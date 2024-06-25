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Сегодня, 10:10

«Звучит хорошо». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»

Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Сергей Бобровский с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
Александр Барков с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
Дмитрий Куликов (№ 7) и Аарон Экблад.
Фото USA Today Sports
Командное фото чемпионов: Сергей Бобровский (крайний слева), Дмитрий Куликов (№7) и Владимир Тарасенко (№10) вместе с партнерами празднуют победу в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский с болельщиками.
Фото USA Today Sports
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Трое россиян стали чемпионами НХЛ-2024.

Кубок Стэнли и MVP плей-офф

«Флорида» победила «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии на своем льду в Санрайзе (2:1). «Пантерз» выиграли Кубок Стэнли впервые в истории. Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко — важные игроки чемпионской команды Пола Мориса.

«Флорида» и «Эдмонтон» провели увлекательное противостояние, по очереди собрали по три победы в разном стиле. Команда Коннора Макдэвида отыгралась с 0-3 и остановилась в шаге от одного из самых захватывающих сюжетов в истории НХЛ. «Ойлерз» не вернули Кубок Стэнли в Канаду в первом финале своего капитана и главной звезды всей лиги.

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; на&nbsp;церемонии награждения после победы в&nbsp;Кубке Стэнли. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

«Пантерз» в 31-летней истории выходили в финал трижды, в 1996 году и теперь дважды подряд. Команда Мориса завоевала кубок после поражения в главной серии предыдущего сезона и в этом повторила путь «Эдмонтона» Уэйна Гретцки (1983/1984) и «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгения Малкина (2008/2009).

«Флорида» забрала титул после трех неудачных попыток закрыть финал с болезненными поражениями. В седьмом матче команды быстро обменялись голами, а победный выпад хозяев льда во втором периоде начался со спасения Куликова. Защитник вынес шайбу из створа своих ворот, Картер Верхэге отпасовал на Сэма Райнхарта, тот добрался до чужой зоны и пробил Стюарта Скиннера.

«Пантерз» здорово сохраняли преимущество, пока тренер-новичок «Ойлерз» Крис Кноблаух выпускал Макдэвида с Леоном Драйзайтлем фактически через смену. Бобровский совершил несколько ключевых спасений, партнеры приходили на помощь вратарю. После финальной сирены игроки бросились обнимать своего голкипера.

Бобровский вместе с капитаном «Флориды» Александром Барковым был одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку Кубка Стэнли. Три победы «Эдмонтона» в финале сместили внимание на Макдэвида. Капитан «Ойлерз» набирал по четыре очка в четвертом и пятом матчах, но остался без баллов за результативность в шестом и седьмом.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка

Макдэвид закончил плей-офф с 42 очками (восемь голов и 34 передачи) в 25 матчах. Больше в одном Кубке Стэнли набирали только две легенды — Гретцки (дважды, рекорд — 47) и Марио Лемье (44). Коннор прошел достижение Евгения Малкина для лучших бомбардиров плей-офф в этом веке (36 очков в 2009 году) и рекорд Гретцки для ассистентов. Центрфорвард стал всего шестым игроком в истории НХЛ, получившим «Конн Смайт» после поражения в финале.

«Бобби! Бобби!» — скандировали болельщики «Флориды» на арене в Санрайзе, пока босс лиги Гэри Беттмэн объявлял обладателя приза самому ценному игроку. Макдэвид выглядел опустошенным после сирены, покинул каток после командного рукопожатия и первым делом в общении с журналистами понятно описал свои чувства: «Отстой, отстой».

Финал Кубка Стэнли приезжает во Флориду пять лет подряд, и в третий раз трофей остается в этом южном штате. Барков стал первым финном (и даже первым русским финном), кто поднял главный приз НХЛ.

Александр Барков с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

«Много кто заслужил, но Бобби — первый»

«Флорида» за последние три года прошла удивительный путь. «Пантерз» выиграли регулярный чемпионат в 2022-м и уступили в плей-офф соседям из «Тампы» на ее пути к третьему подряд финалу после двух титулов. В первом сезоне с тренером Морисом команда пробилась в Кубок Стэнли и стала главным открытием весны, но не очень убедительно смотрелась в решающей серии с «Вегасом». Теперь флоридцы выглядели одним из фаворитов. Генменеджер Бил Зито перестроил состав, который в этом году принес клубу первое в истории чемпионство.

35-летний Бобровский и 33-летний Куликов впервые стали обладателями Кубка Стэнли, 32-летний Тарасенко — один из тех, кто ранее брал этот трофей с другим клубом. Сергей дошел до мечты о чемпионстве за 14 сезонов в НХЛ, пять из них — с «Пантерз». Дмитрий играет в лиге 16 сезонов и семь из них в начале карьеры провел во «Флориде», затем защитник сменил семь клубов и вернулся прошлым летом. Владимир выступал 11 из 12 сезонов в «Сент-Луисе» и стал чемпионом в 2019-м, в начале 2023-го начал поиск новой команды-претендента и после неудачной попытки с «Рейнджерс» через «Оттаву» добрался до цели.

Дмитрий Куликов с Кубком Стэнли. После 16 лет в Америке Куликов взял Кубок Стэнли! И спас «Флориду» в решающем моменте финала

Вместе с ними мечту реализовал тренер Морис, капитан Барков, Мэттью Ткачак и другие звезды этой «Флориды». Барков после круга с кубком Стэнли передал его Бобровскому. В этом Сергей тоже стал уникальным, никогда ранее вратарь не получал приз на церемонии сразу от капитана.

«Не ожидал даже. Не имел представления, насколько он тяжелый. Потрясающее чувство», — сказал Барков о награждении. На вопрос о Бобровском форвард заметил: «У нас много кто заслужил, но Бобби — первый».

Морис, Ткачак и все остальные весь сезон отмечали вратаря, капитан — тоже. Так что его выбор не удивил.

«Он заслужил это, он столько времени в лиге, наш лидер и лучший игрок в команде долгое время. Думаю, он заслужил это. Его игра невероятна. Он выглядел потрясающе каждый матч весь год. Он — значимая причина, почему мы выиграли», — заметил Барков, ставший чемпионом после 11 лет во «Флориде».

Ткачак за два года после обмена из «Калгари» стал одним из любимцев публики. На важных матчах его традиционно поддерживает все семейство — отец Кит с матерью, брат Брэди из «Оттавы» и не только. Дополнительную поддержку канадцу слал звезда НБА Джейсон Тейтум, с которым хоккеист был одноклассником в одной из школ Сент-Луиса. Тейтум стал чемпионом с «Бостоном» (после 4-1 с «Далласом»), Мэттью в финале потребовалось на две игры больше.

«Это нечто. Не думаю, что мы осознали, чего только что добились. Каждый раз, когда смотрю на этот трофей, становится все лучше и лучше», — сказал Ткачак.

Морис выиграл Кубок Стэнли после наибольшего для тренеров числа матчей до первого титула. Специалист провел 1985 игр (1848 в регулярном чемпионате, 137 в плей-офф). В карьере канадца, работавшего в локаутном сезоне-2011/12 с магнитогорским «Металлургом», это третий финал. Два предыдущих — с «Каролиной» против «Детройта» в 2002-м и «Флоридой» в прошлом году. И вот теперь — особенный момент.

«Они играли свободно, вот что я запомню об этой игре. История была бы написана иначе, если бы мы не победили, но под самым большим давлением они нашли в себе смелость играть с некоторой свободой, разыгрывать, двигать шайбу. Они могут сказать: «В седьмой игре финала Кубка Стэнли я был на высоте», — сказал Морис.

Командное фото чемпионов: Сергей Бобровский (крайний слева), Дмитрий Куликов (№7) и Владимир Тарасенко (№10) вместе с партнерами празднуют победу в Кубке Стэнли.
Фото USA Today Sports

«Все это определенно того стоило»

Бобровский вместе с другими звездами «Флориды» начал выходить в эфир со льда во время награждения. Из-за первого интервью он даже немного опоздал на командное фото — появился в кадре последним из чемпионов.

«Звучит хорошо. Я очень счастлив. Я благодарен Богу за эту возможность, за этот опыт. Снова: без него я ничто. Я посвящаю эту победу ему, я просто благословлен», — сказал россиянин после вопроса, нравится ли ему сочетание «Сергей Бобровский — обладатель кубка Стэнли».

О пройденном пути вратарь заметил: «Это не было легко, это было нелегко, но это того стоило, все стоило этого. Каждый день, каждая минута работы — все работало на этот момент. И хочу насладиться этим».

«Было непросто после того, как они сделали счет в серии 3-3, мы проиграли трижды подряд. Но мы все думали, что должны пройти это, чтобы стать настоящими чемпионами. Мы должны были пройти это, пережить, справиться с соперником, с этим противником, чтобы стать настоящими чемпионами», — сказал также Бобровский.

На вопрос о мыслях в седьмом матче Сергей заметил: «Просто один момент. Была невероятная энергия, которую давали нам болельщики. Все быстро, напряжение, эмоции, все было близко и очень весело. Очень много веселья».

Сергей Бобровский и&nbsp;Владимир Тарасенко после первого матча финала &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;. «Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»

Отдельные слова — о болельщиках: «Они заслужили этот кубок. Они были потрясающими не только эти два года, а все время, что я здесь. Наших болельщиков здесь все больше и больше. Нам это нравится, мы признательны за это. Считаю, они заслужили это».

Разговор с Бобровским тележурналист Эмили Каплан закончила обменом благодарностью на языке собеседника: «Спасибо!» После этого Сергей поспешил к команде на общее фото, а затем «Флорида» продолжила празднование. Куликов заложил еще один круг с кубком Стэнли, на лед вышли семьи хоккеистов.

Сергей Бобровский с болельщиками.
Фото USA Today Sports

«Чтобы стать настоящими чемпионами, вы должны пройти трудности»

Бобровский после матча был готов благодарить всех, а партнеры по команде — обнимать его. Сергей постоянно отмечал роль болельщиков, а они —скандировали его имя. Отдельное вдохновение для вратаря — семья, жена и дочь. За день до седьмого матча он получил возможность пропустить тренировку и перезагрузиться.

«Я пытался отрезать все внешнее, просто успокоиться, расслабиться и сосредоточиться на одном броске в один момент. Думаю, очень здорово, что я вчера не катался. Тренер вратарей предложил мне просто отдохнуть, уйти. Я отправился домой и играл со своей дочерью. Она мое вдохновение. Просто расслабиться, перезагрузиться, прийти этим утром на раскатку и быть готовым. Чтобы стать настоящими чемпионами, вы должны пройти через трудности. В такой момент вы должны быть вместе, собраться и сделать работу. Мы не боялись допустить ошибку. Мы играли свободно», — сказал Бобровский.

Сергей в интервью на льду от вопроса к вопросу делился переполнявшими его эмоциями. И добавлял красок в чемпионское празднование.

«Определенно это изумительный момент. Всю жизнь мы работаем для этого. И вот мы получили это. Потрясающе. Хочу поблагодарить Бога за эту возможность, за этот опыт. Это удивительно», — подчеркнул вратарь.

О значении момента, когда Барков передал ему Кубок Стэнли, россиянин заметил: «Это потрясающе. Как говорил, я мечтал о таком всю жизнь. И вот мы здесь. Даже поверить не могу».

И снова про испытания чемпионов, о чем голкипер сказал: «В этом дело. Чтобы стать настоящими чемпионами, вы должны пройти через трудности. Мы проиграли три матча подряд, это было нелегко. Но мы оставались вместе, у нас отличный коллектив, мы все ценим друг друга. И сегодня мы работали друг за друга, вот результат».

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

В еще одном интервью на льду Бобровский оценил силу своей команды и стойкость соперника. И снова принимал и раздавал благодарности.

«Поздравляю всех. Это невероятно крутой сезон. Мы бились до конца. Отдаю должное сопернику, они дали нам бой. Это финал, это финал Кубка Стэнли, не могу даже объяснить, насколько я счастлив сейчас», — сказал Сергей.

На вопросы о главном факторе успеха и эмоциях вратарь ответил: «У нас отличный коллектив. Мы выходили и бились друг за друга. И мы сделали это, чему очень рады. Это потрясающе, невероятно. Я даже не могу выразить это словами».

Бобровский заметил, что пытался отбросить неудачные моменты этой серии и опыт прошлогоднего финала: «Я старался всегда быть в моменте, не слишком забегать вперед или смотреть далеко назад. Просто жить каждым моментом, отдавать все самое лучше команде».

Голкипер также назвал главное, чем запомнится этот Кубок Стэнли, и снова оглянулся на заполненный счастливыми людьми каток: «Думаю, какими сплоченными мы были, через что прошли, эти эмоции. Просто посмотрите, это не описать».

В этот момент в кадр к Бобровскому подъехал автор победного гола Сэм Райнхарт. «Игрок Зала славы», — прокричал форвард и похлопал обладателя двух призов лучшему вратарю лиги по плечу. Две «Везины» в «Коламбусе», кубок Стэнли с «Флоридой» — российский вратарь теперь точно настоящая легенда.

«Я люблю вас всех. Знаю, многие люди меня поддерживают. Я вернусь домой, в Россию. Люблю вас всех, люблю всех болельщиков во Флориде и благодарен за всю поддержку. Это просто изумительный момент», — сказал Бобровский на предложение оставить обращение ко всем заинтересованным зрителям.

Александр Барков (хоккей)
Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Коннор Макдэвид
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Пол Морис
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