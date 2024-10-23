Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Овечкин обыграл Мичкова, но к Гретцки ближе не стал. А команда Матвея — худшая в конференции

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин не набрал очков
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
«Вашингтон» победил «Филадельфию», дважды забив в меньшинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11).
Наши: Замула (19.52/1/-3), Мичков (19.56/0/0) — Овечкин (19.57/3/0).
23 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

После победы «Филадельфии» в первом матче cезона над «Ванкувером» команда Джона Тортореллы терпит одно поражение за другим и занимает последнее место в Восточной конференции. Терпения у Тортса хватило ненадолго, и перед игрой с «Вашингтоном» главный тренер «Филадельфии» посадил в запас двоих молодых хоккеистов: 18-летнего Лучанко и 22-летнего Форстера. Но не помогло и это.

В отличие от «Флайерз», «Вашингтон» на старте регулярного чемпионата чувствует себя здорово: теперь четыре победы в пяти встречах. Матч с «Филадельфией» «Кэпс» начали отлично: уже на четвертой минуте Ник Дауд в меньшинстве открыл счет. А удалился, кстати, Александр Овечкин.

В концовке первого периоде «Вашингтон» повторил трюк: удаление Дюбуа реализовал Эндрю Манджапане. Улыбка Тортореллы, которую после второй пропущенной шайбы в большинстве выловил режиссер трансляции, — плохой признак для Егора Замулы. Россиянин был на льду во время обеих шайб и принял в них непосредственное участие. Матч Замула закончил с показателем полезности «-3». Хуже был только форвард Скотт Лоутон, собравший «-4».

Зато со знаком плюс смог отличиться — Матвей Мичков. Если по прошлым играм у Тортореллы могли к нему возникнуть вопросы, а отправка в запас других юниоров казалась плохим знаком, то сегодня он получил лучшее игровое время в команде среди форвардов (больше 19 минут) и отметился ассистом перед голом Трэвисом Санхейма, организовав атаку с правого фланга. В шести матчах сезона на счету Мичкова 5 (2+3) очков, но команде это не особо помогает.

Не приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин. Несмотря на большое количество попыток большинства (пять), «Вашингтон» сегодня предпочитал забрасывать в формате «4 на 5». На льду Ови провел почти 20 минут (лучшее игровое время среди форвардов «Кэпс») и трижды бросил в створ ворот. Но ничем больше не отметился.

Дежурное напоминание: до Гретцки россиянину осталось еще 40 шайб.

Завтра ночью команды вновь сыграют друг с другом, и у Овечкина будет возможность сократить отставание. Причем вполне вероятно, что место в воротах «Флайерз» займет уже Иван Федотов, который провел последние четыре встречи на лавке.

Александр Овечкин
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Филадельфия» — «Вашингтон»: видеообзор матча
Гретцки уверен, что Овечкин побьет его снайперский рекорд: «Это вопрос времени»
Овечкин — о поддержке Гретцки в гонке за рекордом канадца: «Он на моей стороне»
Овечкин: «Мичкову нужно оставаться спокойным и играть в свой хоккей. Матвей в надежных руках Знарка»
Терещенко — о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»
«Российская звезда известна своим мастерством забивать». Реакция на 854-й гол Овечкина в НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя