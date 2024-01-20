Капризов спасает «Миннесоту»? У российской звезды остается шанс на плей-офф

3 очка Кирилла помогли «Уайлд» обыграть «Флориду».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)

Голы: Капризов — 14 (бол., Болди, Фэйбер), 2:49 — 0:1. Экблад — 2 (Ткачак, Верхэге), 20:35 — 1:1. Хартман — 14 (бол., Голигоски, Марун), 23:22 — 1:2. Эрикссон Эк — 19 (бол., Фэйбер, Болди), 27:36 — 1:3. Зуккарелло — 8 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 30:32 — 1:4. Луостаринен — 8 (Лунделл, Экблад), 38:27 — 2:4. Капризов — 15 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 40:41 — 2:5. Лунделл — 3 (Экблад, Райнхарт), 48:05 — 3:5. Форслинг — 7 (Экблад), 48:23 — 4:5. Хартман — 15 (п.в.), 59:48 — 4:6.

Вратари: Бобровский (Столарз, 30:32, 57:41 — 59:48) — Флери (Густавссон, 30:32).

Штраф: 26 — 22.

Броски: 39 (9+7+23) — 25 (5+9+11).

Наши: Куликов (13.07/1/0) — Капризов (20.37/3/-3).

20 января. Санрайз. FLA Live Arena. 19595 зрителей.

Несмотря на большое количество критики, свалившейся на «Миннесоту» и Кирилла Капризова лично, нельзя сказать, что он проваливает этот сезон. Россиянин пока идет по графику «очко за игру», а до сегодняшнего матча Капризов отличался результативными действиями в восьми из девяти последних встреч. Сегодня Капризов вновь сделал результат.

Ключевым фактором стала игра в неравных составах. Сложно посчитать, сколько команды сыграли в формате «5 на 5» за первые 40 минут встречи. «Миннесота» за два периода схватила 8 удалений (22 минуты штрафа), а «Флорида» — 10 (26 минут штрафа). Не приходится рассчитывать на хороший результат, когда столько удаляешься против команды, где в первой бригаде большинства выходит Капризов.

Первый раз россиянин реализовал большинство уже на третьей минуте. Уильям Локвуд из «Флориды» врезался в Марка-Андре Флери, за что на него накинулись сразу трое игроков «Миннесоты». Все это переросло в массовую потасовку, по итогам которой судьи дали лишь две минуты Заку Богосяну за грубость и двойной малый штраф Локвуду.

На реализацию большинства «Уайлд» понадобилось чуть более 30 секунд. Мэтт Болди увидел, что Кирилл Капризов оказался совершенно один перед воротами и выдал ему мощный пас на крюк. Россиянин же хладнокровно переправил шайбу в ворота.

В первом периоде состоялись еще две драки. Сначала Дюхейм вспомнил Локвуду эпизод с Флери в начале матча, а спустя несколько минут мощно побились Гаджович и Фолиньо.

Самым результативным в матче стал второй период. В течение 20 минут зрители увидели сразу 5 шайб. Уже на 35 секунде защитник Аарон Эбклад распечатал ворота Флери прямым броском.

Но дальше наступил бенефис тренера «Миннесоты» по большинству. На второй минуте Сергей Бобровский получил две минуты штрафа за подножку, хотя это действие российского голкипера больше напоминало колющий удар. Спустя полторы минуты Райан Хартман мощным броском прошил Бобровского.

На седьмой минуте защитник «Флориды» Нико Миккола получил две минуты штрафа за игру высокоподнятой клюшкой — «Уайлд» реализовали преимущество через 30 секунд. Брок Фабер набросил, а Джоэль Эрикссон переправил шайбу в ворота.

На десятой минуте Луостаринен получил штраф за удар клюшкой — реализует Цукарелло с передач Джоэля Эрикссона и Капризова. Так, менее чем за 10 минут равный счет превратился в «-3» для «Пантерс». После гола Зуккарелло матч для Бобровского завершился.

Под конец периода Луостаринен попытался вернуть интригу в матч — 2:4. Однако за минуту до конца удалился Аарон Эбклад, на третий период «Миннесота» вышла доигрывать большинство, и Кирилл Капризов забросил победную шайбу. Матс Зуккарелло выкатил шайбу россиянину на пустой угол, пока вратарь «Флориды» немного потерялся.

Затем «Пантерс» забросили еще две шайбы: отличились Лунделл и Форслинг. Но зацепиться за очки команде не удалось. За 12 секунд до конца Райан Хартман отправил шайбу в пустые ворота «Флориды», установив окончательный счет — 4:6.

«Миннесота» по-прежнему находится вне зоны плей-офф, и очень маловероятно, что она там окажется. Если только «Уайлд» продолжат в том же режиме реализовывать каждое большинство.