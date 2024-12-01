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Матвей Мичков продолжает приносить пользу «Филадельфии». В третий раз в нынешнем сезоне он забил в овертайме и помог «Флайерз» одержать волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), после чего был признан третьей звездой встречи. А вот что пишет о нем пресса в Америке.
«Флайерз» лидируют в НХЛ по количеству овертаймов в текущем сезоне — уже десять. И Мичков — один из тех, кто постоянно ударно проводит этот отрезок матча. Против «Блюз» Матвей сделал вид, что бросает с правой, перешел на левую и обыграл Биннингтона, выиграв матч. Три победных гола в овертаймах в 19 лет — мощь! Русский парень делает результат».
«Становится все более очевидным, что Мичков — не просто будущая звезда, он уже звезда. Настоящий лидер. Химия между Матвеем и Конекны в матче с «Сент-Луисом» была потрясающей. Они образовали динамичный дуэт, играя слаженно, понимая движения и позиции друг друга. Способность Трэвиса отвлекать защитников и создавать пространство позволила Мичкову воспользоваться своим невероятным броском и эффектно завершить игру.
В их связке есть что-то особенное — скорость Конекны и его умение играть в пас в сочетании с убийственной точностью и видением площадки Матвея — эта синергия может стать мощным оружием «Флайерз» на долгие годы. В овертайме русский парень продемонстрировал, почему у «Филадельфии» такое светлое будущее: он продолжает впечатлять не только своей результативностью, но и спокойствием под давлением и способностью выстоять, когда ситуация этого требует».
«Всего неделю назад, после того как Мичков забил победный гол в овертайме, который стал для него вторым в сезоне, он сказал, что, когда появляются возможности, нужно быть хладнокровным и использовать их. И еще одна такая возможность представилась всего через 28 секунд овертайма в субботу вечером в матче против «Сент-Луиса», и 19-летний игрок не промахнулся».
«Мичков большую часть вечера был занозой в заднице «Блюз». И голом в овертайме он подвел черту. Этот парень очень хорош. Возможно, даже слишком. Большая удача, что «Флайерз» удалось выцепить Матвея на драфте».
«Бывший тренер Мичкова по развитию называл его игроком, на которого обращают внимание, и мы видим почему. Кажется, у молодого хоккеиста из России есть склонность быть в центре событий. И «Флайерз» нужен был такой парень. Ему нравится быть тем, кто говорит: «Эй, отдайте мне шайбу! Я что-нибудь с ней сделаю».