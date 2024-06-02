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Сегодня, 09:45

Шестеркин гениален, а «Флорида» «играет в глупые игры». Что говорили после финальной серии «Востока»

Журналисты оценили выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Ключевые цитаты.

Основными объектами критики у североамериканских журналистов и болельщиков «Рейнджерс» стали лидеры атаки, которые так и не смогли забить много Сергею Бобровскому.

«Ты никогда не выиграешь большую серию, в которой Мика Зибанежад и Артемий Панарин не могут найти способ забить гол», — написал журналист Райан Мед.

Шведский форвард набрал в серии с «Пантерами» всего два очка, на счету Панарина же четыре результативных действия. Этого явно не хватило.

Гол Владимира Тарасенко в&nbsp;шестом матче серии с &laquo;Рейнджерс&raquo;. Панарин забил, но слишком поздно. Бобровский и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!

При этом в составе «Рейнджерс» есть и очевидный герой — это Игорь Шестеркин. После матча сразу оба тренера отметили игру россиянина.

«У нас была чертовски крутая серия. Я считаю, что Игорь сыграл выдающимся образом», — сказал наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Похвалил Шестеркина и главный тренер «Флориды» Пол Морис.

«Я не видел такой серии от вратарей со временем Жозе Теодора в 2002 году. Шестеркин был гениален» — отметил он.

Отлично сыграл в серии и другой российский вратарь — Сергей Бобровский. После успеха он отмечал болельщиков своей команды: «Фанаты были невероятны, они давали нам энергию для победы. А наша работа не закончена, это только еще один шаг к победе».

11-й сезон подряд команда, выигравшая Президентский кубок, не стала обладателем Кубка Стэнли. Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба был уверен, что их команда сможет переломить эту серию,

«Весь год мы были на первом месте в лиге. Очевидно, что думали, что можем выиграть все. Команда, которую мы построили, казалась особенной. Было ощущение чего-то особенного в раздевалке. Это была связь», — сказал он.

Впервые за 15 лет команда, проигравшая в финале Кубка Стэнли, сыграет в решающей серии второй год подряд. В прошлый раз это был «Питтсбург» в сезонах-2007/08 и -2008/09.

«Мы приложили много усилий, чтобы вернутся сюда. Это заняло много времени, но мы еще не удовлетворены. Впереди много работы», — сказал форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

Переняли игроки «Пантерс» у «Питтсбурга» и другую фишку: поменяли отношение к Призу принца Уэльского. Если в прошлом сезоне игроки его потрогали после победы в полуфинале, то в этот раз касаться не стали.

«Это не имеет значения, мы просто играем в свои глупые игры» — прокомментировал это Пол Морис.

Подвел итоги полуфинальной серии форвард «Флориды» Александр Барков: «Нет ничего лучше, чем играть в хоккей в июне».

Может, в этот раз хоккей в июне даст игрокам «Флориды» больше позитива.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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