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Сегодня, 16:45

«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском

Отдел хоккея «СЭ»
Сергей Бобровский в третьем матче «Флориды» против «Вегаса».
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь стал второй звездой третьего матча финальной серии.

По ходу третьего матча финала Кубка Стэнли на «Флориде» можно было поставить крест: поведя в счете, «Пантерз» отдали свою игру и за три минуты до конца основного времени проигрывали «Вегасу» в одну шайбу. Оставил команду в игре Сергей Бобровский, отразивший несколько опасных бросков. На последних минутах он покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку, и этот ход «Флориды» сработал — Мэттью Ткачак сравнял счет!

А в овертайме победу хозяевам принес Картер Верхэге. Что пишут в Северной Америке об игре «Флориды» и Сергея Бобровского? Там только восторг!

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Издание Las Vegas Review Journal особо выделило вклад российского вратаря и оценило прогресс в его действиях по ходу финала: «В этой игре 34-летний россиянин был куда больше похож на голкипера, что подходил к финальной серии в качестве главного претендента на «Конн Смайт Трофи», чем на того, кто защищал ворота «Пантерз» в первых двух матчах, состоявшихся на площадке «Вегаса». Бобровский продемонстрировал уверенность в себе и хорошие кондиции, делая один важный сейв за другим и тем самым сохраняя «Флориде» шансы на успешный исход, которого «Пантерз» в конечном счете добились в овертайме. Боб отразил 25 бросков, однако его влияние на результат было гораздо больше, чем это отражено в статистике».

«Было бы легко сказать, что негативный результат для «Вегаса» случился по той причине, что «Голден Найтс» слишком рано начали играть на удержание счета, однако в большей степени это было продиктовано тем, что гости не реализовали несколько по-настоящему качественных моментов, когда бросали по воротам Бобровского», — уверен автор The Hockey News.

Фото USA Today Sports

В восторге от Бобровского и болельщики. «За такую победу Бобровскому должны поставить памятник рядом с домашней ареной «Пантерз», — пишет пользователь под ником tarpsoffmclovin. Гол Верхэге Бобровский отпраздновал ярко, отправившись к своим партнерам в центр площадки. «Посмотрите, Боб был просто счастлив от того факта, что ему не пришлось играть четыре овертайма, как с «Каролиной», — шутит TheMERCERnary91.

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Кто-то вообще сравнивает российского вратаря с популярным героем фильмов. «Боб вернулся и снова был похож на Супермена», — впечатлился su11yboy. Особый вклад Бобровского отмечает и CharlesLiu12: «Еще до начала серии было очевидно, что Боб способен вытащить на себе как минимум одну игру». Krizhna19 слишком категоричен: «Если бы не Бобровский, то сейчас «Вегас» вел бы в серии 3:0. Это была какая-то странная победа, ведь моментами казалось, что полевым игрокам «Пантерз» плевать на результат».

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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