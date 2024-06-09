Королевская игра Бобровского: остановил Макдэвида и оставил «Эдмонтон» без голов!

Финал Кубка Стэнли начался с «сухого» поражения «Ойлерз».

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.

Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).

Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.

9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-0

Вратарское противостояние финала Кубка Стэнли перед стартом серии не обсуждалось так, как дуэль Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина в битве за «Восток». Оно и понятно: Стюарт Скиннер — голкипер другого уровня. Игра вратаря не стала определяющим фактором выхода «Эдмонтона» в финал. Чего не скажешь о «Пантерз». Неизвестно, как далеко зашла бы «Флорида» без блистательного Бобровского.

Первый матч финала заставил обратить особое внимание на вратарей. Сергей выдал очередную потрясающую игру, оформил «сухарь» и помог команде повести в серии. Хотя все началось для «Флориды» тревожно. Бобровский на первых секундах ошибся с передачей и подарил шайбу «Ойлерз» в опасной близости от ворот. Забил бы Зак Хайман после перехвата Коннора Макдэвида, матч мог пойти по другому сценарию, ведь первый гол «Флориды» так и остался победным.

«Пантерз» отличились уже на четвертой минуте, пробив Скиннера первым же броском в створ. Постарался Картер Верхэги. Настрой «Эдмонтона» пропущенный гол не сбил. «Ойлерз» атаковали чаще и опаснее. Только подвиги Бобровского сохраняли минимальный перевес «Флориды». Дважды Сергей выручил после выходов один на один. Заметно, что нападающих «Нефтяников» бесконечные сэйвы Сергея нервировали. Эмоции копились и выплеснулись уже во втором периоде.

В атаке хозяевам не требовалось много моментов, чтобы контролировать игру. «Флорида», словно въедливый профессор, которому не нужно второго шанса, чтобы завалить растерявшегося студента, забила два гола с пяти бросков в створ и надеялась на магию своего голкипера. Преимущество закрепил Эван Родригес, которого защитники «Эдмонтона» забыли перед воротами. Уступая 0:2, «Ойлерз» включились еще серьезнее. Бобровского нагружали бросками из разных позиций. Особо отчаянные лезли на пятак и провоцировали вратаря, за что отхватывали люлей от защитников.

Любители продвинутой статистики сойдут с ума после такого старта финала. «Эдмонтон» превзошел «Флориду» по броскам и опасным моментам, но не забил. Сценарий матча не изменился и в третьем периоде. «Ойлерз» давили, «Пантерз» держались. Главного тренера Пола Мориса должно насторожить, что в обороне лидерам соперника дали слишком много свободы. Исполнители уровня Макдэвида, Драйзайтля и Хаймана не сегодня, так в следующем матче накажут за ошибки. Правда, в первой игре все, что «Эдмонтон» создал за 60 минут (3,37 ожидаемых гола по данным xG) разбил Бобровский.

«Ойлерз» в нынешнем плей-офф еще не проигрывали под ноль. Легко представляется, в каком настроении отправлялись в гостиницу из арены Макдэвид и компания, привыкшие стабильно набирать очки. В концовке третьего периода «Флорида» не стеснялась отбрасываться, понимая, что на последних минутах важнее правильно смениться, чем контролировать шайбу. Не помогла «Эдмонтону» даже замена вратаря на шестого полевого. Бобровский деклассировал могущественное нападение Криса Ноблауха и выиграл матч для «Флориды».