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Сегодня, 06:35

Бобровский — в финале Кубка Стэнли! «Флорида» вынесла «Каролину» за четыре матча

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Пантерз» в финале впервые с 1996 года.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Флорида» — «Каролина» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Дюклер — 3 (Барков, Верхэге), 0:41 — 1:0. Ткачак — 8 (бол., Экблад, Форслинг), 10:23 — 2:0. Штястны — 4 (Шей, Мартинук), 13:03 — 2:1. Терявяйнен — 1 (Шей, Котканиеми), 22:51 — 2:2. Ломберг — 1 (Уайт, Э. Стаал), 29:49 — 3:2. Фаст — 6 (Мартинук, Чатфилд), 56:38 — 3:3. Ткачак — 9 (бол., Барков, Райнхарт), 59:55 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Андерсен (59:55).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (9+9+6) — 39 (9+17+13).
25 мая. Санрайз. FLA Live Arena.
Счет в серии: 4-0.

Незадолго до старта четвертого матча финала «Востока» у болельщиков «Флориды» по-настоящему отлегло — капитан «Пантерз» Александр Барков, досрочно завершивший третью встречу из-за повреждения, сегодня вышел на дневную раскатку и не подал никаких признаков дискомфорта.

А ведь отчасти благодаря Баркову, ассистировавшему Энтони Дюклеру, хозяевам удалось впервые в серии не проспать начало и быстро открыть счет. Уже на первой минуте первая тройка «Флориды» очень спокойно преодолела построение соперника 1-3-1 в средней зоне и мгновенно открыла счет.

Сегодняшний настрой команды из Санрайза завершить серию в четырех матчах здорово иллюстрирует сокрушительный силовой прием Сэма Беннетта на Джейкобе Слэйвине, который в следующей смене после заброшенной шайбы отправил одного из лучших защитников в лиги в глубокий нокдаун. Чем не картина, отражающая весь восточный финал?

В итоге эта заряженность «Пантерз» к 10-й минуте вылилась в гол Мэттью Ткачака, без проблем разобравшегося в большинстве с Фредриком Андерсеном и здорово сориентировавшегося под воротами. При этом для того, чтобы соорудить 2:0 в середине первого периода, парням Морриса хватило всего четырех бросков в створ.

Однако «Каролина» сумела оправиться от стартовой двоечки и довольно быстро пришла в себя. Причем сделала это благодаря людям, которые до этого были совершенно незаметны в плей-офф. Еще в стартовой двадцатиминутке Сергея Бобровского лишил «сухаря» Пол Штясны, который в последний раз забивал еще в первом раунде с «Айлендерс». Отличиться и вдохнуть жизнь в «Харрийкенз» 37-летнему ветерану помог предательский для российского голкипера рикошет от штанги.

А в начале второго периода своим первым голом в плей-офф разродился финн Теуво Тярявяйнен, пропустивший большую часть кубковой весны из-за перелома руки и наказавший четвертое сочетание хозяев за нерасторопность на собственном пятачке. Впрочем, свою ошибку чернорабочее звено «Флориды» искупило сполна.

Гол, который нарисовала тройка Стаала на 30-й минуте, точно войдет в золотую коллекцию текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Сперва она задавила «Каролину» на выходе из зоны, а затем просто издевательски разорвала оборону «Харрикейнз» вместе с датским голкипером в три передачи. Таких шайб ждешь от звеньев Баркова и Беннетта, а уж точно не от работяг вроде Райана Ломберга, Эрика Стаала и Колина Уайта. А это точно ролевики из четвертой тройки?

Долгое время именно шедевр за финальным авторством Ломберга претендовал на статус победного в этой серии. Однако за три минуты до конца третьего периода «Ураганы» смогли сравнять счет и материализовать огромное игровое преимущество в шайбу Йеспера Фаста, который прервал классную серию Бобровского, не пропускавшего больше двух шайб на протяжении последних восьми матчей плей-офф. Только в итоге гол шведа так и не стал спасительным.

Если Эрик Стаал, поучаствовав в красивой результативной атаке, стал героем «Флориды», то его брата Джордана, схватившего роковое удаление за подножку, теперь точно никто не похвалит, кроме игроков «Пантерз». Был ли смысл хозяевам откладывать выход в финал до овертайма, если можно это было сделать в сумасшедшей концовке? Впрочем, главный вопрос — кто, как не гениальный палач «Каролины» Ткачак, должен был приговорить команду Рода Бриндамора за 4 секунды до финальной сирены и вывести «Котов» в финал Кубка Стэнли в первые с 1996 года?

Теперь «Флориду», которая никогда до этого не выбивала соперника из плей-офф всего за четыре игры, ждет довольно длинная пауза. Плохо это или хорошо — пока решительно непонятно. Зато ясно одно — благодаря феноменальному Сергею Бобровскому решающая серия точно не пройдет без россиян. Дальше дело за Иваном Барбашевым.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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