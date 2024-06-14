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Сегодня, 11:45

«Великолепный. Его почти невозможно пробить». Америка опять в восторге от Бобровского

Бобровский сделал 32 сейва в третьем матче серии финала против «Эдмонтона»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды».
Фото USA Today Sports
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Обзор североамериканских СМИ после нового перформанса российского вратаря «Флориды».

«Флорида» в третьем матче финала плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» 4:3 — теперь «Пантеры» максимально приблизились к победе в Кубке Стэнли, счет в серии — 3-0. Как и в прошлых играх, отлично проявил себя вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — совершил 32 сейва и не позволил «Нефтяникам» отыграться. Что о нем пишет североамериканская пресса?

Сергей Бобровский в&nbsp;воротах &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;третьем матче с &laquo;Эдмонтоном&raquo; 14&nbsp;июня. Бобровский не дает ни шанса «Эдмонтону». «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли

Miami Herald: «Этот матч был демонстрацией того, на что способен Бобровский»

— Благодаря усилиям Бобровского сегодня — и, по сути, на протяжении всего плей-офф — «Пантеры» находятся в одной игре от первого Кубка Стэнли в истории франшизы.

Бобровский отразил 32 из 35 бросков, с которыми столкнулся... Если он продолжит играть так, как и во всем плей-офф, то следующий матч вполне может стать тем, в котором «Пантеры» отпразднуют чемпионство.

Yardbarker: «Если «Пантеры» выиграют, Бобровский станет MVP»

— Бобровский — фаворит в гонке за «Конн Смайт Трофи», призом MVP плей-офф. Если «Флорида» действительно выиграет Кубок Стэнли, большая часть заслуг будет у вратаря «Пантер».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Sportsnet: «Парень в воротах почти непробиваем»

— У «Пантер» есть рецепт победы над «Эдмонтоном». «Флорида» — более сложная и оборонительная команда с лучшим вратарем, лучшей структурой, которая стабильнее и последовательнее. И если вам удастся получить шайбу внутри почти идеальной системы, которую строят «Пантеры», то дальше в воротах вас ждет парень, который почти непробиваем.

The Score: «Великолепие Бобровского показывает — нельзя предсказать вратарей»

— Это тот же Сергей Бобровский, про которого говорили, что он проваливается в плей-офф. Тот же парень, который, несмотря на свою зарплату в 10 миллионов долларов в год, казалось, вот-вот будет заменен «Пантерами» 20-летним новичком, а потом 30-летним вратарем из АХЛ. Тот же Бобровский, который большую часть своего времени во Флориде был доказательством концепции «почему вы не должны платить вратарям большие деньги».

Теперь он главный фаворит в борьбе за «Конн Смайт Трофи».

Сергей Бобровский (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Эдмонтона&raquo;. Бобровский дал «Эдмонтону» один шанс на победу, но потом был идеален. «Флорида» еще на шаг ближе к Кубку Стэнли

The Athletic: «Бобровский — звезда первых двух периодов»

— В трех играх серии Бобровский пропустил четыре гола, а третий матч стал самым большим испытанием, с которым ему пришлось столкнуться. Он сделал 13 сейвов в первом периоде (пять при игре в большинстве), справившись с бросками Бушара, Драйзайтля и Макдэвида во время реализаций лишнего со стороны «Эдмонтона», а затем еще 15 во втором.

Но действительно он показал свою ценность при счете 1:1 во втором периоде — когда совершил потрясающие сейвы после бросков Хаймана и Макдэвида. Спустя 38 секунд Тарасенко сделал счет 2:1.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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