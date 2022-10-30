Русский форвард не готов к НХЛ — получил две травмы за четыре матча. Ему пора домой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Резкость

«Барыс» приехал в Уфу и легко лег под «Салават Юлаев», уступив со счетом 1:5. Для команды Андрея Скабелки это уже пятое поражение подряд, но самое печальное, что почти во всех играх даже и интриги не было. Может быть, в Новосибирске еще какой-то сюжет присутствовал, но в остальных встречах для казахстанской команды все довольно быстро заканчивалось. Главный тренер раздражен, после очередной неудачи он заявил, что в команде «очень много пассажиров» и в клубе начнут принимать меры.

Первой жертвой стал защитник Кристофер Биграс, внесенный в список отказов. Виноват ли он? Только в том, что от него были завышенные ожидания. Конечно, когда тебя зовут в качестве атакующего защитника для большинства, то одна голевая передача в 23 матчах не может устроить. Да и показатель полезности — «минус 8», второй среди коллег по обороне. Но Кристофер никогда много очков и не набирал. Да, в сезоне-2014/15 на его счету более 70 баллов в лиге Онтарио. Но это когда было-то! Кроме того, статистику на молодежном уровне нужно забывать, когда приглашаешь хоккеиста во взрослую лигу, где непростой календарь. За несколько лет до переезда Биграс не забрасывал более трех шайб за сезон. Такое ощущение, что перед внесением хоккеиста в список отказов в клубе посчитали, сколько будет стоить расставание, и выбрали самый выгодный вариант. Но проблема не решится. Кто будет забирать 19 минут, что проводил легионер на льду?

Клуб ошибся с вратарем, Юлиус Гудачек не спасает и оставляет команду без шансов уже в самом начале встречи. Плюс очень нестабильны местные хоккеисты, да и к Линдену Вею с Энтони Луисом много вопросов. «Барыс» ведь играл неплохо, не случайно даже шесть поражений подряд не выбили их из зоны плей-офф. Надо искать вратаря, прежде всего. Иначе так и будут кувыркаться.

Травма

Нападающему «Рейнджерс» Виталию Кравцову пора возвращаться домой. В матче против «Далласа» он провел на льду всего пять минут, а первый же силовой прием против Виталия закончился травмой российского форварда. Возможно, там было нарушение со стороны хоккеиста из Техаса, но, знаете, таких моментов в каждой встрече с десяток, однако хоккеисты поднимаются на ноги и продолжают играть как ни в чем ни бывало. Кравцов же уходит в раздевалку. Никто теперь не знает, как долго он будет лечиться.

Vitali Kravtsov heads to the #NYR locker room after this ugly collision. pic.twitter.com/1wHGgoYf2T — Jonny Lazarus (@JLazzy23) October 29, 2022

Трудно понять, что заставляет руководство «Рейнджерс» держать игрока в составе. В чем смысл? Кравцов, безусловно, техничный хоккеист, но таких сотни, и ни у кого из них нет шансов в НХЛ. Потому что там выступают разноплановые спортсмены. Слышал от многих, какие сильные ребята там играют, даже те, у кого с виду габариты самые скромные. Алексей Марченко как-то рассказывал, что считался самым мощным в ЦСКА, но приехав в фарм-клуб «Детройта», оказался самым слабым. Разрыв можно сократить только постоянными занятиями в зале, хорошей и длительной подготовкой, многочасовой работой.

Но Кравцов не из таких. «Железо» он не любит, готовится по своим планам, так как все знает лучше других. И отсюда постоянные повреждения при любом столкновении. Надо уже признаться себе, что в той лиге все слишком крупные и сильные, будущего у него там нет. Вылечится — получит новое повреждение. И играть не будет, и вокруг все смеются. А в «Тракторе» Виталия ждут. Для него есть деньги, в КХЛ не такие жесткие ребята, и лучше скорее сделать правильный выбор и вернуться.

Серия

В семи последних матчах «Витязь» потерпел шесть поражений. Хорошее начало сезона позволяет команде еще биться за место в плей-офф, но такими темпами скоро придется барахтаться между 8-м и 10-м местами. Накануне еще и уступили дома минскому «Динамо», хоть и в серии буллитов, но соперник-то сам далеко не в идеальном состоянии.

Что с командой, учитывая, что к вратарям вообще никаких претензий? Максим Дорожко по-прежнему великолепен и делает в каждой встрече с десяток серьезных спасений. Вечером генеральный менеджер Игорь Варицкий дал небольшое интервью, в котором осторожно покритиковал тренерский штаб. Мол, в таком графике нужно уметь правильно восстанавливаться, а штаб этому не придает значения. Это правда. Бывал на некоторых тренировках и раскатках команды. Очень тягостное зрелище. Такое ощущение, что только в Балашихе сейчас живы старые советские традиции, когда хоккеисты на льду находятся часа по два. Никакого темпа, какие-то собрания во время занятия. Я уставал, сидя на трибуне. Говорят, что и собрания идут примерно в таком темпе. Если помощник Буцаева Александр Завьялов свою часть проводит быстро и эффективно, то главный держит хоккеистов очень долго, некоторые начинают засыпать.

Но по большому счету ничего удивительного в неудачах команды нет. В сентябре им очень сильно везло. Команда выиграла четыре домашние встречи подряд, и только разгром «Барыса» был справедлив. В остальных встречах откровенно везло, да и Дмитрий Шикин показывал лучший хоккей в карьере. А сейчас судьба забирает то, что несправедливо получено тогда. «Витязь» играет точно так же, может быть, немного подсели ведущие хоккеисты. Возможно, если изменить тренировочный процесс, не держать их на стадионе гораздо дольше, чем нужно, то вернутся свежесть и азарт. Но для Буцаева это слишком серьезные перемены.