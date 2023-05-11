«Торонто» спас серию без русского вратаря. А забить феноменальному Бобровскому помог арбитр

В противостоянии «Мэйпл Лифс» и «Флориды» нас ждет продолжение.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Флорида» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Нюландер — 3 (бол., Бантинг, Марнер), 23:29 — 0:1. Марнер — 3 (Маккейб), 50:03 — 0:2. Райнхарт — 6 (бол., Ткачак, Беннетт), 52:13 — 1:2.

Вратари: Бобровский (58:37) — Уолл.

Штраф: 26 — 16.

Броски: 25 (7+8+10) — 25 (6+15+4).

11 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19868 зрителей.

Счет в серии: 3-1.

Что может быть хуже травмы основного вратаря в плей-офф? Особенно когда команда горит 0-3 во втором раунде, а лидеры дружно ушли в спячку после прохождения первого круга. Такая проблема накрыла «Торонто», который прервал длинное проклятие, отправив в отпуск «Тампу», и, кажется, подошел выхолощенным к дуэли с «Флоридой».

«Мэйпл Лифс» неожиданно проиграли три матча подряд команде, заскочившей на последнюю подножку уходящего в Кубок Стэнли экспресса. Головной боли тренерскому штабу Шелдона Кифа добавила травма Ильи Самсонова. На голкипера упал собственный защитник, после чего россиянина заменили, а на четвертую игру «Торонто» вывел номинально третий вратарь Джозеф Уолл.

Голкиперы «Мэйпл Лифс» — отдельная история, которой генменеджер Кайл Дубас мог бы посвятить книгу. Прошлогодний вылет в первом раунде плей-офф и истекающий контракт Джека Кэмпбелла подтолкнули клуб к перестройке вратарской бригады. Канадцу не предложили новый контракт, а чеха Петра Мразека обменяли в «Чикаго». Дубас сделал ставку на тандем вратарей, которые, скорее, разочаровывали последние годы. От Самсонова отказался «Вашингтон», а Мэтт Мюррей из-за череды травм не обрел стабильность и не вышел на уровень чемпионских сезонов в «Питтсбурге».

Илья выиграл конкуренцию в регулярке и заслуженно начал плей-офф основным вратарем. А Мюррей большую часть сезона лечился — неудивительно, что, когда в лазарет попал Самсонов, тренеры доверились 24-летнему Уоллу, а не скучающему на скамейке двукратному обладателю Кубка Стэнли.

Затягивать серию не входило в планы «Флориды». В то же время «Пантерз» не форсировали темп и провели первый период в выжидательном режиме. Дебютанту Кубка Стэнли Уоллу не предложили запредельный объем работы и шквал бросков из разных позиций. Лишь семь раз шайба долетела до американца. Нечасто вступал в игру и Сергей Бобровский. «Торонто» повысил передачу со второго периода — тогда уже россиянину пришлось крутиться в воротах и неоднократно спасать «Флориду».

Судьба вознаградила «Мэйпл Лифс» за активность неочевидным голом во втором периоде. Гости использовали первое большинство в матче. Правда, не обошлось без помощи арбитров. Эту Луостаринену выписали справедливое удаление, зато потом судья невольно ассистировал Вильяму Нюландеру, заняв неправильную позицию за воротами, куда Майкл Бантинг запустил шайбу по борту.

Бобровский, несмотря на пропущенный курьезный гол, остался главным героем второго периода. Без подвигов голкипера на перерыв команды ушли бы с более крупным счетом. За 20 минут Сергей отразил 14 бросков из 15, а в конце отрезка переиграл выскочившего один на один с вратарем Джона Тавареса. «Пантерз» смотрелись безлико — эпизодами команда успокаивалась и играла так, словно идет середина регулярки, а не второй раунд плей-офф. Положение парней Пола Мориса в серии комфортное, но излишний прагматизм только вредил в моменте.

Лидеры «Торонто» поникли в серии с «Флоридой». Безголевая серия Митча Марнера началась еще с третьего матча против «Тампы», а прервалась только сегодня. В третьем периоде канадец подловил Бобровского дальним броском, когда на пятаке эталонный трафик создал Райан О'Райлли. «Пантерз» оперативно ответили голом в большинстве Сэма Райнхарта. Пропущенная шайба заставила «Мэйпл Лифс» перестроиться. В средней зоне затруднял начало атак «Пантерз» только один игрок, а остальная четверка встречала соперников ближе к собственной синей линии. «Лифс» хотели максимально упростить жизнь вратарю Уоллу, что им и удалось.

В концовке «Торонто» полагался на контратаки. Незамысловатый план Кифа сработал — команда удержала минимальное преимущество и продлила серию до пятого матча. Перед которым тренерский штаб ждет серьезная дилемма: оставлять ли в воротах победившего сегодня Уолла или рискнуть и выпустить Самсонова? В том случае, если Илья поправится за ближайшее время. В любом случае серия «Флориды» и «Торонто» заслужила продолжения. Четыре матча — неприлично мало для таких команд. Четвертая игра завершилась жгучей потасовкой, которая никак не влияла на сегодняшний результат, но перенесет градус борьбы на следующую встречу.