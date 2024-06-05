Анонс золотой серии плей-офф НХЛ.

Финальная серия «Флориды» и «Эдмонтона» еще не началась, но уже установила необычное достижение. Санрайз и Эдмонтон, где базируются команды, разделяют 4089 километров — рекордное расстояние между городами — финалистами Кубка Стэнли.

Удивляться нечему. «Пантерз» — самая южная команда НХЛ, а «Ойлерз» — самая северная. Объединяет финалистов не только географическая противоположность. Путь к финалу для команд сложился полярно. «Эдмонтон» пережил смену главного тренера по ходу регулярки и, изменив игровой стиль, пробился в золотую серию. «Флорида» добралась до финала второй год подряд, сохранив и приумножив принципы, работавшие в прошлом сезоне.

Кубок Стэнли-2024. Финал

«Флорида» — «Эдмонтон» — 9, 11, 14, 16, 19*, 22*, 25* июня (*если потребуется)

Два финала «Флориды» за два года

Главный тренер Пол Морис последовательно ведет «Пантерз» к первому в истории франшизы Кубку Стэнли. В плей-офф именно «Флорида» произвела впечатление наиболее зрелой и готовой для больших дел команды. Состав «Пантерз» сбалансирован. В нападении опасность исходит от каждой тройки, но есть личности, заслуживающие особого внимания. Мэттью Ткачак полезен не только в игре с шайбой, но и в нейтрализации лидеров соперников, как физической, так и психологической. С «Эдмонтоном» лидера «Пантерз» связывают давние счеты, когда нападающий играл еще за «Калгари». Дополнительную мотивацию перед финалом искать не нужно. В плей-офф Ткачак невероятно хорош: 19 (5+14) очков за 17 матчей и статус лучшего ассистента команды.

Мэттью Ткачак. Фото USA Today Sports

Отдельно в финале переживаем за Сергея Бобровского. Голкипер прошел огромный путь, чтобы во второй раз в карьере сыграть в золотой серии. Для этого пришлось отправить в отпуск «Тампу» с Никитой Кучеровым, неуступчивый «Бостон» и давнего друга Артемия Панарина из «Рейнджерс». Бобровский выиграл вратарскую дуэль у Игоря Шестеркина в финале «Востока» и лидирует по победам среди голкиперов в плей-офф.

Ближайшего оппонента — Стюарта Скиннера из «Эдмонтона» — россиянин обходит по основным статистическим показателям. Анализ продвинутых данных также подчеркивает превосходство Бобровского. Представьте себя в образе генерального менеджера и ответьте на вопрос. Какого вратаря вы бы выбрали в чемпионскую команду — Бобровского или Скиннера? Думаю, выбор очевиден.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Перебирать сильные стороны и восхищаться тем, какую машину Морис сконструировал во «Флориде», можно долго. «Пантерз» подходят к финалу фаворитами, чего нельзя было сказать год назад перед серией с «Вегасом». Однако «Эдмонтон» после назначения Криса Ноблауха изменился, и в плей-офф все увидели, как команда научилась играть на результат. «Ойлерз» от серии к серии вырабатывали инстинкт убийц. Этого безумно не хватало в прошлые годы. Выход в финал не появился на пустом месте. «Эдмонтон» менялся и становился более гибкой командой, умеющей держать удар.

Макдэвид — мотор и сердце «Эдмонтона»

Незыблемыми остаются только позиции лидеров. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль несутся к первому в карьере Кубку Стэнли. В списке бомбардиров НХЛ нефтяной триумвират: Макдэвид, Драйзайтль и разбушевавшийся защитник Бушар. Управу на гениев из Эдмонтона не нашли ни в «Далласе», ни в «Ванкувере», ни в «Лос-Анджелесе». Против «Флориды» звезды получат другой уровень сопротивления. «Пантерз» уже выключили Кучерова, Пастрняка и Панарина. Но и команде Мориса, чтобы остановить лучшего хоккеиста планеты, потребуются другие усилия. Макдэвид — мотор и сердце «Ойлерз». Именно Коннор, способный в одиночку перевернуть матч, добавит финалу особенный шарм.

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

Вернемся к вратарям. Скиннер по ходу плей-офф попадал в запас, но в финале «Запада» собрался и выдал едва ли не лучшую серию. В трех последних матчах «Даллас» не забрасывал больше двух шайб за матч. Наивно думать, что «Эдмонтон» строит хоккей только от атаки, упрямо веря в сверхспособности компании Макдэвида. Феноменальные спецбригады «Ойлерз» (37,3% — реализация большинства, 93,9% — нейтрализация меньшинства) компенсируют трудности, возникающие в равных составах. У Ноблауха достаточно козырей, чтобы навязать борьбу считающейся фаворитом «Флориде».

Интриг в приближающемся финале достаточно. Путь «Флориды» больше поддается анализу и логике, но история «Эдмонтона» привлекательна по-своему. До Канады Кубок Стэнли не добирался очень давно — с 1993 года, когда трофей выиграл «Монреаль». «Ойлерз» близки к новому историческому повороту. Но на пути крепкая «Флорида», которая заждалась кубка ничуть не меньше. В финале хочется увидеть закрученный сюжет и затяжные разборки, желательно на семь матчей. От встречи таких соперников рассчитывать на другое не приходится.