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НХЛ

Сегодня, 08:45

Команда Малкина снова забуксовала. «Питтсбург» может остаться без плей-офф впервые за 16 лет

Андрей Жданюк
Корреспондент
Игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа), Джейк Гюнцель и Рихард Ракель.
Фото USA Today Sports
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Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Хэмилтон — 21 (Палат, Братт), 8:58 — 1:0. Мерсер — 25 (Хишир, Татар), 14:23 — 2:0. Майер — 38 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 22:54 — 3:0. Мерсер — 26 (Марино, Грэйвс), 39:26 — 4:0. Мерсер — 27 (Хишир, Маклеод), 42:52 — 5:0. Раст — 20 (Жозеф, Питри), 46:14 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Джерри.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (8+18+11) — 23 (9+6+8).
Наши: — - Малкин (18.59/2/0).
5 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Битва за две последние путевки в плей-офф на «Востоке» выходит нешуточная. «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург» находятся вплотную друг к другу, но кому-то придется отправиться в отпуск пораньше. На данный момент «Пингвинз» отстают от заветной восьмерки на одно очко и продолжают чередовать победы с поражениями. Сегодня после матча с «Нью-Джерси» к команде Майка Салливана возникло еще больше вопросов.

«Девилз» на своем льду не испытали никаких проблем, а в начале третьего периода вели со счетом 5:0. Лишь шайба Брайана Раста помогла испортить «сухарь» Витеку Ванечеку, но на интригу в игре никак не повлияла. Главным героем встречи стал молодой форвард Доусон Мерсер, который проводит в НХЛ свой второй сезон и уже отметился первым хет-триком. У канадца 27 шайб в текущем чемпионате, и это очень солидный результат после 17 голов в прошлом сезоне.

Евгений Малкин остался без очков, а 28 минут штрафа в прошлой игре с «Филадельфией», судя по всему, пошли форварду на пользу. На этот раз он обошелся без удалений и отметился двумя бросками. В оставшихся матчах «Питтсбург» сыграет с «Миннесотой», «Детройтом», «Чикаго», а также с «Коламбусом», так что любая осечка может стать для команды роковой. Серия «пингвинов» из 16 подряд попаданий в плей-офф входит в топ-10 в истории НХЛ и прерывать ее будет очень обидно.

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«Флорида» без Бобровского

«Флорида» — «Баффало» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс — 29 (бол., Далин, Томпсон), 8:58 — 0:1. Экблад — 13 (бол., Монтур, Барков), 15:47 — 1:1. Ткачак — 39 (Монтур, Лунделл), 40:59 — 2:1.
Вратари: Лион — Леви (59:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (14+14+8) — 40 (14+8+18).
Наши: — - Любушкин (10.54/1/0).
5 апреля. Майами. FLA Live Arena.

А вот у «Пантерз» дела пока обстоят получше. Команда Пола Мориса одержала четыре победы подряд, забросив при этом 17 шайб. Сегодня «Флориде» на домашнем льду пришлось помучиться с «Баффало» и без шикарной игры голкипера этой победы могло не быть. Сергей Бобровский пропустил из-за болезни уже четыре матча, но Алекс Лайон успешно справился со своей задачей. Американский вратарь одержал четыре победы подряд при 95,9% отраженных бросков (116 из 121), а сегодня сделал 39 сейвов и был признан третьей звездой встречи.

Мэттью Ткачак, возможно, забил один из важнейших для себя голов в сезоне. Именно его подправление в начале третьего периода принесло «пантерам» победу, а шайба стала для американца 39-й в нынешнем чемпионате. Форвард отлично вписался в новую команду и полностью отрабатывает доверие. Мэттью преодолел планку в 100 очков во втором сезоне подряд и стал четвертым уроженцем США в истории НХЛ с таким достижением. Если «Флорида» все-таки выйдет в плей-офф, а «Калгари» нет, то про обмен Джонатана Юбердо в Санрайзе точно забудут навсегда.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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