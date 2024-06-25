«Сегодня Бобровский был зверем». А Макдэвиду надрали задницу. В Америке бурно реагируют на победу «Флориды» в Кубке Стэнли

Обзор североамериканских СМИ и соцсетей.

«Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Важную роль в этом достижении сыграли россияне: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Одним из первых «пантер» поздравил аккаунт «Анахайма».

«Добро пожаловать в клуб, «Флорида», — отметили в соцсетях «Дакс», имея в виду клуб обладателей кубка.

Хоть в НХЛ вновь запретили везти Кубок Стэнли в Россию, личный аккаунт трофея (да, есть и такой) не мог не отметить отдельно игру российского вратаря.

«Твое имя на кубке, Бобровский», — написал аккаунт Кубка Стэнли.

В соцсетях самой НХЛ также отметили россиян, разместив два поста с фотографиями Тарасенко и Бобровского.

Некоторые пользователи из Сент-Луиса обратили внимание, что этот трофей должен быть их: Мэттью Ткачак родом из Сент-Луиса, Владимир Тарасенко почти стал легендой клуба.

«Ткачак передает Кубок Стэнли Тарасенко, это должны были быть мы!!!» — написал юзер Julio Hashem.

Мэттью Ткачак. Фото USA Today Sports

Таких постов после финальной сирены было действительно много.

После трех неудачных матчей Бобровский провел поистине легендарную седьмую игру серии, за что удостоился похвалы от североамериканских журналистов.

«Я знал, что новость о том, что Боб пропускал тренировку перед матчем, — это плохо для «Эдмонтона». Сегодня вечером он был зверем. Удивительная серия», — написал экс-игрок НХЛ, а ныне ведущий подкаста Spittin' Chiclets Райан Уитни.

Страшно представить, что чувствуют игроки «Эдмонтона» после такого поражения.

Пользователи соцсетей активно стали репостить запись Коннора Макдэвида 11-летней давности.

«Очень больно спать», — написал тогда 16-летний Макдэвид.

Вероятно, похожие эмоции он испытывает и сейчас. Сочувствуют ему и обычные пользователи.

«Представьте лицо Макдэвида, который на протяжении восьми часов полета будет смотреть на спинку соседнего кресла, а рядом с ним будет сидеть «Конн Смайт Трофи», — написал пользователь NickZararis.

Решение по призу «Конн Смайт Трофи» вызвал бурное обсуждение среди журналистов.

«Я вижу реальную проблему в выборе MVP. Макдэвид — один из лучших хоккеистов всех времен, но он не набрал ни одного очка в последних двух матчах и был особенно незаметен сегодня, в главной игре столетия. Ему надрали задницу», — отметил журналист The Athletic Джош Йох.

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

«Макдэвид заслуживает выиграть «Конн Смайт», но не набрать ни одного очка в последних двух матчах — не лучший показатель для лучшего хоккеиста лиги», — написал журналист Дрю Ливингстон.

Один из пользователей верно задался вопросом: а что делать Коннору с этой наградой?

«Макдэвид ее заслужил, но что вообще делать с «Конн Смайт Трофи», если ты проиграл? Нет шансов, что ты можешь поставить его у себя дома, верно?» — написал юзер BarstoolBigCat.

В комментариях под его постом люди сошлись на том, что Макдэвиду придется ждать завоевания Кубка Стэнли, чтобы без зазрения совести поставить приз MVP у себя дома.

Большинство журналистов после матча просто восхищались хоккеем.

«Чертова игра. Воины. Все они. Хоккей побеждает. Поздравляю «Флориду» с невероятным сезоном», — написал экс-хоккеист и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт.

Такие же эмоции выразил и инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Кубок Стэнли — самый сложный трофей в профессиональном спорте. «Пантерз» вновь это доказали. Захватывающая серия», — отметил ЛеБрюн.