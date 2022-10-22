Кучеров не может забить и играет грязно. Он ударил в борт русского финна

Первое в сезоне дерби штата Флорида осталось за «Тампой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Стэмкос — 7 (бол., Кучеров, Хедман), 13:04 — 0:1. Ткачак — 3 (Монтур, Форслинг), 15:48 — 1:1. Балцерс — 2 (Ткачак, Монтур), 35:37 — 2:1. Пойнт — 2 (Кучеров, Сергачев), 49:29 — 2:2. Пойнт — 3 (бол., Стэмкос, Перри), 62:08 — 2:3.

Вратари: Бобровский (61:42) — Василевский (62:08).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 38 (18+12+7+1) — 32 (8+13+9+2).

Наши: — - Кучеров (23.09/5/+1), Наместников (15.21/0/-1), Сергачев (22.50/2/-1).

22 октября. Майами. FLA Live Arena. 17531 зритель.

Флорида ждала много лет, когда матчи двух команд, представляющих этот штат, станут настоящим дерби не только из-за географического соседства. «Пантеры» бурно прогрессируют в последние годы, но в плей-офф дважды подряд ничего не могли поделать с мощной «Тампой», в том числе минувшей весной. Разочарование от той неудачи вряд ли успело позабыться, несмотря на приход нового главного тренера Пола Мориса.

«Тампа» на старте чемпионата смотрится бледно, чаще проигрывая. Это легко объяснимо — после участия в трех финалах Кубка Стэнли подряд силы надо экономно расходовать с самого начала. Тогда как большинство других команд, соскучившихся по серьезным делам после длинного межсезонья, действует с удвоенной энергией.

В прошлом сезоне «Флорида» играла в раскрепощенной и порой разгильдяйской манере, рождение которой обычно приписывают футбольным бразильцам. Теперь команда стала строже действовать без шайбы и меньше рискует. Это не означает, что шикарное нападение команды решительно наступило себе на горло и боится лететь вперед.

Только великолепные действия Андрея Василевского позволили «Тампе» удержаться на плаву в первой половине матча. Вратарь не выручил лишь в эпизоде, когда нападающий хозяев Мэттью Ткачук шикарно сработал на пятачке. Легко понять, зачем «Флорида» гонялась за этим игроком и отдала за него в межсезонье полцарства «Калгари». В непосредственной близости от чужих ворот, где защитники бьют больнее всего, он чувствует себя прекрасно и действует весьма эффективно. О его умении залезть под кожу соперникам уже можно написать книгу. Только при игре в большинстве Ткачука зачем-то убрали оттуда на фланг. Возможно, дело в том, что травмирован ключевой защитник «Пантер» Аарон Экблад и в первой бригаде выходят сразу пять нападающих.

В атаке «Тампы» второй год подряд ярче всех выглядит Стив Стэмкос. Капитан «Болтс» временами действует так, словно стал на десять лет моложе. Особенно опасен он в большинстве — из левого круга вбрасывания у него шайба летит не хуже, чем у Александра Овечкина. Стэмкос со старта чемпионата забил в пятом матче подряд, повторив клубный рекорд Никиты Кучерова.

Российский бомбардир тоже был заметен, но с заброшенными шайбами у него в сезоне пока ничего не получается. Наверное, именно поэтому он начинает нервничать и не держит себя в руках. При всем уважении к его чисто хоккейным талантам надо признать, что порой Кучеров играет очень грязно. Арбитры, весь матч искавшие повод для удалений у хоккеистов обеих команд, вообще проигнорировали эпизод, в котором форвард «Тампы» отправил головой в борт лидера «Флориды» Александра Баркова. Финн после этого отправился на несколько минут в раздевалку, но позднее вернулся на площадку.

Сергею Бобровскому приходилось включаться на полную мощность в основном в те моменты, когда его команда оставалась в меньшинстве. Слабая дисциплина игроков «Флориды» привела к тому, что их опытный соперник временами перехватывал инициативу и в целом смотрелся уже ничуть не хуже.

Шайба латвийца Рудольфа Бальцерса, который опередил защитника «Тампы» Михаила Сергачева, изменила ситуацию только на время. В третьем периоде главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер свел в одном звене своих лучших нападающих — Стэмкоса, Кучерова и Брэйдена Пойнта. Этот очевидный ход оказался крайне эффективным. Пойнт сделал дубль, включая шайбу в овертайме.

Можно не сомневаться, что и следующие матчи с участием двух южных команд снова будут проходить в горячей атмосфере. С приходом Ткачука во «Флориду» дерби с «Тампой» должно выйти на новый уровень ненависти. Тому же Кучерову его выходки никто прощать не будет. Хотя в овертайме Ткачук сам поступил по-идиотски. Сначала не успел помешать нанести бросок Кучерову, а потом зачем-то принялся бить в спину стоящего на коленях соперника. «Тампа» получила большинство и его реализовало.