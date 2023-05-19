Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч

«Флорида» выиграла в четвертом овертайме — 3:2 4ОТ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Каролина» — «Флорида» — 2:3 4ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джарвис — 5 (бол., Ахо, Бернс), 19:48 — 1:0. Барков — 3 (Дюклер, Верхэге), 35:28 — 1:1. Верхэге — 6 (Дюклер, Барков), 37:43 — 1:2. Ноесен — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 43:47 — 2:2. Ткачак — 6 (Экблад), 139:47 — 2:3.

Вратари: Андерсен — Бобровский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 65 (12+5+14+34) — 60 (10+8+2+40).

Наши: — - -.

19 мая. Роли. PNC Arena. 18 680 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Незадолго до старта первого матча финала «Востока» «Каролина» наконец-то достала из лазарета Теуво Терявяйнена и все-таки получила долгожданное усиление атаки. Только вряд ли до начала дебютной встречи с «Флоридой» не выходивший на лед с 20 апреля из-за перелома руки финн со своим растренированным организмом готовился этой ночью отбегать больше получаса и принять участие в самой долгой игре в истории «Харрикейнз».

«Пантерз» вкатывались в серию довольно нервно и запомнились в первом периоде разве что парадом удалений, одним из которых хозяева не преминули воспользоваться незадолго до ухода на перерыв. Мог ли что-то поделать Сергей Бобровский в эпизоде с голом Сета Джарвиса, когда его оборонительная тройка оказалась прижата к воротам, а Марк Стаал на всех порах бежал помогать партнерам из штрафного бокса? Едва ли.

Перестав хватать штрафные минуты, «Флорида» во второй двадцатиминутке успокоилась и ближе к ее концовке сумела перевернуть игру на 180 градусов. Причем сделала это благодаря своим лидерам. Сначала на 36-й минуте после роскошного поперечного паса от Энтони Дюклера ворота хозяев с «усов» расстрелял накативший из глубины Александр Барков. А уже через смену первая тройка «Пантерз» заперла соперника в чужой зоне и организовала позиционку, где свое слово сказал Картер Верхаге.

Подвела дисциплина гостей и в третьем периоде. Правда, на этот раз «Ураганам» хватило всего одного удаления Сэма Беннетта, чересчур агрессивно впечатавшего в борт Джордана Мартинука. И остановить здорово работавшее большинство хозяев после того, как сразу два игрока «Пантер» застряли на синей линии, Бобровский вновь не сумел. Впрочем, какие претензии могут быть к нему в эпизоде со вторым голом? Троица Нечас — Джарвис — Носен, получив простор под воротами, просто идеально отыграла россиянина вместе с беднягой Марком Стаалом.

При сегодняшней равной игре овертайм стал логичным исходом 60 минут основного времени. Хотя за 40 секунд до ухода в раздевалки «Каролину» по-настоящему простил Брэндон Монтор, не сумев забить после удачного отскока от борта в практически пустую рамку абсолютно дезориентированного Фредрика Андерсена.

И уже в самом его начале «Флорида» забросила третью шайбу, наказав парней Рода Бриндамора за отвратительный выход из собственной зоны точным выстрелом Райана Ломберга. Вот только судьи за доли секунд до броска канадского ролевика углядели помеху датскому голкиперу со стороны Колина Уайта и привели главного тренера «Пантерз» Пола Морриса в ярость.

«Флорида» очень правильно отреагировала на действия арбитров и могла забросить еще уже в следующей атаке, вынудив Брента Бернса нарушать правила. Однако, пожалуй, самый опасный момент в первой дополнительной двадцатиминутке имел все тот же Сет Джарвис, угодивший в очередном большинстве «Каролины» с метра прямо в перекладину ворот Бобровского.

Моментов у обеих команд сегодня хватало с лихвой. Только все они разбивались либо об надежную игру Бобровского с Андерсеном, либо об собственную реализацию. Чего только стоит момент Мартина Нечаса, который отправил шайбу куда-то в небеса, оказавшись прямо перед створом соперника. А ведь россиянин с учетом пятой встречи с «Торонто» за два последних матча плей-офф насобирал больше 100 отраженных бросков и стал всего лишь третьим голкипером с 1956 года, который сумел сделать 50 сейвов в двух кубковых играх подряд.

В итоге все решилось лишь в четвертом овертайме, когда в Роли пробило уже за полночь, а болельщиков на Пи-Эн-Си Арене в прямом смысле слова начало клонить в сон. Неизвестно, сколько бы еще потов сошло с Брэндона Монтора и Брента Бернса, чье игровое время перевалило за фантастическую отметку в 50 минут, если бы не выстраданный гол Мэттью Ткачака на 140-й минуте, завершивший самый долгий матч нынешнего плей-офф, когда на улице рассвело и вовсю пели птицы.

Просто посмотрите, как быстро американец улетел со льда в подтрибунку! И совершенно неудивительно, что во время обязательного послематчевого общения с журналистами его интересовало всего две вещи — еда и сон. Интересно, сколько килограммов потеряли сегодня хоккеисты на льду во время матча, который по продолжительности стал шестым за всю историю НХЛ. А в особенности — Сергей Бобровский. Он сегодня не только 63 раза спас свою команду (это рекорд клуба в плей-офф), но и провел на ногах в состоянии полной концентрации почти 140 минут чистого времени. Впрочем, для новокузнецкого героя это не предел. Уж мы-то знаем.