Клубы НХЛ поменялись русскими игроками. Какая судьба теперь ждет этих хоккеистов?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

В НХЛ состоялся обмен российскими игроками, который по большому счету не стал сенсационным. Мы уже писали, что нападающим Климом Костиным были недовольны в «Сент-Луисе», стороны не сходились во мнении о потенциале нападающего и руководство «Блюз» решило проблему коммуникации радикальным вариантом. Хоккеиста обменяли в «Эдмонтон», получив взамен Дмитрия Саморукова. Клим покидает организацию, на которую очень серьезно обижен. Уж слишком часто их обещания расходились с делом. Фактически форварду, выбранному в первом раунде 2017 года, так и не дали возможности проявить себя. Прекрасно помню, что на один из молодежных чемпионатов мира Костин приехал воодушевленный. Рассказывал, что в клубе пообещали поднять его в первую команду, если он проявит себя. Костин набрал восемь очков в пяти матчах, ехал в клуб радостный, но его моментально отправили в фарм-клуб и забыли.

В НХЛ Костин дебютировал только в сезоне-2019/20, и хотя довольно быстро забил, но больше четырех игр ему провести не дали. Лучшим в карьере Клима был прошлый сезон. Он провел 40 матчей, набрал девять очков, но при этом было видно, как хоккеист относился к происходящему. Мягко говоря, ему не нравилось ни время, ни задачи. В «Блюз» не рассматривали Клима как форварда первых двух звеньев, а в какой-то момент тренерам надоело спорить, и они сделали ставку на Алексея Торопченко, который был абсолютно всем доволен. При этом Костин еще раз продемонстрировал, что ценит организацию, подписав контракт на 750 тысяч нынешним летом. Мог бы уехать в Россию на совершенно другие деньги.

Что ждет Костина в «Ойлерз» — большая загадка. Хотя бы потому, что все знают о колючем характере игрока. Но шанс ему точно дадут. Для Дмитрия Саморукова вряд ли что-то изменится в жизни. Он осядет в фарм-клубе, и если получит шанс в первой команде, то лишь в случае травм ведущих защитников. Впрочем, «Нефтяники» также отправили хоккеиста в фарм-клуб.

Защитник Дмитрий Саморуков (в центре). Фото USA Today Sports

Проблема

Нападающий Михаил Мальцев не сумел пробиться в состав «Колорадо». Клуб выставил хоккеиста на драфт отказов, в ближайшие сутки игрока могут забрать, но, честно говоря, шансы на такой вариант невысокие. Хоккеист, подписавший этим летом новый контракт, намекнул в своем посте, посвященном событию, что у него есть некоторые опции, позволяющие избежать отправки в фарм-клуб. Ясно, что это расторжение контракта и возвращение в Россию. И сейчас такой вариант видится наиболее реальным.

Что получит любая команда НХЛ, забрав Мальцева? Крепкого игрока третьего или четвертого звена, не самого результативного, с хорошим процентом выигранных вбрасываний, но неидеальной игрой в обороне. Мы все очень любим Михаила, потому было бы неправильно врать и выдавать желаемое за действительное — таких, как он, в лиге очень много, а в Северной Америке всегда, за редким-редким исключением, лучше возьмут своего хоккеиста, чем иностранца.

При этом к работе Михаила в этом лагере вопросов ни у кого не было. Ему сказали сбросить несколько килограммов — он сделал. Нападающий работал по полной программе, никто ему не сможет предъявить никаких претензий. Но «Лавины» — очень сильная команда, где высочайшая конкуренция за место в нижних звеньях. В принципе, Мальцев может потерпеть. Снова начать в фарм-клубе, ждать шанса. Его зарплата в АХЛ — 200 тысяч долларов в год, это не самые большие деньги, но прожить можно. Но нападающему 24 года, в марте уже будет 25. Стоит ли терять еще один год? В КХЛ центры его уровня нужны. Правда, и тут возникнут сложности. Права на форварда перешли в «Спартак», контракты там предлагают маленькие, заработать можно лишь бонусами. Захочет ли Мальцев ехать в клуб, который претендует только на место в плей-офф? Но мы еще не знаем, какое решение примет хоккеист по своему будущему. Вдруг решит остаться в Северной Америке?

Матч

Сенсационно завершился матч в Омске, где «Авангард» принимал «Куньлунь» и проиграл со счетом 0:4. И не надо говорить о том, что команду Дмитрия Рябыкина подвело эмоциональное опустошение. Накануне игроки много отдали для победы над «Металлургом» и не смогли сосредоточиться. Ладно бы им досталась команда, претендующая на кубок, эти аргументы еще можно было принять. Но китайцы-то еще не закрепились в первой восьмерке. «Куньлунь» за два дня до этого играл в Мытищах с «Трактором», затем летел в другой город и выставил на игру три звена. Нет, формально четыре, только в последнем с краю играли два китайских защитника, а в центре — великолепный Джош Никколс, у которого 0+0 в семи матчах.

В третьей же линии выступал Гарет Хант, чья задача — как следует запугать соперников (и у него получилось). Тройка знаменитого тафгая в этом сезоне набрала шесть очков на троих, хотя все стабильно выходят на площадку. Плюс «Куньлунь» — команда, где генеральный менеджер не скрывает, что основная задача — натурализация хоккеистов, а не какие-то там спортивные задачи в КХЛ. Серьезная команда должна обыгрывать такого соперника дома, особенно учитывая, что те попали в другой часовой пояс и были немного не в себе.

Но у хозяев опять ничего не получалось в атаке.

«Что-то происходит с нами, когда мы пропускаем», — качал головой Дмитрий Рябыкин. Но на дворе середина октября, команда провела 16 матчей, и это только официальных, а ведь еще и летом было 10 игр. Пора бы уж понимать проблему и решить ее.

«Куньлунь» стоит похвалить. Рассказывают, что главный тренер Грег Айрленд, прекрасно понимая особенности клуба, тем не менее старается держать жесткую дисциплину. В команде, конечно, полно игроков, которые знают плюсы жизни в Москве с неплохими деньгами, но все они побаиваются вести разгульный образ жизни. Нет пока и таких, кто осознавал бы, что он значит для «Куньлуня» больше, чем клуб для них. Не исключено, что мытищинцы еще преподнесут сюрпризы, но таким, как «Авангард», нельзя терять очки в очной встрече. Зачем вы тратите столько, если не можете обыграть сборную АХЛ и ECHL, причем далеко не лучший ее вариант?