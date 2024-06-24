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Сегодня, 10:45

Не спешите называть финал НХЛ великим. Настоящего огня от «Флориды» и «Эдмонтона» мы пока не видели

25 июня состоится решающий матч финала Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Сергей Бобровский в матче против «Эдмонтона»
Сергей Бобровский в матче против «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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Сначала в серии доминировали «Пантеры», потом «Нефтяники». Как будет в седьмом матче?

Трудно объяснить, что случилось с «Флоридой» после того, как она повела в финале Кубка Стэнли 3-0. «Пантерз» отделяла от чемпионства одна победа (впрочем, как и сейчас), но после третьего матча команду как будто прокляли. Исчезло все, что работало на старте серии, да и всего плей-офф. Отключились большинство и давление, снизились скорости, даже Сергей Бобровский перестал выручать. По растерянному взгляду главного тренера Пола Мориса читалось, что к такому развитию событий он явно не готов. Кроме стараний Александра Баркова, выделить по последнему матчу в атаке особо и нечего.

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Стоит похвалить «Эдмонтон». «Ойлерз» в плей-офф прибавляют по ходу серий и подстраиваются под соперника. В шестом матче команда Криса Ноблауха показала, что способна побеждать даже без магии Коннора Макдэвида. Чего в причинах камбэка больше — безволия «Флориды» или гибкости и перестроения «Эдмонтона», теперь уже не так важно. Все решит седьмой матч.

Многие коллеги называют эту серию великой или даже лучшей в истории финалов НХЛ. «Ойлерз», конечно, близки к настоящему чуду, но такие качели, когда сначала не шло у одних, а потом у других, лично для меня не показатель величия. Сюжет закрученный, но от решающей серии хочется видеть равный хоккей в каждом матче. Когда каждая игра держит в напряжении до последних смен. Что редкость для нынешнего финала. С разницей в одну шайбу завершился только третий матч. Вспомнил бы еще пятый, но в концовке Макдэвид потушил интригу голом в пустые ворота.

Хоккеисты Густав Форслинг и Коннор Макдэвид
Густав Форслинг и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Финал, конечно, смотрится, и камбэк «Эдмонтона» уже вошел в историю, а ведь еще будет седьмой матч, в котором тоже ничего не ясно. Вот только серия пока лишена моментов, когда обе команды сыграли бы на пике своих возможностей. Начало финала завалил «Эдмонтон». Во второй половине «Флориду» словно подменили. Драматургия перевернулась с ног на голову, но содержание матчей от этого не стало более классным и обоюдоострым. Игры дробятся на отрезки, когда одна команда наносит за период по три-четыре броска и с большим трудом вообще пересекает красную линию. Не такого хоккея ждешь от финала.

Показателен процент реализации большинства, который удручает у обеих команд. За шесть матчей «Эдмонтон» выдал скромные 13 процентов, «Флорида» еще меньше — 5,3. При этом нельзя сказать, что судьи проглотили свисток и игры шли без удалений. 23 попытки заработали «Ойлерз», 19 — «Пантерз». Отсутствие овертаймов тоже подтверждает тезис о том, что настоящую зарубу в финале мы еще не видели.

Нападающие &laquo;Эдмонтона&raquo; Райан Ньюджент-Хопкинс и&nbsp;Зак Хайман празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Флориды&raquo;. Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

Финал прекрасен только закрученной интригой. «Эдмонтон» близок к феноменальному успеху, если команда заберет Кубок Стэнли, уступая в серии 0-3. «Флорида», напротив, к ошеломительному провалу, если проиграет седьмой матч. Впрочем, в случае победы «Пантерз» камбэк «Ойлерз» покроется пылью и затеряется в статистических архивах. В любом случае все то, что перечислил выше, хочется увидеть в седьмом матче. Это время для большой битвы, и надеюсь, «Флорида» подойдет к ней так, как провела начало серии, а «Эдмонтон» — так, как играл во второй половине финала.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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