Два русских героя МЧМ пробиваются в НХЛ: забивают голы и отдают передачи

Обзор игрового дня.

Ассистентский дубль Замулы

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Флорида» — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Голы: Ткачак — 34 (Верхэге, Луостаринен), 1:15 — 0:1. Фараби — 12 (Кэйтс, Замула), 4:43 — 1:1. Санхейм — 6 (Лемье), 28:42 — 2:1. Монтур — 13 (Барков, Райнхарт), 34:17 — 2:2. Лотон — 17 (Деанджело, Замула), 36:54 — 3:2. Санхейм — 7 (Кэйтс, Фараби), 38:05 — 4:2. Проворов — 5 (Форстер, Фрост), 38:55 — 5:2. Райнхарт — 27 (бол., Барков, Монтур), 53:49 — 5:3. Фрост — 14 (п.в., Форстер), 57:59 — 6:3.

Вратари: Харт — Лион (52:56 — 53:08, 53:17 — 53:49, 55:25 — 57:59).

Штраф: 23 — 9.

Броски: 24 (10+11+3) — 44 (19+9+16).

Наши: Замула (13.09/0/+2), Проворов (21.13/1/-1) — -.

22 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Егор Замула не так широко известен российской аудитории. И не только потому, что играет в обороне. Хоккеист родился в Челябинске. Южноуральские любители шайбы помнят фактурного защитника по детской школе «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Пик популярности пришелся на МЧМ-2020, когда российская сборная выиграла серебро, уступив в финале Канаде.

Замула запомнился двухсторонними навыками и отважной игрой в обороне. Уже тогда Егор определился, что строить большую карьеру намерен в Северной Америке. Три сезона защитник провел в Западной лиге, пока не подписал контракт с «Филадельфией». Необычно, что путь в систему «Флайерз» открылся без выбора на драфте.

«Летчики» не форсировали развитие проспекта. Егора аккуратно подводили к основе. Дебютировать в НХЛ получилось в первом же сезоне. Во втором защитник получил 10 матчей, а в текущем чемпионате установил личный рекорд — 12 игр. Полагаю, самая запоминающаяся игра прошла минувшей ночью против «Флориды». «Филадельфия» разгромила «Пантерз», забив шесть голов, а Замула поучаствовал в двух шайбах. Егор отметился двумя ассистами за прошлые 23 матча в НХЛ. А сегодня против «Флориды» повторил план результативности. В первом периоде челябинец помог отличиться Джоэлю Фараби, который сравнял счет.

Замула не играл в НХЛ с 1 декабря прошлого года. В проигранном матче «Тампе» защитник заработал «минус 2» и вернулся в фарм-клуб. На концовку регулярки Егора снова повысили из «Лихай Вэлли» — и Замула четко пояснил, что намерен задержаться в НХЛ как можно дольше. Вторая передача пришла в конце второго периода, когда россиянин ассистировал Скотту Лотону.

Эта шайба осталась бы победной, если бы Сэм Райнхарт не реализовал большинство в третьем отрезке. «Филадельфия», впрочем, вернула трехкратное преимущество — нападение «Летчиков» покуражилось против сменщика Сергея Бобровского — Алекса Лиона. Забил даже Иван Проворов. А Замула, помимо двух ассистов, запомнился надежной игрой в обороне, сделал два хита и заработал «плюс 2» в полезность. И все это за 13 минут на площадке.

Дорофеев продолжает забивать

«Ванкувер» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Кессел — 13, 3:01 — 0:1. Смит — 24 (Карлссон), 12:11 — 0:2. Миллер — 27 (мен., буллит), 27:57 — 1:2. Блюгерс — 4 (Хауден, Хэг), 30:22 — 1:3. Миллер — 28 (бол., Хьюз, Петтерссон), 32:42 — 2:3. Дорофеев — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 37:19 — 2:4. Ди Джузеппе — 4 (Миллер, Хьюз), 51:43 — 3:4.

Вратари: Демко (57:49) — Куик.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 35 (5+14+16) — 27 (14+9+4).

Наши: Кравцов (11.18/2/0), Кузьменко (11.34/2/-1), Подколзин (10.15/1/-1) — Барбашев (18.30/1/0), Дорофеев (13.14/3/+2).

22 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 757 зрителей.

Другой талант 2000 года рождения — Павел Дорофеев — не на шутку разошелся в основе «Вегаса». Форвард, которого совсем недавно подняли из фарм-клуба, забросил очередную шайбу — уже четвертую в пяти последних матчах. С такой результативностью и до цифр Александра Овечкина недалеко.

Российский форвард идеально вписался в состав «Рыцарей». Играет во втором звене вместе с Райлли Смитом и Вильямом Карлссоном и второй спецбригаде большинства. Набрал шесть очков за пять матчей в НХЛ, а команда выиграла четыре из них и по-прежнему возглавляет Западную конференцию.

Потерявший турнирную мотивацию «Ванкувер» весь матч пытался догнать «Вегас», сокращая отставания то в две, то в одну шайбу. Гости контролировали игру, несмотря на эпизодическую расслабленность. В первом периоде, если бы не подвиги голкипера Тэтчера Демко, счет стал бы крупнее. Дорофеев мог забить раньше, но вратарь «Кэнакс» вытащил бросок Павла из убойной позиции в большинстве. Воспитанник «Магнитки» нашел свой гол в конце второго периода, роскошно подставив клюшку на пятаке, который становится фирменной точкой Дорофеева. Все шайбы в НХЛ он забросил после грамотной игры перед воротами.

«Ванкуверу» хватило сил, только чтобы вплотную приблизиться к «Вегасу» — не более того. Без очков матч завершили Андрей Кузьменко, Виталий Кравцов и Василий Подколзин. Наши форварды получили примерно равное игровое время — около 11 минут, однако не запомнились сверхопасными моментами. Русский бойз-бэнд «Кэнакс» затмил Дорофеев, чей гол так и остался победным. Кажется, у главного тренера «Рыцарей» Брюса Кэссиди становится все меньше аргументов, чтобы отправить нападающего обратно в фарм-клуб. Павел цепляется за каждый шанс и, помимо гола, сегодня стал самым бросающим форвардом команды.