Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!

Два гола в пустые ворота.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Хэйс — 9 (бол., Конекны, Деанджело), 15:46 — 1:0. Оши — 5 (бол., Строум, Кузнецов), 23:51 — 1:1. Строум — 6 (Карлсон, Густафссон), 49:19 — 1:2. Овечкин — 14 (п.в., Манта, Карлсон), 58:25 — 1:3. Овечкин — 15 (п.в., Кузнецов, Шири), 59:51 — 1:4.

Вратари: Харт (57:46 — 58:25, 58:37 — 58:51, 58:57 — 59:51) — Линдгрен.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 30 (7+8+15) — 27 (4+12+11).

Наши: Проворов (24.26/3/-2) — Алексеев (12.05/0/0), Кузнецов (21.49/4/+2), Овечкин (19.09/8/+2).

8 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16826 зрителей.

Начало декабря Александр Овечкин для себя вряд ли может назвать удачным. За последние семь дней его «Вашингтон» проиграл два матча из трех, так и не сумев залезть в зону плей-офф, а все чем смог отметиться сам капитан «Столичных» — это две второстепенных голевых передачи в гостевой встрече с «Сиэтлом». И, как показывает практика, без голевой помощи от великого снайпера его команде крайне тяжело выигрывать — в нынешнем сезоне «Кэпиталз» взяли два очка всего четыре раза, когда их главная звезда уходила со льда без заброшенных шайб.

Однако сегодня парни Питера Лавиолетта смогли сделать счет 2:1 и сохранить его до конца третьего периода без помощи россиянина, а в последние две минуты дали своему лидеру закончить дело и максимально легко приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, оформив дубль в пустые ворота.

Причем после второго гола, ставшего для него 15-м в нынешней регулярке, он чуть не сцепился с Трэвисом Конекны, который несколькими секундами ранее не смог обработать передачу от партнера и зарядить из слота. Только не понятно, что конкретно взбесило канадца. Разве Великая Восьмерка виновата в его криворукости? Возможно, лидеру «Флацерз» показалось, что Овечкин намеренно не стал бросать по пустым и издевательски завез шайбу в ворота. Но какое его дело? Тем более что Александр молча и без эмоций покатил в сторону своей скамейки.

А что с цифрами? Там все очень даже неплохо. Теперь Овечкина отделяет всего 6 шайб от Горди Хоу и 99 от Уэйна Гретцки. Кто-то скажет, что москвич сегодня забросил сегодня «на халяву». Вот только у величайшего канадца по-прежнему на пять голов в пустые ворота больше. Да и сама Русская Машина в этом сезоне не злоупотребляет дешевыми голами. И если вечный рекорд в этом сезоне не падет, то достижение Мистера Хоккей вполне может оказаться перекрыто еще до Нового года.