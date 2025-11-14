Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным

14 ноября, 11:00
«Флорида» и «Вашингтон» не могут похвастаться результатами на старте сезона. На сегодняшний день обе команды идут примерно по графику «очко за игру» и начинают серьезно отставать от зоны плей-офф. Совершенно к другим исходам оба клуба приучили болельщиков в прошлом сезоне.
Сегодняшнюю встречу «Вашингтон» начал гораздо активнее соперника. Результат — первый гол в матче. Брендон Дюхейм удачно подставил клюшку после наброса Расмуса Сандина. Канадский форвард отличился уже в третьей игре подряд, хотя до этого у него было 14 матчей без голов.
Несмотря на преимущество по статистике, на первый перерыв команды ушли при равном счете. Эван Родригес остался совсем один перед воротами «Вашингтона», чем с удовольствием и воспользовался. «Столичные» вели в счете сегодня лишь 28 секунд.
Во втором игровом отрезке отлично себя проявил вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов. Несколько раз голкиперу удалось спасти свою команду от неминуемого гола. После обмена из «Коламбуса» Тарасов отлично справляется с ролью бэкапа Сергея Бобровского. Причем у номинального второго вратаря «Флориды» статистика даже лучше, чем у первого. Проблема Тарасова заключалась в победах: до сегодняшнего дня он провел четыре матча в сезоне — все завершились неудачно.
Зато не сможет себе занести в актив второй период Логан Томпсон. Его вину можно отыскать в обеих пропущенных шайбах команды: сначала не среагировал на подправление Коула Швиндта, затем выпустил шайбу после не самого сложного броска.
В третьем периоде «Вашингтону» надо было отыгрывать отставание в два гола. Казалось, что самое время показать себя Александру Овечкину. Тем более к игре с чемпионами он подходил с серией из пяти очков в четырех матчах. Но сегодня Ови остался в тени и заработал показатель полезности «-2».
Зато отметился другой ветеран, хоть и из «Флориды». Брэд Маршан в заключительном периоде сделал два результативных паса и набрал свое 1000-е очко в НХЛ. На это ему понадобилось 1116 матчей. Кстати, после игры канадца поздравил сам Овечкин — они обменялись свитерами и сфотографировались вместе с Бобровским.
«Флорида» благодаря этой победе поднялась на 11-е место на Востоке. «Вашингтон» же продолжает пребывать на 15-й строчке. Правда, отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка.
petrovich555
кукушка хвалит петуха)...
15.11.2025
ГлавПатриот
Это шедевр))))) жаль мало кто оценит тонкий троллинг)
14.11.2025
ОстроV Zаячий
Только в моменте. Надо уметь переключаться.
14.11.2025
Mihhail
Как же тебя жаль. Ведь ты же со всем этим в голове - живёшь.... уууу
14.11.2025
Пан Юзеф
А то я начал сомневаться...
14.11.2025
petrovich555
спасибо за подтверждение, что на заячем острове ничего кроме рен-тв не ловит...
14.11.2025
ОстроV Zаячий
Это сговор. Заговор - это когда против кого-то. А здесь для кого-то.
14.11.2025
ОстроV Zаячий
Номерной Петрович, до сезона 23 - 24 такой статистики у Овечкина не было никогда. Как только Бекстрём окончательно закончил, плюс возраст Овечкина и его некоторые пристрастия дали о себе знать и за 44 игры он забросил 9 шайб, очень быстро были приняты меры. В этом и состоит могущество НХЛ и его бизнес.
14.11.2025
petrovich555
и только у зайца никаких затруднений не возникает)..чтобы не случилось - были договоренности...очередная попытка несколько сместить фокус от своего идиотизма до вселенского заговора)...
14.11.2025
Пан Юзеф
То есть, вы точно не ошиблись, утверждая, что заговор имел место быть?
14.11.2025
ОстроV Zаячий
Вам могу признаться. Овечкин попал в трудную ситуацию. Не знаю, как они все будут из неё выпутываться. Если число шайб российским голкиперам по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном будет крайне малым, значит какие-то договорённости перестали иметь значение. Тоже и с шайбами в пустые ворота, но здесь надо смотреть. Хотя и тут есть признаки, что снимать вратарей при любой возможности для увеличения счёта у Овечкина уже не будут. Конечно всё будут сваливать на постарел и уже нет стимула, но это будет только подтверждать значение договорённостей существовавших полтора сезона. Значит есть попытка новыми результатами несколько сместить фокус от действительно резко возросшей результативности Овечкина за счёт российских вратарей, пустых ворот, голкиперов АХЛ и прочих удалений россиян на 4 минуты.
14.11.2025
Пан Юзеф
Как так вышло, что заговор НХЛ, позволяющий Овчкину забивать и забивать, опять не сработал? Как российский вратарь не дал Александру забить? Неужели его не предупредили? Или он не читал ваши сенсационные аргументы? Или заговор больше не действует? В чем причина?
14.11.2025
_Металлург_
Все по одной причине - п...болов никто не любит!
14.11.2025
petrovich555
"На словах он Лев Толстой а на деле - х.. простой".))
14.11.2025
Вислый в бане
Крыс молодчик.
14.11.2025
ОстроV Zаячий
То - то я смотрю вы все изминусились. Подгорает?
14.11.2025
Scallagrim
"Русский вратарь остановил «Вашингтон».--- Да как он посмел? Признать иноагентом.
14.11.2025
Сергей
Слабенький наброс, зайка. Незачет. Как то скучненько и даже нудновато.... Нет остроты и живости изложения.
14.11.2025
sakusda
у Маршана вид чувака,спустившегося за пивком в магазин по бырому
14.11.2025
Apei
500 голов скорее всего не выбьет, хотя шанс есть, пара сезонов ему доиграть осталось.
14.11.2025
VeryOldLazy
Прибьют же)) Фся фишка этого гапона в анонимности...
14.11.2025
h r
14.11.2025
petrovich555
напиши это на футболке и ходи на работу)....спасибо за признание, что ты способен только откладывать кирпичи))
14.11.2025
ОстроV Zаячий
Я могу продолжать. Кирпич за кирпичом.
14.11.2025
_Металлург_
Подтверждаешь звание главного п...бола СЭ? Был у нас аналитег, теперь есть мирдверьмяч.
14.11.2025
petrovich555
Точку в творчестве графомана способен поставить лишь психиатр.
14.11.2025
ОстроV Zаячий
После этого матча Алекса Лендстой задала несколько вопросов Александру Овечкину : - Александр, в прошлой игре Вам удалось наконец-то забросить в пустые ворота. С чем это связано? - Ну так сложилась игра, да и рекордная, и 900 - ая шайбы уже в прошлом. А почему вы спрашиваете? - Просто многих болельщиков интересует, почему в этом сезоне Вы всё ещё не забрасываете российским голкиперам. В прошлом сезоне, да и в позапрошлом у Вас это прекрасно получалось. Скажем в прошлом сезоне Вы на старте чемпионата 5 российским голкиперам забросили 7 шайб, все в первом периоде, а в этом сезоне, можно сказать уже 6 ваших соотечественников выходили против Вас, а шайб в их ворота мы до сих пор так и не увидели. Извините, что опять спрашиваю о неприятном, но с чем это связано? - Ну наверное потому, что я теперь везде рекордсмен и они по особому на меня настриваиваются. - И только? - Вы извините, мне пора, меня ждёт 30 см сендвич и ещё кое - что. Спасибо и играем в хоккей!
14.11.2025