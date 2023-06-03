Приведет ли Бобровский свой клуб к первому Кубку Стэнли или Барбашев оформит золотой дубль?

«Флорида» или «Вегас»?

Уже совсем скоро стартует главная серия сезона НХЛ. «Вегас» и «Флорида» сразятся за Кубок Стэнли, который еще не покорялся ни одному из этих двух клубов. «Голден Найтс» играли в финале в 2018 году, а вот «Пантерз» не заходили так далеко с 1996-го. Определить очевидного фаворита в этой паре невозможно, и не стоит не сомневаться, что битва получится максимально горячей.

«Вегас» — «Флорида»

Россияне в серии: Иван Барбашев, Павел Дорофеев — Сергей Бобровский

Личные встречи: 4:2, 1:2

Реализация большинства: 18,5% - 27,9%

Игра в меньшинстве: 63,0% - 71,2%

Голов забито: 62 — 50

Голов пропущено: 45 — 43

Прогноз «СЭ»: 4:3

Расписание матчей: 4 июня, 3.00 (мск); 6 июня, 3.00 (мск); 9 июня, 3.00 (мск); 11 июня, 3.00 (мск); 14 июня, 3.00 (мск)*, 17 июня, 3.00 (мск)*, 20 июня, 3.00 (мск)*

В составе «рыцарей» осталось шесть игроков, которые попали в команду еще на драфте расширения. Речь идет о нападающих Уильяме Каррье, Джонатане Маршессо, Райлли Смите, Уильяме Карлссоне, а также защитниках Брэйдене Макнэббе и Ши Теодоре. Все они внесли весомый вклад в то, чтобы «Вегас» вновь сыграл в финале Кубка Стэнли. «Я думаю, наша команда стала более зрелой, чем в первый сезон. Почти никто не ожидал от нас такого результата. Неважно, о чем говорят люди. Мы не успокоимся, пока не поднимем главный трофей», — рассуждает Каррье.

«Голден Найтс» действительно могут полагаться на опыт. В их команде сразу четыре обладателя Кубка Стэнли, а Алекс Пьетранжело вместе с Иваном Барбашевым становились чемпионами в 2019 году в составе «Сент-Луиса». Спустя четыре года у них есть возможность повторить историю, но сделать это будет очень непросто. «Флорида» прошла в нынешнем плей-офф огонь и воду, выбив из розыгрыша команды, которые многие считали претендентами на кубок — «Бостон», «Торонто» и «Каролину». «Пантерз» отдыхали больше недели, и это может стать важным фактором.

«Это же первая игра финала Кубка Стэнли. Конечно, ты будешь немного нервничать и испытывать некоторое волнение. Мы подготовимся должным образом, наша энергия будет на соответствующем уровне. Может быть, в некоторых аспектах мы немного заржавели, но мы будем готовы играть. Длинная пауза не станет большой проблемой для нас», — говорит защитник «Флориды» Марк Стаал.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Вратарская дуэль

С характером у «Пантерз» все в полном порядке. С 2021 года команда выиграла в плей-офф девять овертаймов подряд, поэтому сопернику опасно заходить за пределы основного времени. Однако на стороне «рыцарей» очень сбалансированный состав. Сразу семь игроков набрали не менее 11 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а Барбашев с 15 (6+9) баллами делит по этому показателю третье место с Марком Стоуном. «Голден Найтс» здорово действуют в прессинге, а защитники всегда готовы помочь партнерам в нападении.

Многое будет зависеть и от вратарей. Про фантастическую форму Сергея Бобровского сказано уже много, а вот игра Эдина Хилла стала сюрпризом. Лоран Броссуа в серии с «Эдмонтоном» получил травму, но канадец очень уверенно заменил своего партнера. В 11 матчах двухметровый голкипер выдал почти 94 процента отраженных бросков. Безусловно, статус и опыт Бобровского перевешивают, но если Хилл продолжит держать заданную планку, то может стать серьезной проблемой для атаки «Флориды». Все зависит от того, кто из них лучше адаптируется к такому давлению.

Особенно внимательно «пантерам» необходимо действовать в равных составах. Из своих 62 голов 49 «Вегас» забил в формате «пять на пять». В нынешнем плей-офф это лучший показатель среди всех команд. Зато у «Флориды» есть Мэттью Ткачак, который по версии ESPN — главный фаворит на награду «Конн Смайт Трофи», вручаемую самому ценному игроку розыгрыша. Второе место в этом списке занимает Бобровский, а тройку замыкает Джек Айкел. Форвард «Вегаса» впервые в карьере играет в плей-офф и с ходу может выиграть Кубок Стэнли.

Предугадать победителя в этом противостоянии непросто. Хочется лишь, чтобы серия была долгой и большой хоккей не уходил в отпуск слишком быстро. Возможно, у «Вегаса» есть преимущество в сбалансированности атаки, но на этой стадии все может решить любая деталь. Забавно, что стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом с ареной клуба, предложил игрокам команды клиентский ВИП-статус, если «Вегас» выиграет трофей. Вряд ли это станет определяющей мотивацией, но как оригинальный бонус сгодится.