«Флорида» выглядит безжизненной и находится в шаге от эпического краха». В Америке ждут развязку финала Кубка Стэнли

Обзор североамериканских СМИ после поражения «Флориды» в гостях со счетом 1:5 в шестом финала матче плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Флориду» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли — 3:3.

Если в седьмой «Ойлерз» вновь одержат победу, то это будет первый за 82 года случай, когда команда выиграла Кубок Стэнли, уступая по ходу финала со счетом 0:3 в серии.

Может произойти по-настоящему историческое событие — что о нем пишут в американских СМИ?

Yardbarker: «Ойлерз» творят историю НХЛ»

— В пятницу «Эдмонтон» вошел в историю НХЛ и теперь находится в одной победе от того, чтобы сделать еще больше. Тем временем «Флорида» выглядит безжизненной и должна выиграть решающую, седьмую игру дома, чтобы избежать эпического краха на века.

The Athletic: «Еще одно поражение сокрушит „Флориду“ так, что будет трудно оправиться»

— Еще одна победа для кусочка истории Кубка Стэнли, который мало кто забудет. Еще одна победа для величайшего игрока хоккея, чтобы оставить свой след. Еще одна победа, чтобы положить конец 31-летней кубковой засухе Канады. Еще одна игра в самом запоминающемся финале Кубка Стэнли. И еще одно поражение, которое сокрушит «Флориду» так, что будет очень трудно оправиться от него.

В понедельник вечером в Санрайзе, штат Флорида, от седьмой игры зависит очень многое для обеих команд. Конечно, победа «Пантер» на глазах у родной публики сделает все это лишь частью трудного пути к первому для франшизы чемпионскому Кубку Стэнли. Вы постоянно слышите от команд о том, как трудно выиграть в Кубке. Это будет ярким примером.

Маттиас Янмарк в единоборстве с Брэндоном Монтуром. Фото USA Today Sports

ESPN: «Флориде» некого винить, кроме самих себя»

— Кубок Стэнли снова был в здании, готовый быть врученным «Флориде» в случае победы в шестой игре. Но они не выиграли. «Пантерам» некого винить, кроме самих себя. Они проиграли три матча подряд и находятся на грани того, чтобы упустить Кубок Стэнли. Флорида уже должна была принимать парад. Вместо этого она вместе с «Эдмонтоном» возвращается в Санрайз, чтобы проверить, осталось ли там хоть что-то, чтобы наконец-то покончить с крайне достойным соперником.

Sportsnet: «Если кто-то может это сделать, это «Ойлерз»

— Каким-то образом «Ойлерз» вместо поражения выжали из этого финала Кубка Стэнли еще три победы, включая одну на выезде, став третьей командой в истории, которой удалось перевести игру в седьмую после отставания 3:0 в чемпионской серии.

В пятницу «Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счетом 5:1 в шестой игре, порадовав своих болельщиков вкуснейшим шведским столом из нападения. Двенадцать игроков (включая вратаря) набрали по очку — и, что удивительно, ни одного из них не звали Коннор Макдэвид.

Miami Herald: «Пантеры» опять не смогли»

— Как это произошло? Всего неделю назад «Флорида» вела 3-0 в серии с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли. Они были в одной победе от того, чтобы впервые в своей истории поднять над головой кубок Стэнли. У них было три шанса все исправить. Все три раза они потерпели неудачу.

Теперь, как ни удивительно, все сводится к победе в седьмой игре, которая состоится в понедельник на арене в Санрайзе. «Это тяжело, — сказал форвард Картер Верхеге. — Очевидно, что нам придется нелегко».