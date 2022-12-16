Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Ломберг — 4 (Э. Стаал, Монтур), 5:30 — 1:0. Летанг — 2 (мен., Раст, Пелинг), 24:17 — 1:1. Гюнцель — 14 (бол., Малкин, Летанг), 32:42 — 1:2. Малкин — 10 (бол., Кросби, Ракелль), 48:05 — 1:3. Райнхарт — 9 (Верхэге), 50:14 — 2:3. Гюнцель — 15 (п.в., Кросби, Макгинн), 58:42 — 2:4.

Вратари: Бобровский (58:27 — 58:42) — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+18+5) — 39 (10+12+17).

Наши: Денисенко (10.20/2/0) — Малкин (14.42/1/0).

16 декабря. Майами. FLA Live Arena. 14538 зрителей.

В середине ноября команду Майка Салливана не критиковал только ленивый. «Питтсбург» с трудом набирал очки, проигрывал матч за матчем, но сейчас этот неудачный отрезок многие даже не вспоминают. «Пингвины» набрали мощный ход, а сегодня одержали седьмую победу подряд, обыграв на выезде «Флориду». При этом «Питтсбург» справляется без двух важных игроков, которые травмированы, — защитника Джеффа Петри и форварда Джейсона Цукера.

Гости пропустили уже на пятой минуте матча, но после первого перерыва уверенно взялись за дело. Интересно, что все свои голы «Питтсбург» забил в неравных составах, а начало камбэку положил Крис Летанг. Да, тот самый, который всего две недели назад перенес второй в жизни микроинсульт. Бесстрашный ветеран на пару с Брайаном Растом убежал в меньшинстве в контратаку и не оставил никаких шансов Сергею Бобровскому. Это первый гол канадского защитника после возвращения в состав.

Отметился сегодня и Евгений Малкин. На его счету не только результативная передача, но и заброшенная шайба. Правда, порадоваться голу у форварда не было возможности из-за боли. Досадный эпизод произошел в середине третьего периода при розыгрыше большинства. Сидни Кросби нанес бросок и попал Малкину в ногу, от которой шайба зашла в ворота «Пантерз». В итоге россиянин покинул площадку с помощью партнеров, не опираясь на правую ногу. После игры его видели с пакетом льда, приложенным к колену.

Главный тренер «Питтсбурга» сказал, что первоначальные прогнозы по травме — обнадеживающие, а игрок пройдет обследование уже в ближайшее время. Шайба Малкина в итоге стала победной, но вряд ли ему захочется ее вспоминать. Тревожно, что ранее Евгений перенес две операции именно на этом колене. Возможная потеря форварда может обернуться для команды катастрофой. Малкин набрал очки (2+9) в седьмой игре подряд, а в 30 матчах текущего сезона на его счету 31 (10+21) балл.

Кучеров включил режим зверя

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Белльмар — 1 (Наместников, Хедман), 3:57 — 1:0. Марченко — 2 (Силлинджер, Гудбрэнсон), 23:10 — 1:1. Пойнт — 16 (Хагель, Кучеров), 49:02 — 2:1. Хагель — 9 (Кучеров, Хедман), 53:36 — 3:1. Хагель — 10 (п.в., Кучеров, Коул), 57:19 — 4:1.

Вратари: Эллиотт — Тарасов (57:05 — 57:19).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (12+8+9) — 25 (6+11+8).

Наши: Кучеров (17.44/4/+3), Наместников (11.26/0/+1) — Гавриков (20.51/0/-1), Марченко (13.58/4/+1), Чинахов (13.28/1/0).

16 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Тампа» в родных стенах разобралась с «Коламбусом», правда, для этого хозяевам пришлось попотеть. «Блю Джекетс» долгое время удерживали ничью и лишь в середине третьего периода посыпались. Матч получился крайне урожайным для русских хоккеистов, а одним из его главных героев стал Никита Кучеров. Форвард сделал ассистентский хет-трик во второй встрече подряд (4-й раз в сезоне), продлив результативную серию (1+9) до шести матчей.

Ворота «Коламбуса» защищал Даниил Тарасов, и российскому голкиперу не позавидуешь. Работы было достаточно, но он справился с 25 бросками из 28. Кроме того, в его активе, возможно, лучший сейв всего игрового дня. Даниил не дал забить в большинстве Кучерову, безголевая серия которого длится уже пять матчей. Правда, вряд ли Никиту сильно заботят такие моменты. Тем более в гонке ассистентов он обогнал даже Коннора Макдэвида и вышел по этому показателю на первое место в лиге (34).