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Сегодня, 23:40

«Тампа» вернулась в серию! Кучеров отдавал классные передачи, Василевский спасал в трудной ситуации

«Тампа» обыграла «Флориду» и сократила отрыв в серии
Михаил Зислис
Обозреватель
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский (справа) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» 26 апреля.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Легко победить у «Флориды» не получится.

Кубок Стэнли. Первый раунд. Третий матч
«Флорида» — «Тампа» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Ткачак — 3 (Беннетт, Родригес), 2:43 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Кучеров), 17:15 — 1:1. Пол — 1 (Гонсалвес, Макдона), 33:17 — 1:2. Гюнцель — 2 (Кучеров, Макдона), 40:21 — 1:3. Гленденинг — 1 (Гурд, Гонсалвес), 54:19 — 1:4. Чирелли — 1 (бол., п.в., Гюнцель), 55:00 — 1:5.
Вратари: Бобровский (54:26 — 55:00) — Василевский.
Штраф: 25 — 20.
Броски: 34 (12+13+9) — 22 (5+11+6).
Наши: Куликов (13.46/0/0) — Кучеров (21.34/1/+2).
26 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 2-1.

«Тампа» после двух домашних поражений оказалась в ситуации без права на ошибку, но с блеском вернулась в серию, уверенно победив «Флориду» на ее площадке. Команде Джона Купера пришлось обходиться без одного из своих ведущих нападающих Брэндона Хэгела, который был дисквалифицирован на один матч из-за сомнительного силового приема против лидера соперника Александра Баркова. Получилось несправедливо — русский финн участие в третьей игре принял, а его обидчик смотрел за ней со стороны.

В дебюте встречи казалось, что многие эксперты на фоне яркой концовки регулярного чемпионата переоценили способность «Лайтнинг» остановить действующего обладателя Кубка Стэнли. «Пантеры» выиграли дважды в гостях, быстро открыли счет дома и почти ничего не давали сделать сопернику.

«Тампа» в первом периоде занималась по большей части выживанием. Даже в формате «пять на четыре» у нее совершенно ничего не получалось. Только великолепные действия Никиты Кучерова и Джейка Гюнцеля в чужой зоне позволяли сравнять счет — гол впоследствии был переписан на Брэйдена Пойнта. В остальном у приезжей команды все смотрелось плохо.

Широко известна каноническая фраза, пришедшая из НБА, о том, что «никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона». Действующим обладателем Кубка Стэнли является именно «Флорида». Но и в составе «Тампы» тоже полно игроков, ранее лично попробовавших вкус больших побед. Гостей долгое время подтаскивал Василевский, а потом их терпение было вознаграждено — сначала забил Ник Пол не без помощи Сергея Бобровского, выведя «Болтс» вперед, а затем Кучеров и Гюнцель снова нарисовали роскошный гол.

«Флорида» пыталась отыграться слишком буднично, словно сил у нее не осталось. Это было странно. «Тампа» с таким давлением справилась уверенно и наказывала оппонента голами. Хозяев хватило только на очередную мерзкую выходку в исполнении Мэттью Ткачака.

Американский головорез весь матч использовал грязные штучки против Кучерова и Гюнцеля, а под конец заработал большой штраф, проведя на партнере по сборной США запоздалый силовой прием. Тот еще легко отделался. Теперь крайне интересно, как на этот момент отреагирует дисциплинарный комитет НХЛ, ранее не простивший Хэгела. Ткачак поступил ничуть не лучше.

Никита Кучеров
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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