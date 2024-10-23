«Вашингтон» победил «Филадельфию», дважды забив в меньшинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4.

Вратари: Эрссон — Линдгрен.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11).

Наши: Замула (19.52/1/-3), Мичков (19.56/0/0) — Овечкин (19.57/3/0).

23 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

После победы «Филадельфии» в первом матче cезона над «Ванкувером» команда Джона Тортореллы терпит одно поражение за другим и занимает последнее место в Восточной конференции. Терпения у Тортса хватило ненадолго, и перед игрой с «Вашингтоном» главный тренер «Филадельфии» посадил в запас двоих молодых хоккеистов: 18-летнего Лучанко и 22-летнего Форстера. Но не помогло и это.

В отличие от «Флайерз», «Вашингтон» на старте регулярного чемпионата чувствует себя здорово: теперь четыре победы в пяти встречах. Матч с «Филадельфией» «Кэпс» начали отлично: уже на четвертой минуте Ник Дауд в меньшинстве открыл счет. А удалился, кстати, Александр Овечкин.

В концовке первого периоде «Вашингтон» повторил трюк: удаление Дюбуа реализовал Эндрю Манджапане. Улыбка Тортореллы, которую после второй пропущенной шайбы в большинстве выловил режиссер трансляции, — плохой признак для Егора Замулы. Россиянин был на льду во время обеих шайб и принял в них непосредственное участие. Матч Замула закончил с показателем полезности «-3». Хуже был только форвард Скотт Лоутон, собравший «-4».

Зато со знаком плюс смог отличиться — Матвей Мичков. Если по прошлым играм у Тортореллы могли к нему возникнуть вопросы, а отправка в запас других юниоров казалась плохим знаком, то сегодня он получил лучшее игровое время в команде среди форвардов (больше 19 минут) и отметился ассистом перед голом Трэвисом Санхейма, организовав атаку с правого фланга. В шести матчах сезона на счету Мичкова 5 (2+3) очков, но команде это не особо помогает.

Не приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин. Несмотря на большое количество попыток большинства (пять), «Вашингтон» сегодня предпочитал забрасывать в формате «4 на 5». На льду Ови провел почти 20 минут (лучшее игровое время среди форвардов «Кэпс») и трижды бросил в створ ворот. Но ничем больше не отметился.

Дежурное напоминание: до Гретцки россиянину осталось еще 40 шайб.

Завтра ночью команды вновь сыграют друг с другом, и у Овечкина будет возможность сократить отставание. Причем вполне вероятно, что место в воротах «Флайерз» займет уже Иван Федотов, который провел последние четыре встречи на лавке.