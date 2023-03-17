Российский нападающий повторил рекорд Буре! Он выстрелил в дебютном сезоне

Андрей Кузьменко забросил уже 34 шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 9:5 (7:3, 2:1, 0:1)

Голы: Мэтисон — 7 (Андерсон, Друэн), 0:16 — 0:1. Уайт — 8 (Казинс, Э. Стаал), 2:43 — 1:1. Верхэге — 33 (Беннетт), 3:17 — 2:1. Ричард — 3 (Гуле), 5:20 — 2:2. Форслинг — 9 (Ткачак), 6:04 — 3:2. Пеццетта — 6 (Ричард, Тирни), 8:18 — 3:3. Экблад — 11 (Луостаринен, Барков), 9:09 — 4:3. Ломберг — 10 (Гудас, Махура), 10:33 — 5:3. Райнхарт — 24 (Махура), 12:22 — 6:3. Верхэге — 34 (Ткачак), 13:18 — 7:3. Арве-Пинар — 9 (Бэррон, Эдмундсон), 22:26 — 7:4. Экблад — 12 (бол., Монтур, Ткачак), 25:31 — 8:4. Ткачак — 31 (Барков), 27:33 — 9:4. Питлик — 5 (бол., Мэтисон), 45:47 — 9:5.

Вратари: Бобровский — Монтембо (Аллен, 6:04, Монтембо, 27:33).

Штраф: 2 — 31.

Броски: 42 (19+16+7) — 30 (6+13+11).

Наши: — - Гурьянов (13.16/1/-3).

Майами. FLA Live Arena. 17 372 зрителя.

В Санрайзе местные «Пантерз» принимали «Монреаль» и выдали на двоих очень урожайный матч. Зрители увидели 14 заброшенных шайб, а первый период стал самым аномальным по результативности за последние 36 лет. «Флорида» ушла на перерыв, ведя в счете 7:3, а голкипер «Пантер» Сергей Бобровский пропустил три гола после всего шести бросков соперника.

Команды повторили рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за стартовую двадцатиминутку. До этого десять голов в первом периоде на двоих забивали всего дважды в истории лиги — в матчах «Баффало» — «Монреаль» (1982/83) и «Ванкувер» — «Калгари» (1986/87). Также в девяти играх разные команды на двоих забрасывали девять шайб за первую двадцатиминутку, так что событие совсем не рядовое.

Жаль, но на оставшуюся часть встречи команды оставили лишь четыре гола. «Монреаль» такого напора не выдержал и сменил голкипера. Сэм Монтембо уступил место в воротах Джейку Аллену, а вот Бобровский провел весь матч. Россиянин отразил 25 бросков из 30 и вряд ли может занести себе эту игру в актив. Зато Мэттью Ткачак продолжает проводить шикарный сезон. Форвард «Флориды» набрал 4 (1+3) очка и стал первой звездой встречи.

Кузьменко повторил рекорд Буре

«Аризона» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кузьменко — 34 (Бовилье, Петтерссон), 5:14 — 0:1. Бойд — 13 (О'Брайен), 19:30 — 1:1. Бойд — 14 (бол., Келлер, Хейтон), 32:44 — 2:1. Крауз — 22 (бол., Седерстрем, Маччелли), 41:19 — 3:1. Петтерссон — 31 (Бовилье, Гарлэнд), 51:41 — 3:2.

Вратари: Просветов — Демко.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 27 (10+13+4) — 31 (10+11+10).

Наши: — - Кравцов (12.39/1/0), Кузьменко (20.14/1/0), Подколзин (10.02/0/0).

17 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

«Ванкувер» после пяти побед кряду отправился в гости в жаркую Аризону и остался без очков. «Койоты», на удивление, набрали неплохой ход и одержали пять побед в последних шести матчах. Несмотря на то что хозяева пропустили уже на пятой минуте, им удалось перевернуть ход игры, а дублем отметился нападающий Трэвис Бойд. Однако автором первого гола в матче стал неугомонный форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко.

Россиянин забросил 34-ю шайбу в чемпионате, и это просто шикарный результат. Благодаря этому голу Андрей уже повторил рекорд Павла Буре по голам в составе «Ванкувера» в дебютном сезоне. «Косаткам» осталось провести еще 15 матчей, и у Кузьменко есть все шансы для того, чтобы преодолеть рубеж в 40 голов. «Кэнакс» очень повезло. Новый контракт Андрея еще не вступил в силу, а он уже отрабатывает его сполна.

Кучеров близится к сотне

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Колтон — 16 (Сергачев, Стэмкос), 1:09 — 0:1. Татар — 16 (Хишир, Мерсер), 28:59 — 1:1. Стэмкос — 28 (Белльмар, Чернак), 38:11 — 1:2. Майер — 33 (Хишир, Сиверсон), 49:41 — 2:2. Стэмкос — 29 (бол., Сергачев, Кучеров), 55:13 — 2:3. Майер — 34 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 57:44 — 3:3.

Победный буллит: Киллорн.

Вратари: Шмид — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (8+14+9+4) — 24 (10+8+3+3).

Наши: — - Кучеров (21.55/2/+1), Сергачев (28.14/2/-1).

Нью-Джерси. Prudential Center. 16 094 зрителя.

«Тампа» второй раз подряд обыграла «Нью-Джерси», но только теперь «Молниям» пришлось заметно помучиться. Победителя удалось выявить лишь в серии буллитов. Встреча могла закончиться и в основное время, но хозяева не заслуживали такого поражения. За две минуты до окончания третьего периода Тимо Майер сравнял счет в большинстве и перевел матч в овертайм. На счету швейцарца дубль, как и у капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса.

Один из голов также в большинстве канадцу помогли организовать Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Для российского нападающего набранный балл стал 97-м в текущем сезоне, и до заветной сотни осталось совсем немного. На данный момент за карьеру в НХЛ у Никиты два регулярных чемпионата со 100+ очками. Сергачев также не остался в тени. Отдал две передачи и стал девятым российским защитником в истории лиги с 50+ очками за сезон. На счету Михаила 51 (7+44) балл в 67 играх при показателе полезности «+12».