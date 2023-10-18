Российский защитник покоряет НХЛ: забил первый гол в лиге и доказал, что тренер ошибался

Егор Замула рвется в основу «Филадельфии».

Российский защитник Егор Замула долгое время шел к тому, чтобы стать основным игроком «Филадельфии». Еще когда на МЧМ-2020 он солировал в обороне российской молодежки наряду с Александром Романовым, казалось, что его ждет не менее яркая карьера за океаном. Но путь к основе команды НХЛ оказался намного более длинным, чем у партнера по молодежной сборной. За первые три сезона в системе «Флайерз» Замула сыграл за главную команду всего 26 матчей, большую часть времени проведя в АХЛ.

И только перед этим сезоном Егора включали в основной состав команды. В первой игре сезона против «Коламбуса» (4:2) Замула провел на льду 13 минут и 49 секунд, сделал результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «+2». Но многими осталось незамеченным, как российский защитник спас команду при счете 1:1: после того, как Картер Харт отразил шайбу в сторону, Годро бросал уже в пустые ворота, но Замула успел его заблокировать.

Оказалось, что этого было недостаточно, чтобы попасть в состав на игру с «Оттавой» (2:5): Замулу заменил швед Эмиль Андре. Наверное, неплохо, что Джон Торторелла дал шанс сыграть в НХЛ 21-летнему Андре, но почему за счет Замулы? В итоге главный тренер «Флайерз» вернул уроженца Челябинска в состав на игру с «Ванкувером» и вряд ли пожалел об этом — Замула был признан третьей звездой матча.

Российский защитник открыл счет своим голам в лиге в первой же смене. После передачи Лоутона Конекны эпично махнул мимо шайбы (хотя пас ему засчитали), и она легла на крюк Замуле, который выдержал паузу и с кистей точно бросил.

В большинстве Замуле играть не давали — там места заняты Санхеймом и Йорком, зато в равных составах игровое время Егора увеличилось. Он действовал уверенно: в одном из моментов после его отбора в своей зоне партнеры убежали в контратаку и чуть было не увеличили преимущество.

Но игра с «Ванкувером» будет знаковой не только для Замулы. Шон Кутюрье, который из-за тяжелой травмы не играл с декабря 2021 года, эффектно реализовал штрафной бросок.

Несмотря на отставание в счете, «Ванкувер» не выглядел инициативным. Наоборот, «Филадельфия» атаковала больше и острее. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко совсем потерялся. В отличие от игры с «Эдмонтоном», где он сыграл всего 12 минут (но при этом успел забить), сегодня он провел на льду 17 с половиной минут, но ничем не запомнился. Впрочем, как и все игроки «Ванкувера», за исключением нападающего Лафферти, заведшего шайбу в ворота Харта после свистка и спровоцировавшего потасовку.