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Сегодня, 01:30

«Засохли» без Овечкина. Главный тренер «Вашингтона» анонсировал скорое возвращение россиянина на лед

Карбери рассказал, когда Овечкин вернется на лед
Артемий Кутейников
Корреспондент
Спенсер Карбери.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Ждем в ближайших матчах.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсен Карбери поговорил о восстановлении Александра Овечкина после травмы. Россиянин не играет с 19 ноября, но уже на следующей неделе может вернуться на лед. По словам специалиста, без него команде приходится тяжело.

Когда Овечкин может вернуться

Главный тренер «Кэпс» поговорил с журналистами после тренировки 19 декабря — спустя ровно месяц после того, как Овечкин травмировался. Карбери заявил, что Александр вот-вот приступит к контактной работе на занятиях, а на лед может выйти уже в ближайших матчах: 23-декабря «Вашингтон» играет против «Лос-Анджелеса», 24-го — против «Бостона».

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед

«Завтра он точно не сыграет. Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и узнаем, есть ли вероятность того, что он сможет принять участие в одном из этих матчей (против «Лос-Анджелес» или «Бостона». - Прим. «СЭ»). Я думаю, завтра он может перейти к контактной работе. Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг — разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом.

Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться — он чувствует себя комфортно. Ему нужно пару дней для подготовки. Не буду называть процент или что-то в этом роде, но он уже близок к возвращению», — поделился Карбери с журналистами.

Ранее от американских журналистов появлялась информация, что Овечкин выйдет на лед в Рождество — либо в последнем матче до католического праздника, либо сразу после. И тренер «Вашингтона», по сути, подтвердил данный инсайд.

«Вашингтону» тяжело без капитана

По словам Карбери, команде тяжело без капитана — атакующая игра «Вашингтона» страдает без одного из лидеров.

«Думаю, нам его немного не хватало, особенно в последнее время, с точки зрения набора очков. Мы немного засохли. В начале года было очевидно: когда он забивает, остальные парни чувствуют себя лучше», — прокомментировал тренер.

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Неудивительно, что «Вашингтону» сложно без Ови — в 18 матчах этого сезона россиянин набрал 25 очков и до травмы с 15 голами даже шел первым в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

При этом команда все же добивается неплохих и без Александра результатов: идет второй в Восточной конференции, правда, потерпела два поражения подряд — от «Далласа» (1:3) и «Чикаго» (2:3).

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что за травма

Овечкин травмировался 19 ноября в матче против «Юты» (6:2). После столкновения с Джеком Макбейном нападающий не смог продолжить игру и покинул лед. До повреждения Александр дважды расстроил голкипера соперника.

У россиянина выявили перелом левой малоберцовой кости. Ожидалось, что на восстановление 39-летнего хоккеиста уйдет 4-6 недель. Но, к счастью фанатов, уже через две недели он катался на льду во время индивидуальной тренировки. Теперь высока вероятность, что Ови сыграет еще до нового года.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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