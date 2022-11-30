Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего

Голкипер «Айлендерс» вслед за своим другом из «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным входит в число претендентов на «Везина Трофи».

Сорокин крут

Меньше двух лет потребовалось Илье Сорокину, чтобы вырасти в первого номера «Айлендерс». Воспитаннику «Кузни» доверяли больше матчей, чем опытному Семену Варламову, еще в прошлом сезоне. За два года в системе ньюйоркцев Илья доказал, что готов к ответственной роли, получил солидный второй контракт с кэпхитом 4 миллиона долларов и оправдывает авансы в текущей регулярке. Сорокин быстро перестроился на североамериканский стиль. На адаптацию ушел ковидный сезон-2020/21, когда в старте чаще выходил Варламов. «Айлс» сделали дальновидный шаг: сохранили русский тандем голкиперов, распределив игровое время в пропорции 70 на 30 в пользу прогрессирующего Ильи.

Год назад, когда «Айлендерс» накрыл кризис, игра Сорокина оставалась одним из немногих светлых пятен. Илья опередил напарника по статистическим показателям: проценту побед, отраженных бросков и коэффициенту надежности. «Островитяне» закончили регулярку на девятом месте «Востока», не попав в плей-офф, но это не помешало Сорокину оформить семь матчей на ноль. Это второй показатель в лиге после голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема, который сделал девять «сухарей», но сыграл на 11 матчей больше.

Карьера Сорокина — это путь поступательного развития. В сезоне-2012/13 17-летнего голкипера подключили к основе новокузнецкого «Металлурга». При всех проблемах аутсайдера КХЛ совсем юный вратарь солидно провел короткие отрезки, которые тренеры доверяли первое время. Через год Илья стал основным в «Кузне». Талантливым голкипером заинтересовались топ-клубы. Оказавшись в ЦСКА, Сорокин выиграл конкуренцию у Станислава Галимова, Кевина Лаланда, а позднее у Виктора Фаста. С армейцами Илья прошел два финала: уступил «Магнитке», но обыграл «Авангард». Полностью сформировавшись в КХЛ, вратарь принял предложение «Айлендерс» и отправился покорять НХЛ.

В Нью-Йорке давно ждали Сорокина и сразу выдали место в основе. Илья избежал командировок в фарм-клуб, что для российских голкиперов, переезжающих за океан, — редкость. Только Сергей Бобровский начал энхаэловский путь не с АХЛ, а с основы «Филадельфии». Сорокин повторил маршрут коллеги по школе «Кузни». В этом сезоне Илья выходит на пиковую форму и ворвался в топ-голкиперов НХЛ по проценту сейвов и коэффициенту надежности. Притом что больше матчей, чем Сорокин, провели только пять вратарей лиги (16 против 17).

Претендент на «Везину»

По прошествии двух месяцев регулярки Сорокина относят к фаворитам на «Везина Трофи». Стремительный взлет Илье предсказывали еще летом. В вышедшем на днях материале коллеги из The Hockey Writers включили россиянина в пятерку претендентов на приз. Вместе с Картером Хартом, Коннором Хеллибаком, Джейком Эттингером и Линусом Ульмарком. Североамериканские журналисты бурно хвалят Сорокина. Сейвы вратаря разлетаются по социальным сетям. Но главная ценность Ильи не в роскошных спасениях и даже не в феноменальной статистике. Голкипер, что называется, крадет матчи, которые складываются не по плану «Айлендерс». Это больше метафизический момент, который сложно оценить количественными показателями. Вратарь чувствует команду. Понимает, когда прижать шайбу, когда выпустить и отдать защитникам. Выручает в тяжелые отрезки и вдохновляет партнеров.

Значение Сорокина для «Айлендерс» определяется в том числе и через статистику. Показатель GSAA (Goals Saved Above Average — голевые сейвы выше среднего) учитывает не только количество бросков по воротам конкретного голкипера, но и общий процент сейвов по лиге. Расчет показывает, сколько шайб пропустит или отобьет вратарь в сравнении со среднестатистическими показателями коллег. Так, Сорокин лидирует в НХЛ по GSAA. Для сравнения, у Игоря Шестеркина лишь 4,18 — притом что в прошлом сезоне, когда голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везину», показатель GSAA составил 44,86. Сорокин же насобирал 29,81 сейва сверх ожиданий — это второй результат прошлой регулярки.

По итогам трети регулярного чемпионата рано делать глобальные выводы и досрочно награждать игроков личными призами. Сорокин, несмотря на ощутимый прогресс, остается вратарем, который только раскрывается в НХЛ. Илья достойно провел прошлый сезон, когда «Айлендерс» лихорадило и команда сенсационно не вышла в плей-офф. Не менее солидную игру голкипер показывает в текущей регулярке. По первым месяцам чемпионата Сорокин входит в круг претендентов на «Везину», но чтобы забрать престижную награду, голкиперу предстоит ровно провести ближайшие две трети сезона.

Эпоха русских вратарей в НХЛ

За последние сезоны все больше русских вратарей захватывают НХЛ. Причем не просто попадают в клубы на второстепенные роли, а выгрызают места под солнцем и становятся основным голкиперами. Сейчас в лиге пять команд с российскими вратарями-стартерами: «Рейнджерс», «Айлендерс», «Колорадо», «Флорида» и «Торонто» (до травмы Илья Самсонов играл чаще Мэтта Мюррея). Прогресс нашей вратарской школы подкрепляется четырьмя выигранными «Везинами» с 2013 года. Дважды приз забрал Бобровский, по разу — Василевский и Шестеркин. И Сорокин близок к попаданию в элитарный круг соотечественников.

Если Илья доберется-таки до «Везины», то российские вратари установят новый рекорд и обойдут по числу обладателей Финляндию. Пока у России и Суоми равенство. Приз завоевали по три разных вратаря. Сорокин же может стать четвертым — тогда наши голкиперы выйдут в единоличные лидеры по этому показателю в сравнении с коллегами из Европы. С вратарями из Канады и США соревноваться пока рано. А по выигранным «Везинам» среди европейцев с большим отрывом лидирует Доминик Гашек. Чех признавался лучшим голкипером сезона шесть раз.

За прогрессом Сорокина в НХЛ приятно наблюдать. Примером Ильи могут вдохновиться молодые голкиперы, которые развиваются в КХЛ и мечтают о Северной Америке. Воспитанник «Кузни» сформировался в России и выиграл Кубок Гагарина. Вырос в лучшего вратаря КХЛ и привлекался в сборную на чемпионаты мира и Олимпиаду. А когда понял, что закрыл все гештальты, играя за ЦСКА, переехал в Нью-Йорк. И на третий сезон в НХЛ Сорокин выбился в претенденты на «Везина Трофи». Что это, если не идеальный карьерный путь?