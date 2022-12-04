Конец мечте? Русский форвард бился в закрытую дверь, чтобы попасть в НХЛ, но все рушится на глазах

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

В Челябинске прошел Кубок вызова МХЛ. На трибунах собралось больше пяти тысяч зрителей, что очень неплохой показатель, доказывающий, что подобные встречи лучше проводить в регионах. Особенность выставочного матча в том, что у молодежи желания выиграть гораздо больше, чем у взрослых ребят. И не удивляйтесь, что на льду вспыхивали потасовки, а на последних минутах омич Антон Казачек бросился под сильнейший бросок, рискуя получить травму. «Восток» победил второй раз подряд, отчасти из-за того, что там был более интересный подбор игроков, отчасти потому, что ребятам из уральских и сибирских команд гораздо интересней участвовать в подобных матчах. В команде Западной конференции было много представителей от Москвы, Санкт-Петербурга, они уже «устали» от внимания, хотя и непонятно, когда успели пресытиться.

Нет вопросов и к игре, и к организации, но все равно шоу нуждается в реформе. Из Кубка вызова можно сделать нормальную встречу лучших молодых игроков всей страны. Представьте, если бы в Челябинске приехали все те, кто еще по возрасту имеет право играть в МХЛ. Прохор Полтапов и Данила Юров, Никита Гребенкин и Даниил Орлов, Станислав Яровой и Никита Буруянов, Дмитрий Бучельников и Никита Сусуев. Такой матч и продавать можно, и активности вокруг встречи пользовались бы популярностью. Конечно, нарушится принцип, который важен для МХЛ, когда приезжает как минимум один представитель от каждой команды, но этим легко пожертвовать. В конце концов ценность вызова будет гораздо выше. Но челябинцам все понравилось. Зрители с удовольствием смотрели игру, поддерживали «Восток» по понятным причинам и очень радовались. Через год можно попробовать новый формат.

Обмен

СКА забирает у «Сочи» защитника Никиту Зоркина, который в этом сезоне внезапно вышел на приличный уровень и был лидером южного клуба. Рассказывают, что прошлым летом защитник мог сменить систему. «Металлург» предложил хорошие деньги хоккеисту, но сочинцы внезапно повторили шикарное предложение и оставили Зоркина. Теперь понятно, в чем была идея. СКА отдает взамен Никиту Ващенко, который хоть когда-то и играл в различных сборных, но в нынешнем сезоне провел лишь пару матчей в ВХЛ и больше нигде не был задействован.

Странная сделка? Безусловно. Причем вопросов к питерским армейцам гораздо больше. Да, команда столкнулась с кадровыми проблемами, какие-то хоккеисты получили травму, но в соответствующем списке только один защитник — Степан Фальковский. Осталось еще человек десять, не считая «СКА-Неву» и молодежные команды, которые могли бы получить шанс сыграть на взрослом уровне. Например, очень перспективен Арсений Коромыслов, добавил Кирилл Кирсанов, а ведь никуда не делись Игорь Ожиганов, Александр Никишин, Андрей Педан, Роман Рукавишников. Какой смысл брать еще одного хоккеиста, который проведет несколько матчей и осядет в ВХЛ. Нет, Зоркин вполне может стать игроком основного состава, никто не спорит. Но быть лидером «Сочи» и быть лидером СКА — разные вещи. Посмотрите хотя бы на Никиту Попугаева, у которого в шести матчах только две передачи (заработанные в одной встрече), а игровое время сократилось до 7 минут. Плюс только один. Сейчас в «Сочи» подтянут еще несколько игроков из «Капитана», и молодежь получит ценный опыт. Но разве это настоящая задумка?

Травма

Нападающий Михаил Мальцев не сможет появиться на льду как минимум до февраля. Хоккеист, который летом подписал новый двусторонний контракт с «Колорадо» на небольшую сумму, получил повреждение в игре АХЛ. В одном из моментов соперник коньком попал ему по ноге, порезал ее и, несмотря на то, что врачи быстро оказали помощь, углубленный анализ показал, что задеты важные мышцы. Два месяца без хоккея — это печально для любого спортсмена, но в случае с Михаилом все гораздо тяжелей.

Мальцев подписал невыгодное для себя соглашение, надеясь на то, что случится прорыв в карьере. Он заранее обговорил возможность вернуться в Россию, но демонстративно не пользовался пунктом в контракте, прилагая все усилия, чтобы пробиться в НХЛ. Там старания не особо ценили. Поездка с командой в Европу не принесла пользы — минимум игрового времени, а далее новый перевод в АХЛ. У «Орлов» Мальцев по-прежнему лидер, но для тренеров «Эвеланш» это не является аргументом. Михаил не сдается, работает, однако есть ощущение, что все впустую. А тут еще и повреждение, которое точно помешает ему в карьере. При этом игрока ждали в «Спартаке», ведь права на хоккеиста перешли красно-белым после знаменитой сделки с участием Александра Никишина. И руководство предлагало очень неплохие деньги, но у форварда были другие планы.

Сейчас же тема с возвращением закрыта, а перспективы пробиться в состав «Колорадо» стали еще более туманными. Конечно, в феврале сезон в НХЛ не завершается, будут еще возможности, но вероятность того, что Мальцев добьется желаемого, существенно снижаются. Михаил прекрасно знает расклады, абсолютно точно взвешивает все плюсы и минусы и примет решение сознательно. Но очень жаль, что талантливый форвард тратит время на то, чтобы пробиться в закрытую дверь.