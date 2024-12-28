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28 декабря, 23:00

«Пришло мое время». Овечкин не играл с ноября, но теперь возвращается в погоню за Гретцки

Овечкин впервые после травмы сыграет за «Вашингтон» против «Торонто»
Егор Сергеев
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин готов вернуться после травмы.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Сколько осталось до рекорда?

Александр Овечкин снова в строю! 39-летний российский нападающий попал в заявку «Вашингтона» на матч с «Торонто», который состоится в воскресенье в 3.00 мск на «Скоушабэнк-арена». В честь возвращения капитана «Кэпиталз» опубликовали целый трейлер.

Не играл больше месяца

Овечкин получил обидную травму 19 ноября в матче с «Ютой». 39-летний нападающий в третьем периоде столкнулся с форвардом соперника Джеком Макбейном и смог покинуть лед только при помощи партнеров по команде. Позднее в «Вашингтоне» сообщили, что россиянину диагностировали перелом левой малоберцовой кости и он пропустит четыре — шесть недель.

Травма стала самой серьезной в карьере россиянина. За 20 сезонов в НХЛ он никогда не пропускал такое количество матчей (16) — по данным сайта лиги, максимальный пропуск Овечкина до этого составил 10 дней (6 игр) в 2009 году из-за травмы верхней части тела.

Сам Александр тяжело переживал паузу: «Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был тяжелый месяц: тренировки, просмотр встреч, всегда хочется помочь своим партнерам по команде победить. Теперь пришло мое время. Я много тренируюсь, катаюсь на велосипеде. Весь персонал проделал огромную работу, помогая мне восстановиться... Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Такого не заменить». Овечкин возвращается к гонке за Гретцки

Также россиянин положительно отозвался о своей команде — без него «Вашингтон» в 16 матчах одержал 10 побед: «Ребята отлично справились без меня. Сейчас они играют хорошо, так что не знаю, какую игру буду показывать сам. Тренировки — это одно, но в играх другая скорость, другая интенсивность. Нужно просто быть умным и играть правильно», — заявил Овечкин.

Одноклубники уже в восторге от грядущего возвращения россиянина: «Его невозможно заменить. Его личность невозможно заменить, его присутствие невозможно заменить и все такое. Его способности на льду, его результативность — ему нет равных. Я играл со многими парнями. Нет ни одного человека, похожего на него», — сказал сайту НХЛ защитник «Кэпитал» Джон Карлсон.

Другой игрок «Вашингтона» Расмус Сэндин солидарен с партнером: «Ови — огромная часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами. Алекс наш капитан и лидер, поэтому его возвращение очень много значит. Его не было в составе последние несколько недель, но даже в спортзале он был хорош! Овечкин все еще заряжает нас хорошей энергией и подбадривает ребят».

Погоня за Гретцки возобновляется

Печально, но самая тяжелая травма в карьере подкралась к Овечкину в максимально неподходящий момент. Александр в нынешнем сезоне набрал суперформу — в 18 матчах отличился 15 раз, довел общее количество голов в НХЛ до 868 и приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки (894) на расстояние в 26 шайб.

Некоторые оптимисты считали, что такими темпами Овечкин мог побить рекорд чуть ли не до Нового года — однако травма спутала все планы. При этом даже Гретцки поддержал Александра: «То, что делает Овечкин, — невероятно. Я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это хорошо для спорта в целом и прекрасно для хоккея. Надеюсь, я смогу присутствовать, когда он побьет рекорд, и пожать ему руку. Но еще более важно, что сделала его команда. Забрасывать шайбы — это одно, но когда ты побеждаешь, становится еще веселее», — цитировал легендарного канадца портал Daily Faceoff.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед

Да и лига не перестала верить в россиянина. В середине декабря стало известно: в НХЛ разработали план празднования обновленного рекорда. По замыслу, когда до достижения останется четыре гола, за Овечкиным всюду начнут ездить Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Бэттмен.

Как только Александр забросит 895-ю шайбу в карьере, игра будет остановлена и начнется праздничная церемония. Ее детали не раскрываются, но тот же Бэттмен пообещал нечто впечатляющее: «Подготовка к этому невероятному подвигу и момент, когда он случится, — это то, что понравится людям. Александр получит празднование, которого заслуживает», — цитирует комиссара RMNB.

Ну а мы теперь держим кулаки за Александра — и надеемся, что больше травм на непростом пути у него не будет.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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