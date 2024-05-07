«Флорида» развалилась за семь минут! «Бостон» смог раскусить Бобровского

«Пантерз» начали серию второго раунда с поражения 1:5.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Флорида» — «Бостон» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Ткачак — 4 (Барков), 31:45 — 1:0. Гики — 3 (Заха, Пастрняк), 32:52 — 1:1. Лорей — 1 (Уотерспун, Заха), 36:17 — 1:2. Карло — 2 (Койл, Фредерик), 39:39 — 1:3. Бразо — 1 (ван Римсдайк, Лорей), 47:13 — 1:4. Дебраск — 4 (п.в., Маршан), 56:38 — 1:5.

Вратари: Бобровский — Суэймен.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 39 (9+14+16) — 29 (14+7+8).

Наши: Куликов (15.12/2/0), Тарасенко (13.08/0/-2) — -.

7 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 275 зрителей.

Счет в серии: 0-1

У игроков «Брюинз» после победы над «Торонто» в овертайме седьмого матча крылья еще не выросли, но уверенность в силах появилась колоссальная. Команда, имея всего день передышки, в гостях против «Флориды» сыграла почти идеально и закономерно повела в серии. «Пантеры» вроде бы сразу завладели преимуществом и чаще бросали. Толку от этого было минимум. «Бостон» действовал компактно, охотно проводил силовые приемы (69 за игру!) и очень бережливо относился к своим моментам.

Всем хороша «Флорида», которую можно уверенно считать самым реальным претендентом на Кубок Стэнли от Востока. Но без находящегося в блестящей форме Сергея Бобровского ее достоинства смотрелись бы куда скромнее. Русский ветеран грандиозно отыграл в серии с «Тампой». То же самое он поначалу продолжил делать и в матче с набравшим ход «Бостоном».

«Флорида» даже повела в счете на радость знаменитому в прошлом форварду Киту Ткачаку. Он основательно подготовился к матчу и вовсю болел за своего старшего сына на трибунах Amerant Bank Arena. Мэттью отца не подвел, шикарным броском не оставив шансов вратарю Джереми Суэймэну.

Радость хозяев была мимолетной. В этот вечер команда допустила неоправданно большое для важного кубкового матча количество ошибок. В какой-то момент начало казаться, что защитник Аарон Экблад — настоящий вредитель, не желающий видеть свою команду успешной. Его потеря привела «Флориду» к пропущенному голу. Не спас даже Бобровский.

«Пантеры» вели в счете чуть больше минуты, а потом у их игроков все повалилось из рук. «Бостон» во втором периоде нанес лишь 7 бросков в створ, но забросил 3 шайбы. Один из голов — первый для себя в плей-офф за последние пять лет — забил защитник Брэндон Карло. Он пропустил утреннюю раскатку из-за рождения своего второго ребенка и успел присоединиться к команде только за пару часов до стартового вбрасывания.

«Флорида» провалила вторую половину матча, так и не найдя методов против лучшего по состоянию на текущий момент вратаря нынешнего плей-офф Суэймэна. С учетом регулярного чемпионата «Пантеры» проиграли «Бостону» пятый матч подряд. Даже два Сергея Бобровских не вытащат команду за уши, если она в кратчайшие сроки не наладит действия в обороне.