Фредерик (чем спровоцировал давку за воротами). Оба раза Мичков не пострадал и по-минимуму отвечал на грубость. Сложилось ощущение, что драться ему не разрешает лично генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер, который хранит Матвея как зеницу ока. Так как вряд ли такое мог посоветовать Торторелла.

Успокоившаяся в третьем периоде игра перетекла в овертайм. Первый в НХЛ для Матвея. И с первым голом в дополнительное время.

Пока Матвей идет по графику два очка за игру — всего у него 6 (3+3) баллов. А у «Филадельфии» еще три матча на предсезонке: повторные встречи с «Айлендерс» и «Бостоном», а еще одним соперником будет «Нью-Джерси».