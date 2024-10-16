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Сегодня, 15:00

Вратарь из команды Капризова забил гол в НХЛ! В гонке снайперов он обогнал Овечкина

Вратарь из команды Капризова забил гол в НХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Филип Густавссон (№32).
Фото USA Today Sports
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Забросил шайбу прямым броском.

Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон стал второй звездой матча против «Сент-Луиса» (4:1). 26-летний швед не только сделал 27 сейвов, но и отметился заброшенной шайбой. А такое в НХЛ увидишь нечасто.

Точное попадание

Все произошло в самом конце третьего периода, когда «Блюз» выпустили шестого полевого вместо голкипера, оставив ворота незащищенными.

Густавссон отразил бросок россиянина Павла Бучневича, а затем моментально послал шайбу через всю площадку, и она угодила точно в цель. До сирены оставалось восемь секунд!

«Соперник взял тайм-аут за 30 секунд до конца или что-то в этом роде, Флери (второй вратарь «Уайлд») посмотрел на доску и сказал мне: «Стоит попробовать бросить, если будет шанс». Я послушал его. Тем более что счет 3:1 располагал к риску», — прокомментировал свой гол Филип.

Александр Овечкин. «За 20 лет можно дойти до такого числа». Овечкин вошел в историю с 700 передачами

На заброшенную шайбу партнера по команде с юмором отреагировал Кирилл Капризов.

«Хороший бросок. Теперь у нас одинаковое количество голов в сезоне», — пошутил нападающий.

Фото USA Today Sports

Вратари-голеадоры

По данным пресс-службы лиги, Густавссон стал 15-м голкипером в истории, кто смог поразить ворота соперника.

Всего вратари забросили в НХЛ 18 шайб. Последним, кому это удалось сделать, был Тристан Джарри из «Питтсбурга» (30 ноября 2023 года).

Также в списке снайперов числится россиянин Евгений Набоков. Он забил гол в 2002 году в матче «Сан-Хосе» против «Ванкувера».

Интересные цифры на старте сезона

В шутке Кирилла Капризова есть доля правды. Страж ворот «Миннесоты» не только сравнялся с ним по голам, но и обогнал в списке лучших снайперов Александра Овечкина, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса — суперзвезд лиги.

Понятное дело, что долго это не продлится. Но такая статистика выглядит довольно необычно.

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