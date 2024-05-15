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Сегодня, 05:50

«Флорида» не смогла закончить серию с «Бостоном». Бобровского обокрали судьи?

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Спорный гол решил судьбу матча.

НХЛ.Плей-офф. Второй раунд
«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Гики — 4 (Дебраск, Макэвой), 4:49 — 0:1. Райнхарт — 5, 26:23 — 1:1. Макэвой — 1 (Койл, Фредерик), 30:25 — 1:2.
Вратари: Бобровский (56:55) — Суэймен.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (4+15+10) — 28 (13+9+6).
Наши: Куликов (12.07/1/-1), Тарасенко (16.27/0/+1) — -.
15 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 20004 зрителя.
Счет в серии: 3-2.

У «Флориды» была прекрасная возможность закрывать серию с «Бостоном» уже сегодня: «мишки» остались без Брэда Маршанда, который пропускал второй матч подряд из-за повреждения. Вместо него во второй тройке выходит Дэнтон Хайнен — очевидно, не совсем равноценная замена.

Однако после первых трех матчей серии, где команды забросили 21 шайбу, в последних двух встречах на первый план выходит игра вратарей. Сегодня зрители увидели всего три шайбы, и все они были заброшены в первой половине встречи.

Уже на пятой минуте счет открыл Морган Гики. Защитники «Флориды» потеряли его при позиционной атаке, а форвард спокойно получил шайбу почти на пятаке ворот Бобровского и беспрепятственного переиграл российского кипера.

Больше в первом периоде моментов у команд практически не было. «Флорида» вообще за первые 20 минут встречи нанесла всего четыре броска в створ.

В начале второго игрового отрезка «Пантеры» все же смогли создать момент и отыграться: Сэм Райнхарт оказался самым расторопным и после нескольких добиваний отправил шайбу в ворота Джереми Свэймэна.

Через несколько минут Чарли Макэвой оказался совершенно один в убойной позиции и не промахнулся. Этот гол стал первым для защитника в нынешнем плей-офф. И сразу таким важным.

Тренерский штаб «Флориды» взял запрос на помеху вратарю: по их мнению, Сергею Бобровскому в этом эпизоде мешал Дэнтон Хайнен. Кажется, все основания отменить гол были: форвард в момент броска находился в краске и задевал правую ногу вратаря. Но судьи решили подыграть атаке, которой в этом матче было и так тяжело. Удивительно, но всего 20% тренерских запросов в этом плей-офф становятся удачными.

Во второй половине игры команды уже создавали приличное число моментов, но ни Сергей Бобровский, ни Джереми Свэймен больше не дрогнули.

Счет в серии теперь 3-2 в пользу «Флориды». И совершенно непонятно, как сложится следующий матч серии.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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